В тюменских лесах пошли черные лисички. Фото

Черные лисички отпугивают своим видом
Черные лисички отпугивают своим видом Фото:

В тюменских лесах обнаружены черные лисички. Своей находкой поделились горожане в соцсетях.

«10-й километр на Бухтал. Много черных лисичек», – такое сообщение опубликовали участники группы «Грибники Тюмени и Тюменской области» в telegram-канале.

Несмотря на свой отталкивающий вид, черные лисички ценный и съедобный гриб. Растет он в основном в европейской части страны и на Дальнем Востоке. За рубежом этот гриб считается деликатесом.

В тюменских лесах обнаружены черные лисички. Своей находкой поделились горожане в соцсетях. «10-й километр на Бухтал. Много черных лисичек», – такое сообщение опубликовали участники группы «Грибники Тюмени и Тюменской области» в telegram-канале. Несмотря на свой отталкивающий вид, черные лисички ценный и съедобный гриб. Растет он в основном в европейской части страны и на Дальнем Востоке. За рубежом этот гриб считается деликатесом.
