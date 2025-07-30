В Киеве закрыли центр, откуда мошенники обманывали россиян

В Киеве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нелегальный колл-центр, организованный гражданами Турции, но, по данным источников в Национальной полиции, реальными владельцами структуры оказались украинцы. Операция прошла несколько недель назад, сообщают украинские telegram-каналы.
«Несколько недель назад в Киеве сотрудники правоохранительных органов провели операцию по пресечению деятельности нелегального колл-центра... Несмотря на наличие турецких сотрудников, реальные владельцы колл-центра — украинцы», — пишет MK.RU.
В полиции пояснили, что среди работников колл-центра были не только граждане Турции, но и выходцы из Грузии, Азербайджана и Кыргызстана. По словам инсайдеров, именно украинские сотрудники занимались мошенничеством в отношении как россиян, так и своих соотечественников. Факты обмана украинских граждан стали непосредственной причиной для проведения обысков.
Несмотря на присутствие иностранных сотрудников, управление деятельностью центра осуществлялось с Украины. Владельцами колл-центра являются граждане Украины, а покровительство учреждению оказывала Служба безопасности Украины.
Ранее в Свердловской и Ярославской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых человек, подозреваемых в содействии работе украинских колл-центров. Деятельность этих колл-центров находилась под контролем украинских спецслужб, а похищенные средства направлялись на обеспечение нужд ВСУ. Для совершения телефонных звонков использовались устройства GSM-шлюзов и sim-боксы.
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