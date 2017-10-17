19:52 17 октября 2017 0

Палатки ставят неподалеку от Верховной Рады Фото: Kristina Berdynskykh, facebook

Протестующие начали устанавливать платки на улице Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве. Они требуют отмену неприкосновенности для депутатов, новый закон о выборах. По словам очевидцев, протестующие обсуждают вопрос установки виселиц, так как уверены, что противостояние дойдет до этой крайности.

«То, что коалиция пыталась продать обществу — цинично и нечестно. Они знали, что мы придём под стены парламента, ещё два месяца назад. Президент обещал внести закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре. А неприкосновенность обещают отменить уже двадцать лет», — сообщает сайт tsn.ua.

Возле здания Рады появились представители полка «Азов» и батальона «Донбасс», выступившие на стороне протестующих. После этого начались столкновения между митингующими и полицией. Уже есть разбитые головы с обеих сторон.

Как сообщают очевидцы, украинские власти всерьез озабочены происходящим. На всех въездах в город установлены передвижные блок-посты, состоящие из бойцов нацгвардии и военных.