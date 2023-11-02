02 ноября 2023

Создатель кунгурского «Лыжника» поставил в городе новый арт-объект из гвоздей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мужчина с телефоном, мужчина в маске, съемка на смартофон
Жители Кунгура уже могут увидеть скульптуру в центре города (архивное фото) Фото:

В Кунгуре Пермского края кузнец Антон Киряков, который создал скандальную скульптуру «Лыжник», завершил новую работу. Из множества гвоздей он сковал инсталляцию к 360-летию родного города. Сегодня ее устанавливают в центре Кунгура.

«Арт-объект «Юбиляр» посвящен юбилею нашего города Кунгур! Встречайте, завтра открытие долгожданного проекта. Будем рады видеть каждого из вас по адресу: ул. Карла Маркса, 41, у «Премьер-Зала», — пишет в соцсети «ВКонтакте» коллега Кирякова Наталья Павлова.

Как ранее рассказывало URA.RU, для создания арт-объекта Антон Киряков собирал гвозди у всех жителей Кунгура и не только. Всего люди передали более двух тонн гвоздей. Инсталляция представляет рог изобилия, который есть на гербе Кунгура, и цифру 360. На всю Россию Киряков прославился в середине октября своей скульптурой «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию по всей стране. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступался мэр Кунгура, а сам он говорил о желании создать в городе целый парк своих работ.

Новый арт-объект готов
Новый арт-объект готов

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В Кунгуре Пермского края кузнец Антон Киряков, который создал скандальную скульптуру «Лыжник», завершил новую работу. Из множества гвоздей он сковал инсталляцию к 360-летию родного города. Сегодня ее устанавливают в центре Кунгура. «Арт-объект «Юбиляр» посвящен юбилею нашего города Кунгур! Встречайте, завтра открытие долгожданного проекта. Будем рады видеть каждого из вас по адресу: ул. Карла Маркса, 41, у «Премьер-Зала», — пишет в соцсети «ВКонтакте» коллега Кирякова Наталья Павлова. Как ранее рассказывало URA.RU, для создания арт-объекта Антон Киряков собирал гвозди у всех жителей Кунгура и не только. Всего люди передали более двух тонн гвоздей. Инсталляция представляет рог изобилия, который есть на гербе Кунгура, и цифру 360. На всю Россию Киряков прославился в середине октября своей скульптурой «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию по всей стране. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступался мэр Кунгура, а сам он говорил о желании создать в городе целый парк своих работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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