В Законодательном собрании Челябинской области начали работу шесть участников СВО — Лена Колесникова, Алексей Рожков, Александр Заозеров, Александр Казаков, Андрей Орехов и Денис Моисеев. Четверо из них — получили мандаты впервые. После первого заседания, 2 октября, новоиспеченные депутаты рассказали URA.RU о своих планах и эмоциях. Они намерены решать социальные проблемы жителей и бойцов СВО, опираясь на фронтовой опыт и принцип боевого братства.
Алексей Рожков
Морской пехотинец с позывным «Второй» участвовал в освобождении Мариуполя, Мелитополя и Бердянска. Получил тяжелые ранения. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Сейчас Рожков координирует проекты фонда «Объединение.РФ» и принимает участие в программе «Герои Южного Урала».
Наставником Рожкова в кадровой программе стал председатель заксобрания Олег Гербер.
«Это большая честь для меня и огромная благодарность избирателям за то, что дают возможность ветеранам СВО развиваться. Это один из вариантов нашей социализации. Для меня лично мандат депутата — это не только стимул к профессиональному развитию, но и большой шанс помочь своим товарищам, братьям по оружию, тем, кто сражался, кто защищал нашу Родину и продолжает защищать ее в данный момент», — заявил Рожков.
Кроме того, Рожков вошел в комитет ЗСО по социальной политике и сразу получил должность первого заместителя председателя. В его планах — развитие массового спорта для ветеранов спецоперации, включая инвалидов. Депутат считает спорт важной частью реабилитации и адаптации к мирной жизни.
«Для меня это большая ответственность. Именно через этот комитет принимаются все законопроекты, направленные на помощь участникам СВО», — уточнил Рожков. Также он отметил, что опыт, полученный в программе «Герои Южного Урала», где были изучены государственное устройство и управление, поможет ему в законотворческой работе.
Александр Заозеров
Свою историю в парламенте начал и Александр Заозеров (позывной «Китаец»). До СВО он жил в Китае, где преподавал английский. После, уже в Челябинске, работал в частных школах. В 2023 году подписал контракт с 80-м гвардейским танковым полком, но был тяжело ранен. Пройдя лечение, устроился в ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО», а сейчас намерен продолжать работу в социальном направлении.
Заозеров также участник федеральной программы «Время героев» и регионального проекта «Герои Южного Урала».
«Основной своей целью я вижу улучшение социальной политики в Челябинской области. Поскольку после увольнения из армии я начал работу в центре поддержки участников СВО, эта тема мне близка, из-за этого у меня сердце болит. Я хочу продолжить деятельность именно в этом направлении», — заявил депутат.
По словам Заозерова, он намерен привнести в работу заксобрания чувство плеча и боевого братства, приобретенное на фронте. Он подтвердил, что депутаты-фронтовики планируют держаться вместе и совместно решать задачи. В числе конкретных законодательных инициатив депутат выделил необходимость исправить неточность в законе о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. И хоть Челябинская область, по его оценке, занимает лидирующую позицию в России по числу мер поддержки ветеранов, он уверен, что «есть куда стремиться» в вопросах реабилитации возвращающихся военных и поддержки их семей.
Александр Казаков
Александр Казаков (позывной «Шурави») ранее занимал пост заместителя министра спорта области, курировал финансовые и правовые вопросы. Участвовал в СВО как оператор БПЛА, занимаясь аэроразведкой. Казаков также имеет опыт боевых действий в Афганистане.
После учебы в программе «Время героев» возглавил Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
«Эмоции переполняют. Ранее я бывал в здании заксобрания, но как депутат — это новые ощущения», — поделился Казаков. По его словам, работа в комитете по законодательству — серьезная задача, в процессе которой появятся и его личные инициативы. Одним из ключевых направлений своей работы депутат назвал развитие адаптивного спорта, в том числе для бойцов СВО, приходящих с фронта.
Андрей Орехов
Мастер участка ОАО «ММК-МЕТИЗ» с позывным «Орех» известен в Магнитогорске как герой, спасший ребенка на пожаре. На фронте Орехов — старший сержант БАРСа, под огнем доставлял боеприпасы на позицию, был контужен, но продолжил бой. Награжден орденом Мужества.
Для Орехова главным ощущением от нового статуса стала ответственность.
«Это большой груз ответственности, который ложится на плечи. Здесь плечом к плечу стоят парни, которые тоже были на СВО, и я думаю, что совместными усилиями мы сможем сделать много полезного для жителей области», — заявил он.
По его словам, участие в боевых действиях очень сильно меняет людей. Депутат подчеркнул, главное — быть честным с самим собой и оказывать максимальную поддержку ребятам «за лентой». Орехов подтвердил, что у него и коллег уже есть конкретные законодательные инициативы, направленные на устранение «пробелов», которые волнуют бойцов СВО. Обсуждать их детально он пока не стал.
Как сообщало URA.RU ранее, кампания 2025 года по выборам в парламент региона стала первой в истории, по итогам которой депутатский корпус не включил местных олигархов. Выборы в Заксобрание завершились в сентябре, по их результатам мандаты получили 60 депутатов — поровну от одномандатных округов и партийных списков. 30 из них впервые вошли в законодательный орган. На первом заседании, 2 октября, депутаты тайным голосованием переизбрали спикером Олега Гербера, а Олег Цепкин сохранил полномочия сенатора. Структура парламента также претерпела изменения: вместо прежних 10 профильных комитетов теперь действует семь.
