Курганскую налоговую службу возглавил Александр Терентьев

В курганском УФНС назначили нового руководителя
Новым начальником управления Федеральной налоговой службы по Курганской области официально стал Александр Терентьев. Назначение прошло 3 сентября текущего года. Данные об этом появились на странице ведомства.
«С 3 сентября 2024 года назначен руководителем управления Федеральной налоговой службы по Курганской области», — подтверждает информацию персональная страница Терентьева в разделе «Руководство». Смена руководства произошла в Курганском УФНС летом. После назначения прежнего начальника Марата Сагитуллина в Екатеринбург и.о. руководителя стал его заместитель Терентьев.
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