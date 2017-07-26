«А этот замок куплен на деньги от нелегального казино»

19:01 26 июля 2017 0

Чебаркульцы уже не удивляются и не спрашивают, откуда у силовиков деньги на замки на берегу озера Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Челябинский курортный город Чебаркуль потрясла громкая операция силовиков с обысками в шикарных коттеджах и последующим арестом бывшего замначальника полиции подполковника Михаила Данилова и адвоката Дмитрия Кудрякова. Местные элиты давно подозревали, что именно юрист владеет подпольными казино, а силовик за взятки помогает ему избежать уголовного преследования. В городе ходят легенды о связях местных чиновников с сотрудниками различных ведомств в погонах. Оттого «маски-шоу» в доме бывшего замначальника отдела МВД и руководителя криминальной полиции Данилова стали полной неожиданностью.

Корреспонденты «URA.RU» съездили в Чебаркуль и убедились, что у горожан были все основания подозревать чиновников и силовиков в коррупции. Достаточно посмотреть, в каких особняках они живут. Например, дом адвоката Дмитрия Кудрякова местные жители называют просто «замок». Юрист купил у банка за 5,5 млн рублей этот коттедж в поселке Малково вместе с 2 гектарами земли. Здание забрали у обанкротившегося предпринимателя Юрия Евстигнеева в счет долга по кредитам.

«„Замок“ строили без проекта в начале 2000-х. Тогда была гигантомания. Поэтому само сооружение большое, но проектировка крайне неудачная — лестница проходит по периметру изнутри и жилая площадь небольшая. На втором и третьем этажах всего по две комнаты и санузлу. Третий этаж нежилой. Плюс цоколь», — говорит один из чебаркульцев, бывавший в гостях у арестованного адвоката.

1/3 Этот дом чебаркульцы называют просто «Замок» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам собеседника, на территории вырыт котлован под пруд. Но новому собственнику «замка» сейчас не до этого. После возбуждения уголовного дела в городе окончательно убедились, откуда у Кудрякова деньги на покупку и содержание такого особняка. По версии силовиков, адвокат организовал нелегальные залы игровых автоматов в Чебаркуле в кафе «Бриз» и в Миассе на улице 8 июля. Именно поэтому он практически не работал по профессии и жил на широкую ногу.

На втором этаже этого здания не один год работало подпольное казино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подпольное казино располагалось на втором этаже здания кафе «Бриз». Собственник помещений утверждает, что не знал о том, чем занимался адвокат-арендодатель.

В прошлую пятницу, 21 июля, силовики провели обыски в доме подполковника Михаила Данилова. Он обвиняется в получении взяток от адвоката Кудрякова в течение 2013—2015 годов, пока не уволился из полиции. Бывший силовик живет недалеко от предполагаемого взяткодателя — в старом городе в паре сотен метров от озера Чебаркуль. Его дом с первого взгляда особо не впечатлил. Но бывавшие там люди утверждают, что на территории расположены основной дом, веранда на большую компанию и большая баня. Нередко там устраивали шумные посиделки.

Это уже второй коттедж Данилова в этом районе. Совсем недавно он продал большой дом на соседней улице. Соседи смеются, что полицейский строил предыдущее жилье без проекта, как водится. Сначала положил брус, затем обложил его кирпичом. И брус начал гнить. Пришлось дерево разобрать и изнутри тоже выложить кирпич. В конечном итоге он решил сменить жилье. По слухам, свой старый дом Данилов продал следователю местного отдела СКР Сергею Панченко, сыну бывшего начальника полиции Аши. Сделка оценивается в 6 млн рублей.

1/2 Это новое владение Данилова, на участке три капитальных здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Про еще одну сделку с участием СКР в Чебаркуле рассказывают удивительную байку. Якобы несколько лет назад два бизнесмена хотели купить офисы на первом и втором этаже пристроя к жилому дому, который возвела в центре города фирма «Жилгражданстрой» депутата горсобрания Александра Суркова. Один коммерсант предлагал 8,5 млн рублей, второй — 10 млн рублей. Первому Сурков должен был за установленные стеклопакеты, другой является владельцем комплекса дорожного сервиса на трассе М5 «Урал („Москва-Челябинск) и готов был заплатить сразу. Строитель якобы решил увеличить стоимость помещения до 12 млн рублей. Но неожиданно прекратил торги. Спустя некоторое время в офисы въехал следственный отдел СКР. А Сурков, разумеется, выиграв тендер, получил за помещения 15 млн рублей.

