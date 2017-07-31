«Педофилы умеют быть обаятельными и втираться в доверие»

19:11 31 июля 2017 0

Челябинские родители и силовики обеспокоены безопасностью детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область за июль пережила две жуткие трагедии: в Каслях бывший зэк разрубил и закопал тело 10-летнего Вани К., а в Сатке еще один бывший заключенный зарезал и бросил в лесопосадках труп 14-летней Василины М. Всеобщая истерия едва не продолжилась в понедельник, 31 июля, когда стало известно об исчезновении 7-летней девочки в Аше. К счастью, на этот раз ребенок нашелся живым и здоровым — девочка решила заночевать у подружки.

Жители Южного Урала сильно напуганы и возмущены зверскими убийствами несовершеннолетних. «В голове не укладывается этот ужас! Сколько же это все будет продолжаться? Что за нелюди-то топчут эту землю?!» — прокомментировала в соцсетях Марина Толкач новость о смерти девочки из Сатки. «Да введите уже смертную казнь! Ну сколько можно! Рожаешь, растишь, трясешься — и все для какого-то ублюдка», — сокрушается Елена Голунова. «Господи, да что же это такое — даже днем нельзя ходить спокойно», — возмущается Марина Садовская.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области признают, что раньше так часто детей не убивали и не насиловали. Силовики даже обнародовали специальное обращение ко всем жителям Южного Урала «в связи с участившимися случаями совершения преступлений в отношении детей», в котором просят родителей лучше следить за дочерями и сыновьями, не оставлять их в потенциально опасных ситуациях и научить вести себя с незнакомыми людьми.

Этот дом сожгли. Здесь жил убийца каслинского Вани К. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между преступлениями есть много общего. Оба обвиняемых ранее были судимы по особо тяжким статьям. Убийца каслинского мальчика — за кражу, грабеж и хранение наркотиков. Задержанный по подозрению в смерти саткинской девочки — за изнасилование несовершеннолетней. В обоих случаях дети отправлялись куда-то одни. Ваня К. поехал на велосипеде за учебниками за седьмой класс. Василина М. ходила в больницу на прием к лору. Оба живут в малых городах, и никто не видел, как они исчезли.

«Анализ причин и условий совершения преступлений показал, что во всех случаях дети становились жертвами преступных посягательств, когда оставались надолго без присмотра взрослых членов семьи в безлюдных местах населенных пунктов либо в местах, не отведенных для проживания», — подтвердил и. о. пресс-секретаря регионального СКР Валентин Ведерников.

Собеседник в полиции на условиях анонимности напомнил, что в рамках реформы МВД прошли большие сокращения. И серьезно они коснулись низших полицейских чинов: сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) на улицах стало заметно меньше, а участковые стали больше заняты бытовыми конфликтами. «Показательно, что обе трагедии произошли в малых городах, где людей физически меньше на улицах. Дети часто играют без присмотра взрослых, и за ними некому следить», — сокрушается собеседник.

Поиски каслинского мальчика, например, активизировались только через несколько дней, когда глава СКР Александр Бастрыкин на всю страну потребовал найти ребенка. Только после этого нашлось необходимое количество силовиков.

Убийца каслинского мальчика не дождался суда — его нашли мертвым в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Особые меры безопасности детей после трагедий в Каслях и Сатке полиция не вводила. В ГУ ФСИН не связывают случаи убийства детей вчерашними зэками с количеством исправительных колоний в регионе. В той же Свердловской области ИК в полтора раза больше, заметил источник в ведомстве (официально ситуацию с убийствами детей комментирует только Ведерников).

В Министерстве образования Челябинской области заверили, что ориентируют муниципалитеты и школы на разъяснительную работу с родителями и учениками. «Перед каникулами мы довели до муниципалитетов рекомендации провести в школах беседы с родителями и школьниками о безопасности», — подчеркнул министр Александр Кузнецов.

Мать школьника из челябинской школы №148 Лариса Самофеева рассказала, что всех родителей перед каникулами попросили сообщить график отдыха ребенка помесячно. Специальных инструкций по безопасности не давали. «Какие нужны инструкции, если мы сами воспитывались и детям говорим, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, открывать им дверь в квартиру или идти куда-то», — говорит мать.

Многодетный отец Сергей Курдаков считает, что предпринятые челябинскими силовиками и властями меры не защищают жителей региона от третьей трагедии.

«Полиция работает не на предупреждение, а только по факту трагедии, и то после санкции высшего начальства. Мы не чувствуем, что мы и наши дети защищены», — говорит мужчина.

Известный челябинский психотерапевт Андрей Бабин предлагает челябинским родителям взять ситуацию в свои руки. Он дает поразительный совет, который не укладывается в представление воспитывавшихся в советское время людей. «Раньше мы внушали детям, что надо быть вежливыми со взрослыми, уступчивыми. Сейчас все изменилось — мораль, нравственные ориентиры. В таких условиях безопасность детей превыше всего. Теперь гораздо проще научить детей хамить. Точнее, не хамить, а просто разворачиваться и уходить от взрослого незнакомца, когда тот пытается приставать к ребенку», — говорит «URA.RU» специалист.

По словам Андрея Бабина,

«педофилы умеют быть обаятельными и быстро втираются к детям в доверие».

Поэтому надо учить детей не разговаривать с незнакомцами. «А если незнакомец пойдет следом, надо рассказать, как привлечь к себе внимание в случае опасности. Я бы посоветовал покупать детям свистки. Громкие. Чтобы можно было быстро в него дунуть и поднять шум. Это может отпугнуть преступника», — добавил эксперт.