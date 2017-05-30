Президентские ревизоры шерстят тюменскую «Рублевку»

12:10 30 мая 2017 0

Владельцы домов по улице Прибрежной в деревне Черная речка полностью перерыли доступ к местному озеру железными заборами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские ВИПы захватывают озера на местной «Рублевке». В скандал вмешалось местное отделение ОНФ. Фронтовики припомнили незаконное строительство коттеджа тезке ямальского прокурора и собираются устроить «экскурсию» по ВИП-поселку для сотрудников надзорного ведомства. Подробности — в репортаже «URA.RU».

Поводом для рейда тюменских активистов ОНФ на «Тюменскую Рублевку» — в поселок Черная речка — стали сообщения о нарушении природоохранного законодательства. «Фронтовики» решили проверить местное озеро, большая часть берегов которого якобы незаконно захвачена владельцами земельных участков. Кроме «приватизированного» озера, внимание ОНФ привлекли участки земли, выделенные ряду местных ВИПов в лесоохранной зоне в непосредственной близости от участка, где прямо посреди леса свою резиденцию строит полный тезка прокурора ЯНАО Александр Герасименко.

На берегу небольшого озера, в которое впадает речка Бердянка, активисты ОНФ и журналист «URA.RU» обнаружили целый ряд домов по улице Прибрежной, построенных на самом берегу, буквально в десятке метров от воды. Усадьбы имеют свои небольшие пирсы, огороженные забором с калитками, запирающимися на замок.

Пройти по берегу оказалось совершенно невозможно — заборы спускались к самой воде. Один из домовладельцев и вовсе возвел себе баню прямо на акватории пруда, на берегу которого табличка недвусмысленно гласила: «Водоохранная зона 50 метров».

На одном из пирсов «фронтовики» нашли удочку, оставленную кем-то из местных жителей. Рядом была прикреплена сеть. Судя по всплескам, в озере хватает рыбы, которую и ловят те, кто разгородил водоем заборами.

Активисты ОНФ попытались заснять выходящие прямо на озеро участки с квадрокоптера, но потерпели неудачу. После пролета над прудом связь с дроном оказалась потеряна. Как выяснилось, аппарат ударился о дерево и упал в лесу. Стоит отметить, что владельцы коттеджей не пытались чем-то помешать «фронтовикам». Все, что они сделали — забрали собаку, которая поначалу яростно облаивала неожиданных гостей.

1/16 Дома в Черной Речке возведены прямо на берегу озера несмотря на недвусмысленный запрет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском ОНФ «URA.RU» заявили, что материалы по результатам рейда будут переданы в природоохранную прокуратуру. «Здания построены гораздо ближе разрешенных 50 метров от воды, — заявили в тюменском отделении ОНФ. — И это мы еще размещение канализации не проверяли. Но главное — должен быть проход шириной 20 метров от кромки воды, а здесь забор на заборе, фундамент изгороди у самой воды».

Выяснять собственников коттеджей, «приватизировавших» для себя озеро, в ОНФ не намерены. «Достаточно адресов, Прибрежная 1 и 3, дальше пусть разбираются правоохранительные органы», — заявили в ОНФ. — По строительству объектов жилого назначения в водоохранной зоне будет направлено обращение в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в природоохранную прокуратуру. Обращения будут направлены после получения записей с квадрокоптера».

На улице Северной, где располагается участок земли, согласно данным из открытых источников, арендуемый полным тезкой прокурора ЯНАО Александром Герасименко, «фронтовики» обнаружили удивительную картину.

На участках идет активное строительство, хотя они располагаются в лесу. Среди арендаторов участков — полный тезка сына бывшего начальника полиции УМВД по Тюменской области Сергея Сидаша и также полный тезка замгендиректора «Югорской территориальной энергетической компании — Региональные сети» Виктор Нанака.

Интересно, что территории, нарезанные по улице Северной участки, через один арбитражным судом Тюменской области признаны выделенными незаконно. Среди таких участков тот, который арендует Герасименко. Требования о признании незаконно выделенными остальных участков, среди которых те, которыми пользуются Нанака и Сидаш, арбитраж в 2014 году отклонил.

На участке, который, как предполагают в ОНФ, находится в аренде у прокурора Герасименко, обнаружить активность не удалось. На участке возведен небольшой домик, из шлакоблоков построен остов жилого дома, во дворе складированы многочисленные строительные материалы, но стройка не ведется.

Там же, на улице Лесной, «фронтовики» обнаружили активное строительство еще одного дома с вырубкой деревьев (участки земли располагаются в сосновом лесу), причем, судя по пням, срубленные деревья были вполне жизнеспособными и взрослыми.

По итогам рейда «фронтовики» также намерены обратиться в природоохранную прокуратуру и в областной департамент недропользования, а также в региональное управление федеральной службы судебных приставов. «Герасименко не исполняет решение суда, уже после признания выделения участка незаконным администрация Червишевского сельского поселения продлила ему договор аренды, — заявили в ОНФ. — Возможно, обратимся к природоохранным ведомствам с предложением организовать совместный выезд на место. Это будет интересно».