Пристрой и два помещения на втором этаже жилого дома вышли Суркову в сумму, на которую он изначально даже не рассчитывал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В то время следственным отделом руководил Павел Дорофеев, его заместителем был Павел Городецкий. Первого перевели в Усть-Катав, а зама отправили в отставку, как говорят, не дав доработать до пенсии. Между тем дома обоих силовиков знает если не каждый горожанин, то представители местной элиты — точно.

Коттедж Дорофеева, построенный в районе церкви, называют «скворечником». Сам силовик ранее работал в облпрокуратуре и переехал в 2005 году в курортный городок, как полагают местные элиты, по приглашению своего друга — бывшего главы надзорного ведомства Чебаркуля и Миасса, а ныне управляющего делами мэрии Артема Костенко. Сначала следователь получил двухкомнатную служебную квартиру. Вскоре действующий тогда глава Геннадий Северин почему-то решил сменить статус жилья со служебного на социальное. И силовик приватизировал квартиру. Северин, несмотря на жалобы, так и не стал фигурантом уголовных дел. А Дорофеев в 2009 году купил у родственника Городецкого дом за 3,5 млн рублей.

Этот дом чебаркульцы называют «Скворечник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Скворечник» в 184 квадратных метра расположен всего на четырех сотках земли. «В свое время земля принадлежала местному жителю, его посадили в тюрьму, а участок переписали на кого-то, и в итоге он оказался в собственности родственника Городецкого. Дорофеев заглядывает в рот своему бывшему заму. Поэтому сглупил и купил этот „скворечник“», — предполагает один из соседей.

У семьи Павла Городецкого не один, а сразу два шикарных коттеджа. Они расположены в хорошем месте — на так называемой Эстонской горке. Рядом с жилым домом размерами 13 на 15 метров находится баня размером 9 на 13 метров с крытым бассейном. «Сначала Городецкий построил один дом. Но жена решила, что рядом с ними должна жить мама. Они купили смежный участок и построили новый дом. К сожалению, мама скончалась. Стоимость домов Городецких с учетом очень хорошей отделки и оснащения — около 10 млн рублей каждый», — говорит бывший коллега Городецкого.

Сейчас экс-замруководителя следственного отдела — безработный. Но на его супругу записана фирма ритуальных услуг. За несколько лет она якобы стала монополистом рынка благодаря получению от полиции сообщений о смертях. Многим помнится история с покупкой гостиницы «Зори Урала». Объект купила супруга Городецкого вместе с братом за 5 млн рублей — всего 5 тыс. рублей за квадратный метр. Сомнения в адекватности стоимости гостиницы были у кого угодно, только не у чиновников и не у коллег-силовиков.

1/4 Это первый дом семьи Городецких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проезжая мимо хороших домов чебаркульских силовиков, мы случайно наткнулись на строящийся двухэтажный коттедж. Один из чебаркульцев рассказал, что его строят для замначальника ОМВД, руководителя следственного отдела подполковника Рифа Биктимирова, переехавшего из Кыштыма в 2005 году. Поговаривают, что его жене принадлежит около десятка квартир в городе, она сдает их посуточно. Землю под новый коттедж Биктимировых оценивают в 1 млн рублей, а вместе с коммуникациями коттедж будет стоить около 5 млн рублей. Он расположен рядом с участком озером Чебаркуль, который называют Поганая курья.

1/2 За длинным забором скрывается стройка подполковника полиции Биктимирова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Найти особнячок мэра Чебаркуля Сергея Ковригина тоже не было особой проблемой. Нам быстро показали местные жители дом с участком в 15 соток. Он построен рядом с водозаборной станцией и самым чистым пляжем в городе — Мелкие пески. Этот дом он купил, когда еще работал руководителем управления соцзащиты. Видимо, сильно экономил на всем остальном и накопил. Сейчас Ковригина подозревают в новых махинациях с землей — якобы он с упоминавшимся выше строителем-депутатом Сурковым хочет возвести жилой комплекс из многоэтажек на берегу озера Чебаркуль.

1/3 Дом мэра Ковригина находится в живописном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для жителей Чебаркуля стало нормой, что чиновники, силовики и даже близкие им адвокаты покупают замки, строят особняки на берегу курортных озер. Между тем в правоохранительных структурах отмечают, что руководство местных ведомств сменилось. И город ждет большая чистка.