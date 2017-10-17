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17 октября 2017
19:52  17 октября 2017 0

В Киеве возле Рады строят палаточный городок. Очевидцы: «Звучит вопрос установки виселиц». ФОТО

Палатки ставят неподалеку от Верховной РадыФото: Kristina Berdynskykh, facebook
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Война на Украине
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Протестующие начали устанавливать платки на улице Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве. Они требуют отмену неприкосновенности для депутатов, новый закон о выборах. По словам очевидцев, протестующие обсуждают вопрос установки виселиц, так как уверены, что противостояние дойдет до этой крайности.

«То, что коалиция пыталась продать обществу — цинично и нечестно. Они знали, что мы придём под стены парламента, ещё два месяца назад. Президент обещал внести закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре. А неприкосновенность обещают отменить уже двадцать лет», — сообщает сайт tsn.ua.

Возле здания Рады появились представители полка «Азов» и батальона «Донбасс», выступившие на стороне протестующих. После этого начались столкновения между митингующими и полицией. Уже есть разбитые головы с обеих сторон.

Как сообщают очевидцы, украинские власти всерьез озабочены происходящим. На всех въездах в город установлены передвижные блок-посты, состоящие из бойцов нацгвардии и военных.

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На Грушевского установили первые палатки Фото: Kristina Berdynskykh, facebook

Александр Лукманов
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