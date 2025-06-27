В МИД РФ указали на проблемы с логикой и арифметикой у стран НАТО

Масленников: у НАТО не сходится арифметика в мифе об угрозе нападения России
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В МИД РФ указали на проблемы с расчетами у НАТО, который заявляет о нападении России в 2030 году
В МИД РФ указали на проблемы с расчетами у НАТО, который заявляет о нападении России в 2030 году Фото:

Североатлантический альянс испытывает проблемы с логикой и арифметикой, заявляя о якобы угрозе нападения России к 2030 году. В частности, несостыковка касается того, что НАТО, говоря о нападении в определенные сроки, готовится усилить свою оборону только в 2035 году. На это обратил внимание директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году — не совсем понятно», — заявил Масленников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что такая позиция противоречит здравому смыслу и фактическим расчетам, а также вызывает вопросы о подлинных мотивах подобных предупреждений.

По мнению дипломата, единственным объяснением подобной риторики со стороны европейских стран может быть стремление запугать страны-члены НАТО для увеличения их расходов на оборону. Масленников подчеркнул, что навязывание образа российской угрозы помогает руководству альянса добиваться от государств-участников дополнительных финансовых обязательств под предлогом защиты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что НАТО использует образ «российской угрозы» для оправдания увеличения военных расходов и милитаризации Европы. Перед саммитом альянса его руководство вновь заявило о необходимости наращивания оборонного бюджета стран-членов, аргументируя это необходимостью противостоять России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила о необходимости значительного усиления обороны стран НАТО. 

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Североатлантический альянс испытывает проблемы с логикой и арифметикой, заявляя о якобы угрозе нападения России к 2030 году. В частности, несостыковка касается того, что НАТО, говоря о нападении в определенные сроки, готовится усилить свою оборону только в 2035 году. На это обратил внимание директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. «Если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году — не совсем понятно», — заявил Масленников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что такая позиция противоречит здравому смыслу и фактическим расчетам, а также вызывает вопросы о подлинных мотивах подобных предупреждений. По мнению дипломата, единственным объяснением подобной риторики со стороны европейских стран может быть стремление запугать страны-члены НАТО для увеличения их расходов на оборону. Масленников подчеркнул, что навязывание образа российской угрозы помогает руководству альянса добиваться от государств-участников дополнительных финансовых обязательств под предлогом защиты. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что НАТО использует образ «российской угрозы» для оправдания увеличения военных расходов и милитаризации Европы. Перед саммитом альянса его руководство вновь заявило о необходимости наращивания оборонного бюджета стран-членов, аргументируя это необходимостью противостоять России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила о необходимости значительного усиления обороны стран НАТО. 
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