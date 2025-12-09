Трамп призвал к выборам на Украине: как Зеленскому до сих пор удавалось сохранять нелегитимную власть

Зеленский принял несколько шагов, чтобы удержаться у власти Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент США Дональд Трамп открыто усомнился в демократичности украинской системы без регулярной смены власти и заявил о необходимости проведения выборов. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский принял несколько решений, которые должны помочь ему в нелегитимном сохранении власти. А пока Зеленскому удается сохранять статус, он может мечтать о единоличном правлении, а его окружение — о дальнейшем приумножении доходов. Подробнее о том, чего Трамп потребовал от Зеленского, и как украинскому президенту до сих пор удавалось сохранить свой статус — в материале URA.RU.

Трамп о выборах и отсутствии демократии на Украине

Трамп усомнился в демократичности ситуации на Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead

В интервью изданию Politico Дональд Трамп заявил, что украинцы «имеют право выбрать главу государства» и что «сейчас самое время» для проведения президентских выборов на Украине. По его словам, украинские власти используют военный конфликт, чтобы не проводить голосование.

«У них не было выборов довольно долгое время. <...> Они используют конфликт, чтобы не проводить их», — сказал Трамп. Этот факт не соответствует тому образу демократии, на который Киев регулярно ссылается.

Продолжение после рекламы

Президент США подчеркнул, что выборы на Украине не проводятся довольно долгое время и что конфликт, по его мнению, стал формальным основанием для отсрочки голосований. При этом он допустил, что действующий президент Владимир Зеленский может сохранить власть и в случае проведения выборов.

Позиция Зеленского

Зеленский напрямую заявил, что не проведет выборы на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

«Выборы невозможны»

Позиция Владимира Зеленского была сформулирована еще в 2023 году. В интервью BBC, опубликованном в его telegram-канале в июне 2023 года, он заявил, что президентские выборы на Украине не могут быть проведены, пока на территории страны продолжаются боевые действия. По словам Зеленского, украинское законодательство якобы предусматривает проведение выборов только в «мирное время».

Киев официально объясняет отказ от президентских и парламентских выборов действием режима военного положения. Оно было введено 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалось Верховной радой.

Зеленский боится проиграть выборы

Со ссылкой на источник британская газета The Guardian сообщила, что Владимир Зеленский «сильно обеспокоен» вероятностью поражения в случае проведения президентских выборов на Украине. По данным издания, Зеленский опасается так называемого «феномена Черчилля» — когда лидер военного времени, несмотря на роль в сопротивлении и ведении конфликта, терпит политическое поражение, как это произошло с Уинстоном Черчиллем на выборах в Великобритании в 1945 году.

Как Зеленскому удается сохранять власть и почему это противоречит Конституции Украины

Истечение срока полномочий Зеленского

Формально пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. Именно в этот день в 2019 году он вступил в должность, победив на выборах с большим отрывом. К маю 2024 года в стране уже должен был бы быть избран и приведен к присяге новый глава государства.

Но этого не произошло: президентские выборы не были назначены, а присяга нового лидера не состоялась. Причиной стал режим военного положения, продлеваемый парламентом каждые 90 дней. Прямое последствие — запрет на проведение президентских и парламентских выборов, а также на изменение Конституции.

Механизм сохранения власти

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены сразу после начала широкомасштабных боевых действий и с тех пор автоматически продлеваются каждые три месяца решением Верховной рады. По данным украинского парламента, очередные законы о продлении были подписаны Владимиром Зеленским с 5 ноября 2025 года еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года.

Суммарно с 2022 года Верховная рада уже более десятка раз голосовала за продление этих режимов. Именно эти решения де-факто блокируют проведение выборов любого уровня. Российские официальные лица и ряд экспертов открыто трактуют это как стремление Зеленского любой ценой удержаться у власти, игнорируя даже потенциальные миротворческие предложения, если они сопряжены с требованиями начать политическую нормализацию.

