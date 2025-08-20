Черные лисички отпугивают своим видом
В тюменских лесах обнаружены черные лисички. Своей находкой поделились горожане в соцсетях.
«10-й километр на Бухтал. Много черных лисичек», – такое сообщение опубликовали участники группы «Грибники Тюмени и Тюменской области» в telegram-канале.
Несмотря на свой отталкивающий вид, черные лисички ценный и съедобный гриб. Растет он в основном в европейской части страны и на Дальнем Востоке. За рубежом этот гриб считается деликатесом.
