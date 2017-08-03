Выборы губернатора vs открытая Турция. Что выбрали уральские политики

14:50 03 августа 2017 0

В Свердловской области избирательная кампания? Судя по количеству депутатов и топ-чиновников, которые уехали за границу, непохоже Фото: depositphotos.com

Уральские политики массово вышли на «каникулы». Отдохнуть, правда, толком не получится — предвыборная пора внесла свои коррективы в рекреационные привычки VIPов. «URA.RU» выяснило, куда поехали отдыхать олигархи и ненадолго слетают Тунгусов с Кожемяко, какой берег выбрал Савельев, с кем проведет отпуск Ковпак и зачем Носову «белые мухи».

Кто точно может забыть об отдыхе до октября, так это члены свердловского кабмина. Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов отметил, что «отпуск для членов правительства в ответственный для региона период попросту исключается». Он также категорически опроверг слухи о том, что с 3 августа глава администрации губернатора Владимир Тунгусов уйдет в недельный отпуск. Между тем, в среду, 2 августа, Владимир Георгиевич провел в рабочей командировке в Москве. На заседании правительства 3 августа его не было, а в мэрии Екатеринбурга заверяют, что их бывший коллега точно уезжает в Европу.

Неофициальный руководитель штаба Куйвашева Тунгусов (слева) неделю будет отсутствовать в Екатеринбурге. А Якоб (справа) вернулся с отдыха полмесяца назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К слову, чиновники горадминистрации продолжают уходить в отпуск. Пару недель назад с отдыха вернулся сити-менеджер Александр Якоб. Уже в среду, 2 августа, на отдых (тоже, по слухам, за границу) ушел его первый заместитель и будущий преемник — Алексей Кожемяко.

Впрочем, не все свердловские мэры пустили последний месяц лета на отдых. «Отпуск не планируется, работы много, — категорически отрезал глава Нижнего Тагила Сергей Носов. — Вот „белые мухи“ полетят, сезон закончится, тогда и отдохнуть можно. По дворам — от принятых решений на правительстве до конкурсов и контрактов — два месяца, а сделать в этом году надо».

Депутаты свердловского Заксобрания завершили свою сессию еще 18 июля. Тем не менее, лишь единицы из них официально оформили себе отпуск — остальные по «легенде» «работают в своих округах, ездят по территориям и ждут, когда их мобилизуют на выборы». Спикер Людмила Бабушкина отпуск не взяла и утверждает, что продолжит работу в разъездах по своему округу. Ей и правда есть чем заняться — ситуация в Богдановиче и Камышлове в последнее время вышла из-под ее контроля.

Со второй половины июля в отпуск в разное время ушли Вячеслав Погудин, Вячеслав Вегнер, Дмитрий Ионин, Владимир Никитин, Дмитрий Жуков, Андрей Жуковский, Михаил Клименко, Елена Трескова, Владимир Терешков, Владимир Радаев, Алексей Коробейников, Валерий Савельев, Альберт Абзалов и Елена Чечунова.

Удивляет Лаппо: официально в отпуске, но на работу ходит Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трое последних предпочли отдых за границей. Про Чечунову и Абзалова ничего не известно. Валерий Савельев же целый месяц намерен провести в Турции. «Не был мобилизован на губернаторскую кампанию, а потому набирается сил, чтобы показать блестящий результат по Чкаловскому району на президентских выборах», — пояснил представитель депутата.

Глава мандатной комиссии Алексей Коробейников предпочел отдых с семьей в Крыму. «Климат мягкий, воздух полезный, а море красивое и чистое», — объяснил свою мотивацию парламентарий. Туда же, по информации «URA.RU», в ближайшее время собирается и вице-спикер Владимир Власов — у него на полуострове живет сестра. Депутат Валентин Лаппо официально в отпуске, но, по наблюдениям коллег, каждый день присутствует на рабочем месте.

Весеннюю сессию Госдумы ее спикер Вячеслав Володин закрыл 21 июля словами «у политиков каникул не бывает». Большинство федеральных парламентариев, избравшихся от Свердловской области, как выяснило «URA.RU», восприняли это буквально. Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, например, передал знакомым, что никуда уезжать не собирается, а отпуск проведет «частично на работе, частично на даче» в Подмосковье.

