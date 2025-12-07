Жизнь с размахом первой леди Украины: жену Зеленского обвинили в коррупции

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Зеленская фигурирует в расследовании НАБУ и САП Фото: Официальный сайт президента Украины

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена оказалась вовлечена в коррупционный скандал, разгоревшийся в энергетической сфере страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале.

По его утверждению, имя первой леди фигурирует на пленках по так называемому делу соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, которые были собраны Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). При этом уже не первое доказательство, что супруга президента Украины ведет роскошную жизнь. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ совместно с САП сообщило о проведении широкомасштабной спецоперации «Мидас», направленной на вскрытие разветвленной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. В рамках следственных действий были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра энергетики Германа Галущенко, а также в государственном предприятии «Энергоатом».

В тот же день НАБУ начало поэтапно обнародовать фрагменты аудиозаписей разговоров, сделанных в квартире Миндича, где, как утверждается, обсуждались коррупционные договоренности. По версии следствия, ключевым видом деятельности предполагаемой преступной организации было систематическое получение незаконного вознаграждения от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от суммы заключенных контрактов. Следователи полагают, что участниками схемы было легализовано не менее 100 млн долларов США. В ходе следственных мероприятий было получено около одной тысячи часов аудиозаписей.

После чего последовал ряд кадровых отставок. 22 ноября на территории Украины были объявлены в розыск фигуранты коррупционного дела Тимур Миндич и бизнесмен Александр Цукерман. Но главная сенсация случилась позже.

В доме экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака 28 ноября прошли обыски, связанные с расследованием коррупционного скандала. После этого Зеленский отправил Ермака в отставку.

Позже уже на тот момент бывший глава офиса президента Украины поделился, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами Ермак заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для Зеленского. Также выяснилось, что высшие украинские чиновники создали тайный чат, где обсуждали отставку Ермака.

В начале декабря Ермаку запретили выезд из страны. Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес и вовсе заявил, что украинского чиновника совместно с Зеленским необходимо привлечь к ответственности.

Супругу президента Украины обвинили в коррупции

Депутат не привел иных доказательств кроме того, что Зеленская фигурирует на пленках, добытых в ходе расследования НАБУ и САП Фото: Официальный сайт президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская упоминается на аудиозаписях, которые являются ключевым доказательством по делу о коррупции в энергетическом секторе страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсетях.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

Парламентарий, в отношении которого ведется расследование и который содержится в СИЗО, не указал, откуда получил эту информацию, и не представил каких-либо подтверждающих материалов. Дополнительные сведения он также не раскрыл.

О подобном ранее уже заявлял украинский блогер Анатолий Шарий. 20 ноября он утверждал, что Зеленская была «полностью осведомлена» о масштабной коррупционной схеме в энергетическом и оборонном секторах страны. По его данным, фигуранты дела в своих разговорах отдельно обсуждали степень информированности первой леди. Шарий также заявил, что жену Зеленского связывают дружеские отношения с женой арестованного бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которую на записях Миндича называют «Профессором».

Как Зеленская отреагировала на коррупционный скандал

Елена Зеленская полагает, что в случае проведения выборов ее мужу не стоит добиваться переизбрания и продолжать политическую карьеру, сообщает издание Politico. По данным газеты, которая ссылается на анонимные источники, отдельные представители окружения украинского лидера в завуалированной форме дают понять, что он не должен выдвигаться на второй срок, как только появятся условия для организации голосования.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в материале Politico. Как указывается в публикации, уровень поддержки Зеленского в настоящее время крайне низок, а негативные последствия коррупционного кризиса весьма значительны.

Зеленская ведет роскошную жизнь

День четы Зеленских в Вене обошелся австрийским налогоплательщикам в 463 тысячи евро Фото: Официальный сайт президента Украины

О многомиллионных тратах четы Зеленских стало известно в сентябре 2025-го, когда некоторые СМИ сообщили о больших тратах супругов во время их визита в Австрию в июне. Однодневный визит президента Украины и его жены в Вену обошелся австрийским налогоплательщикам в 463 тысячи евро, что эквивалентно 45,6 млн рублей. Именно такую сумму, как утверждается, семейная пара израсходовала за время пребывания в стране.

«Деньги ушли на аренду лимузина, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, проведение „семинара“ с участием Елены Зеленской, на несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции. При этом 103 тысячи евро пришлось искать в последний момент, так как изначально выделенной суммы оказалось недостаточно», — пишет издание Украина.ру.

Роскошная жизнь Зеленской вызвала шок у простых украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины

Отмечается, что эти сведения были предоставлены в ответ на запрос австрийской оппозиции, направленный в парламент страны. Обнародованные данные вызвали шквал критики со стороны простых украинцев.

«Миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови», — сообщало издание «Последний бастион».

Скандал с Зеленской и вывозом сирот в Турцию

Инициированная первой леди Украины программа вывоза украинских детей-сирот в Турцию оказалась в эпицентре скандала после того, как две участвовавшие в ней девочки вернулись на территорию страны беременными. Об этом сообщило издание NV.ua, раскрыв подробности инцидента.

«После того, как стало известно о беременности девочек 14 и 16 лет, их вернули домой на Украину и записали студентками техникума. Обе уже родили детей», — сказано в публикации. Отмечается, что они забеременели от совершеннолетних иностранцев, которые были работниками гостиницы.

После начала СВО на территории Украины детей-сирот стали вывозить из интернатных учреждений за рубеж, в том числе в Турцию. Одна из воспитанниц сообщила, что поначалу детям обеспечивали все необходимые условия, однако спустя некоторое время представители благотворительного фонда начали заявлять о нехватке финансовых средств и возможности закрытия программы. По словам девочки, питание, которое предоставлялось детям, заметно отличалось от того, что получал персонал, причем в худшую для воспитанников сторону.

На реализацию проекта, по имеющимся данным, было израсходовано порядка десяти миллионов долларов. Для привлечения дополнительных средств фонд начал активно использовать участие детей. Несовершеннолетних фактически принуждали к регулярным съемкам, а также, как рассказывают воспитанники, заставляли выступать перед взрослыми, в том числе танцевать и исполнять песни. В случае отказа, по их словам, следовали наказания. У детей изымали мобильные телефоны и вводили ограничения в питании. Во время визита представителей офиса уполномоченного по правам человека в Турцию, целью которого была проверка условий содержания украинских детей-сирот, были зафиксированы нарушения прав несовершеннолетних, в том числе случаи психологического и сексуального насилия.

Скандал с детьми связан с Зеленским

На Зеленского могут надавить связанным с женой скандалом по вывозу сирот в Турцию Фото: Официальный сайт президента Украины

На президента Украины могут попытаться оказать давление из ‑за причастности его супруги Елены к скандалу вокруг программы вывоза сирот. По оценке журналиста Павла Волкова, Соединенные Штаты могут задействовать эти сведения для ускорения заключения мирного соглашения.