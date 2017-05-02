16:58 02 мая 2017 0

Реставратор памятников деревянного зодчества Вадим Шитов Фото: Михаил Калянов © URA.RU

Недавний пожар в Тюмени, заполонивший дымом весь центр, вскрыл спрятанную проблему: что происходит с городом? Долгое время считалось, что в отличие от соседних региональных центров в Тюмени с сохранением памятников архитектуры — порядок. Множество деревянных построек даже были поводом для шуток приезжих уральцев. И вот: пожар за пожаром, им нет счета, и у них одинаковые последствия — сокращение списка охраняемых объектов. Мы знаем, что новости об этих проблемах волнуют горожан (и хорошо читаются). И попросили рассказать, что происходит — почетного гражданина Тюмени, реставратора с 30-летним стажем, мастера художественной резьбы по дереву, руководителя реставрационной мастерской «МНИХ» (в переводе с древнерусского «Мних» — монах, отшельник) Вадима Шитова.

Объемная тюменская резьба уникальна — домов-образцов с ней осталось, по оценке специалиста, полсотни ФОТО: официальная группа ВКонтакте Вадима Шитова

— Вадим Макарович, как сейчас выглядит в Тюмени ситуация с памятниками деревянного зодчества?

— Они — уникальное наследие не только Тюмени и страны. Объемная тюменская резьба присуща только нашему региону. Я когда сюда приехал, 40 лет назад, было около 300 с лишнем памятников, а сейчас осталось полсотни. Они исчезают. Законы не работают. Ответственность никто не несет.

Чиновники сейчас не следят за тем, как ведется реставрация. Их отдают частникам. Хозяин берет и делает что хочет. Вот, хотя бы домик на Семакова, 1. Его взял один частник. Так в этом доме уже два раза пожар был. А комитет по охране памятников не может ничего сделать.

Но если частник не выполняет положение об аренде, так заберите у него дом! Что вы стоите на задних лапках? Чиновники боятся пойти и сказать: «Нет, твою богу мать, и все! Мне плевать кто ты. Это памятник государственный».

— Сейчас, согласно постановлению правительства, памятник архитектуры можно взять в аренду за 1 рубль за квадрат и восстановить его. Вас устраивает этот подход к сохранению истории?

— Да пусть хоть за бесплатно. Я знаю людей, которые реставрируют памятники, и они по сей день краса и гордость нашего города. Это — да. Но их мало. Дома сжигают и вычеркивают из реестра. А все для того, чтобы потом на этом месте построить что-то свое новое. Так был сожжен серебряный домик на берегу Туры, там сейчас коттеджи стоят. А был уникальный памятник из осины сделанный. Сожгли его — и шито-крыто.

Дом мастера деревянной резьбы Привалова, где у него мастерская была на Кирова, 10. Он сам его резьбой украсил. Здание отдали в частные руки, чтобы его отреставрировали. А новый хозяин его поджег. Я успел спасти наличники. Но дом-то сгорел. Якобы нашли, что частник виноват в пожаре. Правда, дело какое-то вялое.

Шитов выступает против бюрократического отношения к реставрации старинных домов ФОТО: официальная страница ВКонтакте Вадима Шитова

— В чем проблема, отдать памятник нужному человеку?

— Нужно отдавать под реставрацию памятники деревянного зодчества не согласно выигранному тендеру, а специалистам. Не мальчикам с улицы, не гастрбайтерам, которые ноль в реставрации, зато дешевые. А специалистам платить надо. Реставрация стоит дорого. Но он на это и специалист, что учился этому делу. Он знает, что восстановить, с чего начать, как вырезать элемент, куда поставить.

— И что делать в такой ситуации? Или выхода нет?

— Я бы разогнал все департаменты, все полностью. И создал бы опять инспекцию по охране памятников, которая существовала раньше.

Когда была инспекция, за памятниками как-то следили, контролировали, объезжали. Были люди, которые болели за свое дело, за культуру и историю города. А потом их убрали и сделали дЭпортамЭнты. Вот эти дЭпортамЭнты ни хрена и не делают. Он сидит от звонка до звонка получает свой оклад и ему плевать.

Народ стал духовно нищий и бездарный. Приходишь и говоришь: «Дом сгорел, памятник». Они говорят: «Как сгорел?». Это я им должен объяснять? Это их дело следить за домами. Они не интересуются памятниками.

— Тогда может на местном уровне законы принять? Законодатели помогают решать проблемы?

— Говорить можно много, но помощи — ноль. Только словесная. Раньше были купцы меценаты. Они зарабатывали. Сами жили, но и для города делали. Тюменские купцы такой пласт культуры передали новому руководству. И он исчезает.

— Как вы относитесь к современной архитектуре? В Тюмени она представлена разнообразно?

— Это, не архитектура — это уродство. Хаусы, хаусы кругом. Что это за пародия непонятная? Коробки сплошные понаставили. А как можно надеяться увидеть хорошую архитектуру, когда подготовка кадров на низком уровне?

Я преподавал в тюменской Академии культуры и искусств у студентов 3 — 5 курсов обработку дерева. Потом посчитали, что это направление не нужно и его, вместе с другими убрали. И убрали люди, которые никакого отношения к культуре не имеют. Зато все стало платное. Золотой телец над всем витает. А как такие люди могут создать новую культуру? Никак.