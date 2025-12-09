Как коррупционный скандал сказался на Украине и окружении Зеленского: вспоминаем 25 главных событий года

Коррупционный скандал на Украине свидетельствует о глубоком кризисе, заявил Дмитрий Песков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одним из самых громких событий 2025 года стал коррупционный скандал на Украине. Он затронул ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского. Во главе коррупционной схемы оказался украинский бизнесмен Тимур Миндич, уехавший с Украины. На фоне масштабного скандала НАБУ и САП провели обыски у лиц, причастных к коррупции в сфере энергетики и обороны, многих высокопоставленных чиновников отстранили от должностей. Вспоминаем одно из самых громких дел 2025 года — в материале в URA.RU.

По данным следствия, сам Зеленский посещал квартиру Миндича Фото: Официальный сайт президента Украины

Что известно о коррупционном скандале

В начале ноября НАБУ и САП провели обыски в рамках дела о коррупции в сферах энергетики и обороны страны. Как позже поясняли ведомства, если частный бизнес хотел работать с государственной компанией «Энергоатом» или заниматься возведением оборонительных укреплений, от него требовалась взятка. Чаще она составляла 10-15% от суммы контракта. Сумма убытков составила 100 миллионов долларов. В ходе расследования выяснилось, что преступную схему возглавлял Миндич. За несколько часов до обысков он покинул страну.

Кто фигурирует в деле о коррупции

НАБУ и САП опубликовали записи с разговорами лиц, ставшими фигурантами дела. В их числе оказался директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Ему Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший министр энергетики Герман Галущенко был сначала отстранен от обязанностей, а позднее отправлен в отставку. Бывший вице-премьер Алексей Чернышев был арестован на два месяца. Затем он вышел на свободу под залог в 51,6 миллиона гривен (около 1,2 миллиона долларов).

На фоне скандала в отставку ушла глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, чтобы отчитаться о работе в Верховной раде, отправила вместо себя вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качка.

В обвинительном заключении также фигурирует и сам Зеленский. Как указано в материалах дела, незаконное обогащение для Миндича стало возможным благодаря, в том числе, и дружеским связям с президентом. Эксперты тогда предвидели и скорое увольнение главы офиса Зеленского Андрея Ермака. С таким же требованием выступала Верховная рада. Ермак может фигурировать в деле под псевдонимом Али-Баба.

Отставка Ермака

Обыски у Андрея Ермака НАБУ и САП провели 28 ноября. В Верховной раде выдвинули несколько возможных причин: отдачу Ермаком приказов следить за сотрудниками НАБУ и САП и участие главы офиса президента в схемах Миндича. В догадках депутатов также фигурировал некий неназванный объект.

Ермак являлся «правой рукой» Зеленского с самой победы на выборах. Он взял на себя фактическое управление государством, кадровые решения и внешнеполитические переговоры. Ермак контролировал доступ к Зеленскому и, по словам одного из экс-министров Украины, устранил многих несогласных с ним чиновников. Без него, как полагают эксперты, положение президента Украины пошатнется еще сильнее. Бывшая советница президента Юлия Мендель заявляла, что перед Зеленским был выбор: он или Ермак.

В день обысков Владимир Зеленский подписал указ о снятии Ермака с должности. После своей отставки экс-глава офиса президента заявил о готовности уйти на фронт, чтобы «не создавать Зеленскому проблем». В начале декабря ему запретили выезд из страны. Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес и вовсе заявил о необходимости привлечь Ермака к ответственности.

В коррупции замешана и жена Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в пленках по делу бизнесмена Миндича фигурирует и имя супруги президента Украины Елены. О том, что первая леди страны знала про коррупционные схемы, заявлял и украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, на пленках фигуранты обсуждают, насколько информирована о происходящем Елена Зеленская.

Кроме того, общественность уже поражали многомиллионные траты самого Зеленского и его жены. Во время своего однодневного визита в Австрию, супруги потратили 463 тысячи евро (45,6 миллиона рублей) австрийского бюджета. На них был арендован лимузин, обеспечено сопровождение из автомобилей, мотоциклов и вертолетов. Еще несколько тысяч евро ушло на проведение семинара с участием первой леди.

Сама Елена считает, что добиваться переизбрания Зеленскому не нужно, о чем она давно заявляет в прессе. Издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщало, что такого же мнения придерживаются отдельные представители окружения президента Украины.

Захарова назвала режим Киева международной бригадой по прокачке денег Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Реакция России на скандал

Комментируя происходящее на Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную коррупционную структуру. «Украинские патриоты. Теперь понятно, почему для Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался о нашумевшем скандале. Он сказал, что Европа разочаровалась в Зеленском. По словам Медведева, европейские лидеры не хотят поддерживать ситуацию на фоне коррупционного скандала. Европа вряд ли поверит Зеленскому после того, как вскрылись схемы хищения европейских денег.