Герасимов сделал важное заявление об освобождении Донбасса: как взятие Красноармейска приближает конец СВО

Освобождение Красноармейска - важный этап для освобождения всего Донбасса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Взятие города Красноармейск (украинское название — Покровск) стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса, что является одной из целей СВО, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Сам президент подчеркивал, что этот город станет плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ и просто необходим для достижения всех ключевых задач спецоперации. На Украине отмечают, что с потерей Красноармейска переговорные позиции Киева были ослаблены. О том, как взятие ключевого для ДНР города российскими войсками приближает победу России в Донбассе — в материале URA.RU.

Важнейший этап освобождения Донбасса

ВС РФ продолжат развивать наступление после освобождения Красноармейска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Освобождение Красноармейска в ДНР стало важнейшим этапом установления контроля над всей территорией Донбасса. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач объединенной группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении в зоне СВО.

«Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно», — сказал Валерий Герасимов, его слова передает Минобороны России.

В ходе поездки начальник Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Награды получили офицеры, сержанты и солдаты, которые, по информации Минобороны, проявили себя при штурме опорных пунктов, отражении контратак и обеспечении продвижения штурмовых групп. Церемония прошла в районе расположения подразделений группировки «Центр» с соблюдением мер безопасности.

Дальнейшее продвижение России

После взятия Красноармейска основной задачей российской группировки войск «Центр» стало уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Димитрова в Донбассе. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ на совещании с военным руководством.

«После освобождения Красноармейска главной задачей группировки „Центр“ является ликвикация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова», — сказал Герасимов. По его словам, российские войска кжн установили контроль над селами Ровное, Рог и Гнатовка. Эти населенные пункты примыкают к городу с восточной стороны и образуют единую линию с ранее занятыми рубежами.

Легенда карты Фото: URA.RU

Военный корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин спрогнозировал возможные дальнейшие действия российской армии после освобождения Красноармейска. Свой прогноз он озвучил 9 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Журналист заявил, что в результате взятия города российские военные получили «значительный, очень мощный плацдарм», который утратила украинская сторона.

«Дальше наши войска могут пойти либо на север, и таким образом в окружение будет уже замыкаться Славянско-Краматорская городская агломерация. <…> С другой стороны, наша армия может совершить рывок к Днепру, в сторону Днепропетровской области и уже по Днепропетровским районам», — заявил Вдовин.

Красноармейск расположен в северо-западной части Донбасса и является крупным промышленным и транспортным центром региона. Через город проходят железнодорожные и автодорожные магистрали, которые связывают Донбасс со Славянско-Краматорской агломерацией и промышленными центрами Приднепровья. Установление контроля над городом, как отмечают военные эксперты, меняет конфигурацию линии боевого соприкосновения и влияет на дальнейшее развитие обстановки на данном участке фронта.

Ослабление позиций Киева

Переговорные позиции Киева ослаблены после взятия ВС РФ Красноармейска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После потери Красноармейска Киев серьезно ослабил свои позиции на возможных переговорах с Россией. Об этом сказал народный депутат Верховной рады Украины, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, вход российских войск в город лишил Украину одного из ключевых аргументов, на который ориентировались в том числе военные аналитики США.

«Для США, если Киев потеряет Покровск — он потеряет весь Донбасс. Сейчас Покровск уже потерян», — сказал Костенко изданию «Политика страны». Он добавил, что в таких условиях Киеву становится все сложнее рассчитывать на возможность навязать партнерам свое видение «справедливого» мирного соглашения.

Условия для достижения целей СВО

Путин обозначил важность Красноармейска Фото: Роман Наумов © URA.RU

Успехи российских войск в районе Красноармейска создают условия для поэтапного достижения всех целей СВО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Это важное направление, мы все понимаем, насколько оно важно, и это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции», — сообщил Путин. Он отдельно поблагодарил военнослужащих группировки «Центр» за результаты работы на этом направлении.

Плацдарм для дальнейших успехов

Красноармейск стал плацдармом для продвижения ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Путин также назвал Красноармейск ключевым плацдармом для дальнейших действий российской армии в зоне спецоперации. По его словам, из города удобно развивать наступление сразу в нескольких направлениях.

«Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами действительно особое значение. Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом. Самое главное еще заключается в том, что, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Путин уточнил, что с рубежей в районе Красноармейска российские войска могут двигаться во всех наиболее перспективных для них направлениях. Он отметил, что украинские военные заранее превратили город в один из основных укрепрайонов и опорных центров своей обороны. Сейчас, по словам президента, населенный пункт и расположенный в нем транспортный узел полностью контролируются российской армией. Это, как подчеркнул Путин, меняет обстановку на линии боевого соприкосновения и дает российским силам дополнительные возможности для развития наступления.

История освобождения города