{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:07  07 декабря 2017 0

Девять известных свердловских единороссов уйдут в отставку

Их заменят люди Тунгусова. Подготовка к кадровой ротации засекречена
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, шептий виктор
Единороссы ждали, что Виктор Шептий учтет их мнение при подготовке к конференцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские политики обсуждают главную интригу намеченной на 9 декабря конференции регионального отделения «Единой России». Помимо отчета об итогах участия партийцев в предвыборных кампаниях 2017 года и избрания делегатов на федеральный съезд «ЕР» партийцы должны на 10% обновить состав своего регионального политсовета. В партийный орган входит 89 человек. Значит, 9 из них должны сложить полномочия, передав их девяти новым преемникам.

Заседание рабочей группы по созданию депутатской вертикали с Павлом Крашенинниковым. Екатеринбург, маслов александр, тестов виктор
Александра Маслова скорее всего выведут из состава политсовета
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщило «URA.RU» несколько действующих членов политсовета, некоторое время назад партийцы обсуждали, кто должен покинуть их ряды. Звучали предложения освободить от исполнения полномочий единороссов, постоянно прогуливающих заседания, а также тех, кто потерял свои основные посты и звания. Среди последних бывший лидер нижнетагильских единороссов, экс-спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов и бывший руководитель партийной ячейки в Нижней Туре Олег Телятников.

Знакомые с ходом подготовки к мероприятию единороссы сообщают, что их мнение не было учтено. Секретарь свердловского отделения «ЕР» замкнул решение вопроса на себя и лично обсуждает возможные кадровые перестановки с первыми лицами администрации губернатора. «О ходе переговоров никакой информации нет. Окончательный вариант «черного списка», по всей видимости, будет представлен членам президиума политсовета лишь в субботу за полчаса до начала конференции. Обсудить его и внести в него свои предложения вряд ли уже получится.

Так как неизвестны принципы отбора, то под сокращение может попасть кто угодно», — считает известный член политсовета.

Знак аварийной остановки. Екатеринбург, администрация екатеринбурга
У администрации Екатеринбурга появились агенты во всех районных ячейках ЕР
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интригующим для партийцев является и вопрос о девяти кандидатурах на вхождение в состав политсовета. По словам представителя областных структур власти, идут переговоры о включении в их число всех глав районов Екатеринбурга. Этот ход должен усилить позиции администрации Екатеринбурга в ходе подготовки к праймериз по подбору кандидатов в депутаты гордумы и последующих думских выборов.

Ранее с этой же целью во все екатеринбургские районные политсоветы «Единой России» по разнарядке сверху были введены по два аффилированных с мэрией человека. Руководитель одной из районных партячеек поясняет, что им вменили в обязанность оперативно сообщать руководителям горадминистрации обо всех происходящих в районных отделениях событиях и любых попытках отклониться от заданного мэрией предвыборного курса.

В ноябре активно обсуждался вопрос о замене лидеров районных отделений «ЕР». В частности, ставилась задача снять с должности секретарей кировского отделения Александра Худякова и ленинского отделения Александра Иванова. Также ходили слухи о замене находящегося в конфликте с городскими чиновниками лидера Орджоникидзевской партячейки Игоря Володина.

По одной из версий их места должны были занять главы соответствующих районов. Однако от этих планов пришлось отказаться. В частности, сообщает партийный инсайдер, городские идеологи усомнились в надлежащей лояльности экс-министра экономики, а ныне руководителя Ленинской райадминистрации Дмитрия Ноженко. Кировскому префекту Александру Лошакову припомнили плохие результаты партии на выборах в 2016 и 2017 годах.

Пресс-конференция к открытию международного форума высотного и уникального строительства 100+Екатеринбург, трапезников вячеслав, форум 100+
Руководство свердловских единороссов намерено досконально разобраться с конфликтом вокруг Вячеслава Трапезникова
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вячеслава Трапезникова подвело поданное в правоохранительные структуры председателем Совета ветеранов завода УЭТМ Евдокией Малюгиной заявление с просьбой привлечь главу района к уголовной ответственности за оскорбления и физическое насилие (в заявлении указывается, что префект схватил 83-летнего ветерана за плечи). На официальном сайте регионального отделения «ЕР» в разделе «Официальная позиция» содержится заявление, что в случае возбуждения против Трапезникова уголовного дела его членство в партии будет приостановлено.

Представитель городской власти не исключает, что вопрос о смене секретарей районных партячеек будет снова поднят после мартовских выборов президента РФ. «А пока они будут успешно выполнять поставленные задачи в региональном политсовете. Благодаря им екатеринбургские власти будут и далее усиливать свое влияние на областное отделение», — считает он.

С ним спорит высокопоставленный член областного политсовета. Он напоминает, что не все главы районов являются членами партии. Поэтому, их введение в руководящие органы «ЕР» невозможно. Если только непосредственно на конференции они не заявят об официальном вступлении в единороссовские ряды.

Получить комментарий у секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия и руководителя исполкома Александра Косинцева не удалось. Они не отвечали на звонки.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров