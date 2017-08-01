15:56 01 августа 2017 0

Андрей Малахов, по слухам, может покинуть "Первый канал" уже в ближайшее время Фото: аккаунт Андрея Малахова в Instagram

В начале недели стало известно, что телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» к главным конкурентам. Якобы в новом телесезоне звезда появится на ВГТРК. Однако вскоре в пресс-службе ВГТРК опровергли информацию о переходе на работу Малахова. Впрочем, в телевизионной тусовке утверждают, что дыма без огня не бывает.

Что произойдет, если Малахов все же покинет «Первый», какие политические риски несет исчезновение шоу с первой кнопки — на эти и другие вопросы «URA.RU» отвечает вместе с экспертами.

Что потеряет «Первый канал» в случае ухода Андрея Малахова?

Малахов является профессионалом высокого класса, поэтому «Первый канал», скорее всего, заинтересован в продолжении его работы, заявил «URA.RU» заведующий кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.

В то же время, по его словам, случается, что звезды прерывают свою карьеру в том или ином проекте по причине конфликтов внутри коллектива или из-за разных с руководством взглядов на дальнейшие творческие планы. В качестве примера он привел историю с ведущим шоу Top Gear Джереми Кларксоном. Вместе с тем Засурский подчеркнул: «Первый канал многолик, и Малахов далеко не единственное его лицо».

Какие версии ухода есть?

Источник в окружении телеведущего рассказал, что в последнее время в «Пусть говорят» очень часто меняется персонал. «Руководство никак не может настроить работу, тасует туда-сюда вчерашних практиканток и не осмеливается брать людей с опытом. Все это не может не сказаться и на качестве и эфира, и на взаимоотношениях с Малаховым. Известно, что у программы появился новый продюсер, с которым у ведущего явно не сложились отношения — он чересчур перегибал палку», — рассказал собеседник агентства.

Кем заменят Малахова?

«Первому каналу» будет тяжело найти замену Андрею Малахову Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

По мнению психолога и политтехнолога Алены Август, которая становилась участницей нескольких программ Малахова, «заменить Андрея невозможно и это станет сокрушительным ударом по всему каналу».

«Будет печально, если эти слухи найдут подтверждение. Андрей Малахов годами умудряется регулировать ситуацию в прямоэфирном формате, раскрывая довольно скандальные темы. Конечно, он не гривенник, чтобы всем нравиться. Я неоднократно слышала, что его во взаимоотношениях с персоналом программы отличает умение найти общий язык с каждым, не делить людей на сотрудников первого или второго сорта, быть доступным и понятным», — посетовала в разговоре с «URA.RU» Август.

Шоумен, экс-участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин, также уверен: если уход Малахова все же случится, то это повлечет за собой огромные изменения.

«Можно любить Малахова, можно не любить Малахова, но он самый узнаваемый ведущий „Первого канала“», —

сказал собеседник «URA.RU».

Действительно ли «Пусть говорят» — рейтинговое шоу? Насколько актуален этот формат?

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев утверждает, что факты говорят сами за себя. «Главный факт заключается в том, что „Пусть говорят“ — одна из самых рейтинговых программ, это действительно очень важный проект для „Первого канала“. У передачи стабильная аудитория. Сам жанр „Пусть говорят“ — своеобразный сериал в формате ток-шоу, в котором в ежедневном режиме разбираются самые разные драматические коллизии», — пояснил Танаев в беседе с «URA.RU».

Он подтвердил, что ни один канал никогда не убирает рейтинговые программы из своей сетки.

«Снять с эфира такое шоу — это как убить курицу, несущую золотые яйца. Чтобы пойти на подобный шаг, надо иметь какие-то очень веские причины», —

отметил эксперт. По его словам, высокие рейтинги программы свидетельствуют о том, что формат явно не исчерпал себя.

Впрочем, с ним не согласен шоумен Сергей Соседов. Он убежден, что формат уже «всем надоел», а шоу во многом держится «на личной харизме Малахова».

«Малахов, пожалуй, является лучшим ведущим в жанре ток-шоу. Хотя сам формат до смерти надоел: столько лет одно и то же. Ну, масло масляное и все такое. Думаю, что пришла пора создавать что-то принципиально новое», — сказал в разговоре с «URA.RU» Соседов.

Что может заменить в эфире «Пусть говорят»?

Дальнейшая судьба программы во многом будет зависеть от того, куда уйдет, если это все же случится, Андрей Малахов, утверждает Иван Засурский.

«Если Малахов решит вообще не работать, это один вариант, если он уйдет к конкурентам „Первого“ с каким-то новым проектом — это уже совсем другое дело», — сказал Засурский.

По его словам, если увольнение телезвезды все же состоится, то «Первый канал» должен будет оперативно решать, что делать в такой ситуации. Он не исключил, что в сетке вещания может появиться аналогичное шоу либо что-то принципиально новое, особенно если Малахов где-то «выстрелит» с новым продуктом.

Насколько опасно с политической точки зрения убирать в предвыборный период из сетки вещания столь популярное шоу?

По словам директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, Малахов находится вне политики. «Но свято место пусто не бывает. Придут подобные, ведь это рынок. И шоузависимые без окормления в любом случае не останутся», — заверил «URA.RU» политолог.

По слухам, переманить телезвезду мечтает ВГТРК Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По мнению Смирнова, подобные популярные шоу созданы именно для того, чтобы люди не думали о политике. «Зачем их перепрофилировать? Не вижу смысла с их помощью „проталкивать“ политический контент в массы. Очевидно, что из Малахова не слепить Соловьева», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «популярные шоу о сиськах, ожирении и бастардах-ревнивцах более интересные и рейтинговые, нежели занудные политические программы с надутыми ведущими. Аудитория совпадает, но лишь в той части, что пятидесятилетняя тетя смотрит Малахова, когда готовит на кухне, а ее муж смотрит футбол или Соловьева, если трезв», — заключил Смирнов.

Насколько вписывается в информационную государственную политику существование подобных шоу на первой кнопке в прайм-тайм?

Обсуждается версия, согласно которой возможный уход Андрея Малахова связан с тем, что государство стало выказывать недовольство тем, что в прайм-тайм на главном канале страны демонстрируется контент, явно не являющийся примером для подражания. «Многим были не по душе те истории, которые вытаскивал на белый свет Малахов. В их числе были скандальные и очень неприятные. Полагаю, кому-то не нравилось, что именно такой контент ежедневно смотрят миллионы людей по всей стране», — пояснил «URA.RU» постоянный эксперт программы «Пусть говорят», адвокат Григорий Сарбаев. В частности, он напомнил громкую историю об изнасилованной девушке из Ульяновска Диане Шурыгиной, которой было посвящено сразу несколько выпусков программы.

Впрочем, в эту версию не верит политолог, член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов. По его мнению, существование подобных шоу вполне вписывается в государственную информационную политику, в рамках которой населению предлагаются развлекательные передачи на любой вкус.

«Как известно еще со времен Древнего Рима из знаменитого выражения „Хлеба и зрелищ!“, лучшим средством против бунта является сытость народа и его увлечение чем-либо. В Древнем Риме это были цирк и гладиаторские бои, в наше время — это телевидение и спортивные состязания», — сказал «URA.RU» Иванов, отметив, что «в такого рода передачах телевизионщики гонятся за прибылью и ради этого считают себя вправе играть с судьбами людей, которые просто не понимают, что ломают себе жизнь».