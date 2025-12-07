Ушаков: США теперь лучше понимают логику позиции России

Ушаков подчеркнул, что США и Россия сделала шаг вперед для лучшего понимания позиций друг друга Фото: Роман Наумов © URA.RU

Соединенные Штаты стали лучше понимать логику позиции Москвы после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если говорить о том, что американская сторона теперь в большей степени улавливает логику нашей позиции, то это действительно так», — заявил Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает telegram-канал «Вести». По его словам, прошедшие переговоры способствовали продвижению в направлении более глубокого взаимопонимания между Россией и США.