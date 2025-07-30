Германия массово закупается тяжелой военной техникой

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Германия планирует закупить боевые машины и истребители на 20 млрд евро
Германия планирует закупить боевые машины и истребители на 20 млрд евро Фото:

Германия в 2025 году готовится к крупнейшим за последнее десятилетие закупкам военной техники на сумму свыше 20 миллиардов евро. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству страны.

Германия планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны значительно усилить обороноспособность ФРГ и сделать немецкую армию якобы самой мощной в Европе, пишет Reuters.

В 2026 году бюджет Министерства обороны Германии увеличится до рекордных 83 миллиардов евро — на 20 миллиардов больше по сравнению с текущим годом. При этом закупка истребителей Eurofighter оценивается в 4–5 миллиардов евро, бронетранспортеров Boxer — в 10 миллиардов евро, а машин Patria — в 7 миллиардов евро. Поставки бронетехники планируется осуществлять в течение ближайших десяти лет. Кроме того, министерство обороны ведет переговоры о закупке новых систем ПВО IRIS-T и сотен платформ SkyRanger для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Финальные параметры этих контрактов пока не согласованы.

Ранее стало известно, что страны НАТО договорились поднять расходы на милитаризацию до 5% ВВП к 2035 году. При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что теперь Европа будет закупать американское вооружение для последующей его передачи Украине.

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Германия в 2025 году готовится к крупнейшим за последнее десятилетие закупкам военной техники на сумму свыше 20 миллиардов евро. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству страны. Германия планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3 тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Эти меры призваны значительно усилить обороноспособность ФРГ и сделать немецкую армию якобы самой мощной в Европе, пишет Reuters. В 2026 году бюджет Министерства обороны Германии увеличится до рекордных 83 миллиардов евро — на 20 миллиардов больше по сравнению с текущим годом. При этом закупка истребителей Eurofighter оценивается в 4–5 миллиардов евро, бронетранспортеров Boxer — в 10 миллиардов евро, а машин Patria — в 7 миллиардов евро. Поставки бронетехники планируется осуществлять в течение ближайших десяти лет. Кроме того, министерство обороны ведет переговоры о закупке новых систем ПВО IRIS-T и сотен платформ SkyRanger для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Финальные параметры этих контрактов пока не согласованы. Ранее стало известно, что страны НАТО договорились поднять расходы на милитаризацию до 5% ВВП к 2035 году. При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что теперь Европа будет закупать американское вооружение для последующей его передачи Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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