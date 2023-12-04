Автор скандального кунгурского «Лыжника» украсил новое здание ТЮЗа в Перми. Фото

05 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Кузнец создал уникальные перила для пермского ТЮЗа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Интерьер здания малой сцены Пермского театра юного зрителя украсили кованые перила ручной работы. Создал их кузнец Антон Киряков, который прославился на всю страну, как автор скульптуры «Лыжник». Ее активно обсуждали в Сети в октябре. Новой работой, которая теперь украшает новое здание ТЮЗа, мастер поделился в соцсетях. «Результат проделанной работы в ТЮЗе — город Пермь. Спасибо поставщикам за предоставленные вовремя элементы декора и всем, кто принимал участие в сборке конструкций», — написал Киряков в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Результат — огонь. Спасибо, Антон, за прекрасную работу», — написала в свою очередь архитектор-дизайнер Светлана Задорнова. Здание новой сцены ТЮЗа уже готово принять первых зрителей. 4 декабря минкульт опубликовал видео переустроенного театрального квартала. Антон Киряков стал известен на всю Россию благодаря скульптуре «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступались власти, а сам он говорил о желании создать в Кунгуре целый парк своих работ. К 360-летию города он установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей. В новом здании ТЮЗа перила ручной работы Антон Киряков в ВК https://vk.com/anton_blacksmith Над перилами трудился кузнец из Кунгура Антон Киряков в ВК https://vk.com/anton_blacksmith

Интерьер здания малой сцены Пермского театра юного зрителя украсили кованые перила ручной работы. Создал их кузнец Антон Киряков, который прославился на всю страну, как автор скульптуры «Лыжник». Ее активно обсуждали в Сети в октябре. Новой работой, которая теперь украшает новое здание ТЮЗа, мастер поделился в соцсетях. «Результат проделанной работы в ТЮЗе — город Пермь. Спасибо поставщикам за предоставленные вовремя элементы декора и всем, кто принимал участие в сборке конструкций», — написал Киряков в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Результат — огонь. Спасибо, Антон, за прекрасную работу», — написала в свою очередь архитектор-дизайнер Светлана Задорнова. Здание новой сцены ТЮЗа уже готово принять первых зрителей. 4 декабря минкульт опубликовал видео переустроенного театрального квартала. Антон Киряков стал известен на всю Россию благодаря скульптуре «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступались власти, а сам он говорил о желании создать в Кунгуре целый парк своих работ. К 360-летию города он установил арт-объект «Юбиляр», созданный из множества гвоздей.