Ушаков: США теперь лучше понимают логику позиции России
Ушаков подчеркнул, что США и Россия сделала шаг вперед для лучшего понимания позиций друг друга
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Соединенные Штаты стали лучше понимать логику позиции Москвы после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Если говорить о том, что американская сторона теперь в большей степени улавливает логику нашей позиции, то это действительно так», — заявил Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает telegram-канал «Вести». По его словам, прошедшие переговоры способствовали продвижению в направлении более глубокого взаимопонимания между Россией и США.
Ранее в Белом доме сообщали, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Дональда Трампа и украинскую сторону об «обстоятельной и продуктивной встрече» с Путиным в Москве. Переговоры в Кремле длились почти пять часов, а Юрий Ушаков тогда отмечал, что беседа была полезной и конструктивной, при этом стороны договорились не раскрывать детали обсуждений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.