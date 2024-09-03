Курганскую налоговую службу возглавил Александр Терентьев

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В курганском УФНС назначили нового руководителя
В курганском УФНС назначили нового руководителя Фото:

Новым начальником управления Федеральной налоговой службы по Курганской области официально стал Александр Терентьев. Назначение прошло 3 сентября текущего года. Данные об этом появились на странице ведомства. 

«С 3 сентября 2024 года назначен руководителем управления Федеральной налоговой службы по Курганской области», — подтверждает информацию персональная страница Терентьева в разделе «Руководство». Смена руководства произошла в Курганском УФНС летом. После назначения прежнего начальника Марата Сагитуллина в Екатеринбург и.о. руководителя стал его заместитель Терентьев.

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Новым начальником управления Федеральной налоговой службы по Курганской области официально стал Александр Терентьев. Назначение прошло 3 сентября текущего года. Данные об этом появились на странице ведомства.  «С 3 сентября 2024 года назначен руководителем управления Федеральной налоговой службы по Курганской области», — подтверждает информацию персональная страница Терентьева в разделе «Руководство». Смена руководства произошла в Курганском УФНС летом. После назначения прежнего начальника Марата Сагитуллина в Екатеринбург и.о. руководителя стал его заместитель Терентьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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