Продолжение после рекламы

Противоречие Конституции

Решение Зеленского противоречит Конституции Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ключевым аргументом в пользу нелегитимности Зеленского является Конституция Украины. Статья 103 фиксирует, что «Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет». Конституционный суд ранее подчеркивал, что никаких иных сроков, кроме пятилетнего, основной закон не предусматривает.

Статья 112 гласит: «Исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины». В нынешних условиях часть экспертов делает вывод, что после 20 мая именно глава парламента должен был выполнять обязанности временного главы государства.

Дополнительное измерение вносит статья 157, которая прямо запрещает вносить изменения в Конституцию в условиях военного или чрезвычайного положения. Это означает, что украинские власти не могут легально «подправить» основной закон под текущую ситуацию, официально закрепив продление полномочий президента до окончания конфликта.

Принятие специального постановления

Рада приняла специальное постановление для Зеленского Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Верховная рада Украины только в феврале 2025 года одобрила постановление о поддержке демократических процедур в условиях конфликта. Об этом в своем telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Постановление дает возможность Зеленскому оставаться у власти во время продолжающегося конфликта. Однако этот документ был принят Радой только со второй попытки — первая провалилась, поскольку за нее проголосовало недостаточное количество депутатов.

В документе № 13039 указано, что действующее военное положение делает невозможным проведение выборов, как это предусмотрено Конституцией. Отмечается, что украинское общество якобы «едино в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны». Проект постановления предусматривает, что выборы будут проводится только после мира на Украине.

До этого момента действующий глава государства Владимир Зеленский, избранный на свободных выборах, «обязан осуществлять свои полномочия до вступления в должность вновь избранного президента Украины в соответствии с частью первой статьи 108 Конституции Украины». В документе также подчеркивается, что попытка организовать выборы в условиях военного положения приведет к тому, что «выборы превратятся в фарс».

Зеленский чувствует свободу

Зеленский заявил, что может справиться и без главы своего офиса Фото: Официальный сайт президента Украины

«Могу справиться и без главы офиса»

На этом фоне показательными выглядят недавние заявления Зеленского о том, что он способен управлять страной и без главы своего офиса. Украинские СМИ цитируют его слова о том, что должность руководителя офиса президента может какое-то время оставаться вакантной. «В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдет много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса», — заявил Зеленский.

Продолжение после рекламы

В качестве возможных претендентов на должность главы офиса Зеленский назвал министра обороны Дениса Шмыгаля, главу военной разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов), первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, заместителя главы Офиса Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова. При этом он оговорился, что по каждому из этих кандидатов существуют «определенные проблемы».

Окружение Зеленского налаживает заработок

По сообщению пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР), окружение Владимира Зеленского опасается, что устойчивое урегулирование конфликта сделает «нежизнеспособными» криминальные схемы заработка на военном конфликте. СВР утверждает, что проект мирного плана президента США Дональда Трампа вызвал «истеричное отторжение» среди приближенных к Зеленскому именно потому, что прекращение боевых действий подорвет их финансовые интересы. По версии разведки, нынешняя украинская верхушка «зациклена на собственном обогащении» и не замечает приближения момента, когда ей придется отвечать за «свои преступления».

Позиция России

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях, когда первое лицо Украины нелегитимно, вся система власти в этой стране также утратила легитимность. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств еще летом 2025 года.

"Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной", — заявил Путин. Он уточнил, что России безразлично, кто именно будет представлять украинскую сторону на переговорах, в том числе если это нынешний киевский руководитель.

Путин подчеркивал, что договариваться с нынешними властями Украины - бессмысленно Фото: Роман Наумов © URA.RU

При этом, подчеркнул президент, юридически обязывающие документы должны заверять органы власти, чья легитимность не вызывает сомнений. Иначе, предупредил Путин, любой последующий правитель может объявить такие договоренности ничтожными и отказаться их выполнять. «Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — заключил глава государства.

Позже, на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, Путин отметил, что граждане Украины совершили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы президента. Он еще раз подчеркнул, что подписание каких-либо документов с нынешним украинским руководством — бессмысленно.