Только двое депутатов Госдумы с этого фото выбрали отдых в России: Альшевских (второй слева) и Ковпак (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член комитета Госдумы по международным делам Зелимхан Муцоев, как разъяснил его помощник, в начале каникул запланировал немного поправить здоровье, а уже затем будет принимать решение о том, где провести отпуск. «Пока он в Свердловской области, насколько мне известно», — уточнил ассистент депутата.

Сергей Бидонько завершил весеннюю сессию на минорной ноте — депутат, по информации «URA.RU», ждал согласования в министерство строительства и ЖКХ РФ, но так и не прошел его. «Отпуск пока провожу в Екатеринбурге — доделываю то, что не успевал в рабочее время. Как будет дальше — не знаю, поглядим», — лаконично объяснил перспективу депутат.

В Екатеринбурге с семьей проводит отпуск и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак. «В связи с работой у нас мало получается общаться друг с другом. Потом, возможно, на неделю съездим в Питер — там культурную программу себе устроим насыщенную с дворцами и музеями. А так все здесь — наслаждаемся летом. Еще бы солнца добавить, а то в пробке стою под дождем — невесело», — рассказал парламентарий.

Последовал примеру Ковпака и член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин. «Я буду в регионе, никуда не поеду — буду наслаждаться вместе с семьей прекрасным уральским летом. Сам я рыбак, на рыбалку поеду обязательно и буду ездить в сад к родителям, помогать. Как замруководителя МКС (межрегиональный координационный совет „Единой России“ — прим. „URA.RU“), смотрю за законностью при подготовке к выборам. Естественно, если будет необходимость, то будем ездить по территориям и агитировать за „Единую Россию“, но пока ничего такого не требовалось», — отметил уроженец Нижнего Тагила. Его соперник на госдумских выборах 2016 года, справоросс Александр Бурков сегодня оказался недоступен для комментария — его сотовый телефон не отвечает.

Сосед Балыбердина по комитету — Андрей Альшевских вместе с семьей по традиции планирует отправиться на машине в Краснодарский край. «Коллеги, представляющие в Госдуме Крым, звали в гости на полуостров, но пока не знаю, успеем ли туда. Была идея заехать по пути в несколько городов, откуда ко мне поступали обращения. Например, в Волгоград: как раз недавно отправлял запрос в Генеральную прокуратуру по поводу вырубки аллеи возле Мамаева кургана», — пояснил Альшевских.

У ЛДПР — запрет на отпуска за месяц до выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдельные парламентарии утверждают, что отдыхать не собираются совсем, поскольку «август — месяц для того, чтобы доделать дела, которые невозможно было сделать раньше: и бытовые, и депутатские». «Хотел поехать в санаторий, но мой товарищ успел заявиться на квоту, а я промедлил. Семья-то точно улетит на море, их всегда стараюсь отправить в отпуск, а сам возможно присоединюсь к ним на два-три дня и вернусь. У меня задача увеличить число муниципальных депутатов в Свердловской области, чтобы в результате работа партии была продуктивнее и построить плацдарм к 2021 году», — рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Данил Шилков (ЛДПР).

Его однопартиец — член комитета Госдумы по экономической политике Игорь Торощин — сегодня является кандидатом в губернаторы Свердловской области, а потому и каникулы проведет сообразно статусу. «У нас табу на отпуска с 1 августа — неважно, какие выборы. Поскольку я сам являюсь кандидатом в губернаторы Свердловской области, я занимаюсь параллельно и губернаторской кампанией, и выборами в муниципальных образованиях, от которых был избран в Госдуму. Сейчас мы с соратниками намерены объехать область встретиться с жителями, поговорить, сагитировать за нас», — поделился планами Торощин.

По утверждению коллег член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Максим Иванов отправился на отдых за границу. На звонки по сотовому он не отвечает, равно как и его коллеги-свердловчане Николай Езерский, Сергей Чепиков, Александр Петров и Андрей Ветлужских.

Для промышленников и руководителей крупных предприятий каникулярная пора оказалась размытой на все лето. «Почти все съездили по следам президента — на Валаам (остров в северной части Ладожского озера) и на Афон (Греция). Все остальные, как и прежде, предпочитают Италию и юг Франции, но некоторые не побрезговали и Сочи», — рассказал знакомый топ-менеджер одной из крупнейших региональных ФПГ.