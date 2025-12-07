NZZ: новая стратегия безопасности США стала ответом Путину спустя 18 лет

Новая стратегия безопасности США, представленная Дональдом Трампом, смягчила позиции в отношении России, передает NZZ Фото: Official White House / Andrea Hanks

Новая стратегия национальной безопасности США стала ответом на выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. По данным издания, обнародованный накануне Белым домом в Вашингтоне документ, определяющий основы внешней политики США, больше не называет Россию прямой угрозой и фиксирует изменение приоритетов американской дипломатии.

«Новая стратегия безопасности Трампа следует путинской идее многополярного мира. Она пророссийская. <...> Тревожит то, что Россия больше не изображается как угроза — скорее наоборот. Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться, — утверждается в материале.

По оценке автора публикации, принятие стратегии стало стратегической основой для переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине. Сами переговоры прошли 1 декабря.

