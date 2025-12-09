Россия составит новый план развития связей с Азией
Премьер-министр Михаил Мишустин ежегодно лично посещает несколько регионов Дальнего Востока
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия в ближайшие 10 лет реализует ряд мер для укрепления экономических связей с Азией и глобальным Югом. Ключевую роль в этом будет играть Дальний Восток, стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года с прогнозом до 2036-го обсудили 9 декабря на стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Чтобы воплотить намеченные планы, власти поддерживают высокотехнологичные производства и желание людей жить и работать в ДФО, отмечают эксперты.
«За время реализации действующей стратегии (с 2009 года, — прим. ред.) удалось выполнить многие важные для округа задачи. Главная из них — обеспечить опережающие темпы роста по ключевым направлениям экономики и социальной сферы, превышающие среднероссийские значения или соответствующие им», — сказал Мишустин.
Дальний Восток важен как ворота в Азию, отмечают эксперты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Завершается подготовка нормативной базы для открытия в ДФО международных территорий опережающего развития. «Уже с 1 января 2026 года можно будет создавать такие площадки. Президент предложил с учетом накопленного опыта сделать кардинальный шаг и с начала 2027 года запустить единый преференциальный режим для бизнеса», — рассказал глава правительства.
Потенциал для развития есть у каждого из дальневосточных субъектов, считает Мишустин. Причем не только промышленный. Есть возможности для туризма, сельского хозяйства, зеленой энергетики, креативных индустрий. «И, конечно, самое главное — это люди. Комфорт и уровень жизни на территории округа должен быть выше, чем в целом по стране, — это очень важное условие», — подчеркнул премьер. Он отметил строительство домов по ряду госпрограмм и востребованность льготной дальневосточной и арктической ипотеки.
«Люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек», — акцентировал внимание Мишустин.
Разработать новую стратегию развития ДФО поручил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Для сохранения такой динамики, по его словам, нужен комплекс мер жилищной политики, благоустройства, развития транспорта, повышения качества медицины и образования. Все это позволит Дальнему Востоку быть конкурентоспособным и играть ключевую роль в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, резюмировал глава правительства.
Дальний Восток — это около 40% территории страны, и у каждого региона свои особенности, комментирует директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Тем не менее они связаны важной общей задачей — это ворота из России в Азию и страны глобального Юга. Поэтому роль ДФО власти пересматривают в сторону роста его международного значения.
Дальний Восток — это 40% территории страны, и у каждого региона свои особенности, отмечает экономист Владимир Климанов
Фото: Tatyana Rashidova / Wikipedia / Public Domain
«Дальний Восток рассматривается как один из регионов активной добычи природных ресурсов, освоения новых месторождений, в том числе угля, цветных металлов. И как территория для запуска проектов в обрабатывающей промышленности, как, например, газохимический кластер в Амурской области или судостроительные предприятия в Комсомольске-на Амуре и Большом камне», — объяснил Климанов.
Будущее ДФО во многом зависит от того, удастся ли удержать в нем людей, говорит экономист. Власти принимают меры, чтобы переломить этот тренд оттока населения в сторону Центральной России. Ставка делается на социальные меры, повышение доступности жилья, строительство дорог, развитие региональных авиаперевозок. Важно и укреплять взаимодействие с соседними странами через пункты пропуска, продолжает Климанов.
Россия диверсифицирует экономику, как по отраслям, так и территориально, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. При этом ставка в развитии Дальнего Востока делается на технологии, потому что такие проекты создают добавленную стоимость и ускоряют темпы роста.
«Территории опережающего развития и другие меры позволят привлечь капитал, создать новые компании, производства, рабочие места. А их международный статус заинтересует иностранных инвесторов, которые благодаря локализации получат возможность продавать свою продукцию на российском рынке на более выгодных условиях», — добавил собеседник URA.RU.
- Владимир ДВ09 декабря 2025 20:59Прожекты,прожекты...А у нас как было болото, так таковым и осталось. Нанопример: чистим от снега часть города, остальное, где живет простой небогатый житель, не чистим, а зачем? Для нищебродов? Обойдутся. Так и в глобальном плане к дальним регионам отношение, одни слова...