Почему Саакашвили провернет на Украине новый майдан

20:41 17 октября 2017 0

"Гастроли" Михаила Саакашвили на Украине могут перевести к новому госперевороту Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Во вторник, 17 октября, лидер «Руха новых сил», бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал жителей Киева выйти к Верховной раде и требовать отставки президента Украины Петра Порошенко. «Пока есть Порошенко — будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи», — заявил бывший президент Грузии с трибуны на площади Конституции. Прямо сейчас у Верховной рады разбит палаточный городок, происходят столкновения митингующих и полиции.

Ультимативные заявления Саакашвили начались еще в сентябре. Саакашвили, прорвавшийся через границу Украины, заявил, что намерен выставить украинской власти три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. Всю осень он проводит митинги, дает пресс-конференции. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко даже заявил, что политик Михаил Саакашвили не будет выдворен из страны и не будет арестован после незаконного пересечения границы.

Бывший грузинский политик представляет большую угрозу для президента Украины Петра Порошенко, говорят эксперты по Украине. По их мнению, власти США сейчас заинтересованы в очередном госперевороте на Украине и используют фактор Саакашвили для этих целей.

Сам Петр Порошенко обсуждал свое политическое будущее с представителями Пентагона и американскими чиновниками на полях Генассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке с 19 по 15 сентября. Об этом говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин: «Юлия Тимошенко [которая вступила в союз с Саакашвили] в качестве президента Украины устраивает сейчас внешних интересантов больше, потому что политический проект „Петр Порошенко“ настолько себя дискредитировал, что он не может больше управлять страной и реализовывать нужную Вашингтону политику. На Генассамблее в Нью-Йорке Петр Порошенко консультировался по своей судьбе и присматривал себе недвижимость».

Украинский президент Петр Порошенко больше не нужен США Фото: пресс-служба президента Украины

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что такое безнаказанное поведение Саакашвили может объясняться тем, что он получил американский мандат на свержение коррумпированного режима в Киева: «Будет ли это поход на Киев в духе Муссолини или новый Майдан с последующими выборами, время покажет. Но грядут негативные изменения для нынешних властей Украины. А если вдруг Саакашвили станет новым гетманом, то и для всего региона. Он явно не друг России или Польши. Он американский протеже. И в отличие от Порошенко — личность неординарная».

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов считает, что все окружение Порошенко начало готовиться к смене власти:

«Серьезный звонок: Саакашвили не был моментально выслан в Грузию и воспользовался сумятицей в действиях украинских властей. Если по результатам переговоров о миссии ООН восток Украины умиротворится, то на остальной территории страны ситуация очень нестабильна и сползает к хаосу».

Конфликт украинских властей с Михаилом Саакашвили ставит в сложную ситуацию сразу три страны: саму Украину, Грузию и США. Об этом говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев: «Саакашвили — протеже США. И если бывшего президента придется выдать в Грузию, то последуют неприятные вопросы от американских властей сразу к двум странам. А самим США эта ситуация тоже неприятна: в случае эскалации конфликта получится, что они не в состоянии защищать своих союзников, может пострадать их престиж».

Украинский политик Юлия Тимошенко стала союзницей Саакашвили в надежде на президентский пост Фото: depositphotos.com © URA.RU

Кроме того, эксперт прогнозирует, что Михаил Саакашвили и дальше будет провоцировать украинские власти, но у него все равно недостаточно ресурсов для борьбы: «Саакашвили будет пытаться создавать скандальные поводы. Вопрос в том, что за ним стоит. За ним не так много ресурсов. Но его фан-клуб не делает его крупным претендентом на власть в Украине».

С ним не согласен политолог Алексей Мухин: «Вполне понятно, что Саакашвили оказывается серьезная поддержка по линии американских спецслужб, которую он даже не отрицает, а скорее заостряет внимание. Все это доказывает, что киевский режим управляется извне. И от внешних групп зависит по щелчку пальцев организовать на Украине очередной переворот. Мы видим сигналы, что сейчас готовится еще один переворот».

Тут стоит напомнить, что фактически в защиту Саакашвили выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который не рекомендовал Порошенко задерживать экс-президента Грузии (что до сих пор грозились сделать практически все силовые структуры Украины) и посоветовал перевести разбирательства в суды. Волкер подчеркнул, что Саакашвили имеет право на отстаивание своих интересов в суде.

Ранее Михаил Саакашвили уже провел митинг на Центральной площади Черновцов, в Виннице и Львове. Сам он заявляет, что не намерен устраивать новую революцию на Украине.