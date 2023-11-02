Создатель кунгурского «Лыжника» поставил в городе новый арт-объект из гвоздей. Фото, видео

03 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Жители Кунгура уже могут увидеть скульптуру в центре города (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кунгуре Пермского края кузнец Антон Киряков, который создал скандальную скульптуру «Лыжник», завершил новую работу. Из множества гвоздей он сковал инсталляцию к 360-летию родного города. Сегодня ее устанавливают в центре Кунгура. «Арт-объект «Юбиляр» посвящен юбилею нашего города Кунгур! Встречайте, завтра открытие долгожданного проекта. Будем рады видеть каждого из вас по адресу: ул. Карла Маркса, 41, у «Премьер-Зала», — пишет в соцсети «ВКонтакте» коллега Кирякова Наталья Павлова. Как ранее рассказывало URA.RU, для создания арт-объекта Антон Киряков собирал гвозди у всех жителей Кунгура и не только. Всего люди передали более двух тонн гвоздей. Инсталляция представляет рог изобилия, который есть на гербе Кунгура, и цифру 360. На всю Россию Киряков прославился в середине октября своей скульптурой «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию по всей стране. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступался мэр Кунгура, а сам он говорил о желании создать в городе целый парк своих работ. Новый арт-объект готов Антон Киряков в ВК https://vk.com/anton_blacksmith

В Кунгуре Пермского края кузнец Антон Киряков, который создал скандальную скульптуру «Лыжник», завершил новую работу. Из множества гвоздей он сковал инсталляцию к 360-летию родного города. Сегодня ее устанавливают в центре Кунгура. «Арт-объект «Юбиляр» посвящен юбилею нашего города Кунгур! Встречайте, завтра открытие долгожданного проекта. Будем рады видеть каждого из вас по адресу: ул. Карла Маркса, 41, у «Премьер-Зала», — пишет в соцсети «ВКонтакте» коллега Кирякова Наталья Павлова. Как ранее рассказывало URA.RU, для создания арт-объекта Антон Киряков собирал гвозди у всех жителей Кунгура и не только. Всего люди передали более двух тонн гвоздей. Инсталляция представляет рог изобилия, который есть на гербе Кунгура, и цифру 360. На всю Россию Киряков прославился в середине октября своей скульптурой «Лыжник», которая вызвала бурную реакцию по всей стране. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. За кузнеца заступался мэр Кунгура, а сам он говорил о желании создать в городе целый парк своих работ.