Североатлантический альянс испытывает проблемы с логикой и арифметикой, заявляя о якобы угрозе нападения России к 2030 году. В частности, несостыковка касается того, что НАТО, говоря о нападении в определенные сроки, готовится усилить свою оборону только в 2035 году. На это обратил внимание директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году — не совсем понятно», — заявил Масленников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что такая позиция противоречит здравому смыслу и фактическим расчетам, а также вызывает вопросы о подлинных мотивах подобных предупреждений.
По мнению дипломата, единственным объяснением подобной риторики со стороны европейских стран может быть стремление запугать страны-члены НАТО для увеличения их расходов на оборону. Масленников подчеркнул, что навязывание образа российской угрозы помогает руководству альянса добиваться от государств-участников дополнительных финансовых обязательств под предлогом защиты.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что НАТО использует образ «российской угрозы» для оправдания увеличения военных расходов и милитаризации Европы. Перед саммитом альянса его руководство вновь заявило о необходимости наращивания оборонного бюджета стран-членов, аргументируя это необходимостью противостоять России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила о необходимости значительного усиления обороны стран НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.