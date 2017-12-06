В Югре ждут оправдательный приговор обвиняемым в гибели 10 детей

18:15 06 декабря 2017 0

Ирина Тарасова, Александр Сидорук и Марат Зайнуллин могут быть освобождены от ответственности из-за отсутствия состава преступления. Родственников погибших это не устраивает Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Большинство подсудимых по делу об автокатастрофе с автобусом и детьми в Югре могут избежать уголовного наказания. По данным источников «URA.RU», знакомых с нашумевшим процессом, Александр Сидорук, Марат Зайнуллин и Ирина Тарасова (владелец и водитель автобуса, директор спортшколы Нефтеюганска, где занимались дети) в итоге будут оправданы и выйдут на свободу. Уголовное дело было расследовано таким образом, что вынести обвинительный приговор суду будет крайне затруднительно.

4 декабря исполнился ровно год с даты страшного ДТП на трассе под Ханты-Мансийском, унесшего 12 жизней, 10 из которых — детские. Тогда, автобус, на котором возвращалась с соревнований домой в Нефтеюганск сборная по спортивной акробатике, столкнулся с двумя грузовиками, перевозившими тяжелую технику для геологоразведки. Суд еще не вынес свой вердикт, но уже освободил из-под стражи шофера первого грузовика Раиля Саитханова. Подсудимый отбыл в СИЗО максимальный срок, регламентируемый предъявленной ему статьей. Решение вызвало всплеск возмущения среди родителей жертв аварии.

В катастрофе погибли 10 детей и два тренера Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

Один из адвокатов, знакомых с делом, в разговоре с агентством утверждает, что итоги суда в нынешней конфигурации не удовлетворят ни одну из сторон — ни пострадавших, ни обвиняемых, ни общественность. Следователи не собрали убедительных доказательств, которые не смогли бы разбить адвокаты подсудимых. Многие из улик были потеряны еще в первые часы после трагедии, из-за хаоса на месте событий.

«С актуальной доказательной базой, какое бы решение ни вынес суд — оно превратится в скандал. Обвинение, которое предъявили Сидоруку, Зайнуллину и Тарасовой, несостоятельно.

В их действиях не усматривается никакого состава преступления, потому что нет прямой причинно-следственной связи между их действиями-бездействиями и наступившими последствиями.

Этих людей обвинили и бросили в тюрьму, просто чтобы успокоить потерпевших и общество», — комментирует собеседник.

Сидорук и Зайнуллин находятся на скамье подсудимых по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Тарасову судят за халатность. Главному обвиняемому в произошедшей трагедии, Раилю Саитханову, вменяется нарушение правил дорожного движения, в результате которого погибли люди.

Родители погибших детей, после освобождения главного обвиняемого в трагедии, собрали протестный митинг Фото: группа «Это Юганск, детка» в социальной сети «В Контакте»

Как продолжает инсайдер, после решения суда приговор однозначно будут обжаловать обе стороны, и в конечном итоге с вероятностью в 80% обвинительное решение получит лишь один Саитханов. Однако и ему, вероятнее всего, с учетом характеристики и иждивенцев, будет назначено условное наказание. Освобождение остальных фигурантов дела неизбежно приведет к еще большему общественному резонансу и ударит по репутации правоохранительных органов.

Слабое обвинительное заключение стало поводом для двух визитов в ХМАО главы СКР Александра Бастрыкина. Главный следователь временно отстранил от службы руководителя Следственного управления по Югре Анвара Ахметзянова, а также руководство четвертого управления ГСУ с дислокацией в Екатеринбурге, отвечавшее за ход расследования.

Единственная возможность избежать скандала — вернуть дело на дорасследование. Именно этого сейчас добиваются адвокаты родителей погибших детей (с недавнего времени их уже пятеро). Защита настаивает на привлечении к ответственности водителя второго грузовика — Вадима Саитханова. Он и его брат, по версии адвокатов, сразу после ДТП заперлись в кабине своих автомобилей и не участвовали в поиске и помощи выжившим на месте трагедии. Братьев предлагают судить по статье «Оставление в опасности».

Суд установил, что вездеход МТЛБ был закреплен с нарушениями норм перевозки негабаритного груза Фото: alex-lachmann.livejournal.com

Также пострадавшая сторона написала обращение на имя Бастрыкина с просьбой возбудить новое производство против директора СДЮШОР «Сибиряк» Ирины Тарасовой. Предлагается проверить ее действия на предмет злоупотребления должностными полномочиями. По версии защиты, руководство школы умышленно не стало фрахтовать официальный транспорт для перевозки детей, хотя располагало деньгами, выделенными на эти нужды из бюджета.

При этом, возврат дела в СКР неизбежно приведет к новому конфликту интересов. Как объясняет один из адвокатов пострадавших Умар Арчаков, при таком развитии событий в деле всплывут ранее не засвеченные стороны. В частности, вопросы могут возникнуть к владельцу груза, погубившего детей — АО «Башнефтегеофизика», а также окружной ГИБДД.

«Сегодня на суде уже установлено, что груз на трале Саитханова был закреплен неправильно. Если бы все было как положено, в момент удара вездеход МТЛБ просто поцарапал бы борт, а в итоге он соскочил и разрезал автобус.

Перед тем как попасть в аварию, Саитханов и его брат проехали по территории четырех разных муниципалитетов, и ни в одном ни один инспектор ГИБДД не сделал им замечание насчет груза, закрепленного с нарушениями.

Из-за двойного столкновения с грузовиками автобус разорвало на две части Фото: ГТРК «Югория»

Они же умеют опознавать такие вещи невооруженным глазом. Для них — это, извините, кормушка, — говорит Умар Арчаков. — Я считаю, что на скамье подсудимых должны быть не только исполнители, но и люди системы».

Оправдательный приговор подсудимым и их освобождение из-под стражи грозит Нефтеюганску акциями протеста. Прецедент уже создан — в минувшие выходные родители погибших детей собрали первый митинг. На мероприятии присутствовали около 100 человек. Основной лозунг — вернуть за решетку Саитханова.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.