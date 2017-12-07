Девять известных свердловских единороссов уйдут в отставку

Свердловские политики обсуждают главную интригу намеченной на 9 декабря конференции регионального отделения «Единой России». Помимо отчета об итогах участия партийцев в предвыборных кампаниях 2017 года и избрания делегатов на федеральный съезд «ЕР» партийцы должны на 10% обновить состав своего регионального политсовета. В партийный орган входит 89 человек. Значит, 9 из них должны сложить полномочия, передав их девяти новым преемникам.
Как сообщило «URA.RU» несколько действующих членов политсовета, некоторое время назад партийцы обсуждали, кто должен покинуть их ряды. Звучали предложения освободить от исполнения полномочий единороссов, постоянно прогуливающих заседания, а также тех, кто потерял свои основные посты и звания. Среди последних бывший лидер нижнетагильских единороссов, экс-спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов и бывший руководитель партийной ячейки в Нижней Туре Олег Телятников.
Знакомые с ходом подготовки к мероприятию единороссы сообщают, что их мнение не было учтено. Секретарь свердловского отделения «ЕР» замкнул решение вопроса на себя и лично обсуждает возможные кадровые перестановки с первыми лицами администрации губернатора. «О ходе переговоров никакой информации нет. Окончательный вариант «черного списка», по всей видимости, будет представлен членам президиума политсовета лишь в субботу за полчаса до начала конференции. Обсудить его и внести в него свои предложения вряд ли уже получится.
Так как неизвестны принципы отбора, то под сокращение может попасть кто угодно», — считает известный член политсовета.
Интригующим для партийцев является и вопрос о девяти кандидатурах на вхождение в состав политсовета. По словам представителя областных структур власти, идут переговоры о включении в их число всех глав районов Екатеринбурга. Этот ход должен усилить позиции администрации Екатеринбурга в ходе подготовки к праймериз по подбору кандидатов в депутаты гордумы и последующих думских выборов.
Ранее с этой же целью во все екатеринбургские районные политсоветы «Единой России» по разнарядке сверху были введены по два аффилированных с мэрией человека. Руководитель одной из районных партячеек поясняет, что им вменили в обязанность оперативно сообщать руководителям горадминистрации обо всех происходящих в районных отделениях событиях и любых попытках отклониться от заданного мэрией предвыборного курса.
В ноябре активно обсуждался вопрос о замене лидеров районных отделений «ЕР». В частности, ставилась задача снять с должности секретарей кировского отделения Александра Худякова и ленинского отделения Александра Иванова. Также ходили слухи о замене находящегося в конфликте с городскими чиновниками лидера Орджоникидзевской партячейки Игоря Володина.
По одной из версий их места должны были занять главы соответствующих районов. Однако от этих планов пришлось отказаться. В частности, сообщает партийный инсайдер, городские идеологи усомнились в надлежащей лояльности экс-министра экономики, а ныне руководителя Ленинской райадминистрации Дмитрия Ноженко. Кировскому префекту Александру Лошакову припомнили плохие результаты партии на выборах в 2016 и 2017 годах.
Вячеслава Трапезникова подвело поданное в правоохранительные структуры председателем Совета ветеранов завода УЭТМ Евдокией Малюгиной заявление с просьбой привлечь главу района к уголовной ответственности за оскорбления и физическое насилие (в заявлении указывается, что префект схватил 83-летнего ветерана за плечи). На официальном сайте регионального отделения «ЕР» в разделе «Официальная позиция» содержится заявление, что в случае возбуждения против Трапезникова уголовного дела его членство в партии будет приостановлено.
Представитель городской власти не исключает, что вопрос о смене секретарей районных партячеек будет снова поднят после мартовских выборов президента РФ. «А пока они будут успешно выполнять поставленные задачи в региональном политсовете. Благодаря им екатеринбургские власти будут и далее усиливать свое влияние на областное отделение», — считает он.
С ним спорит высокопоставленный член областного политсовета. Он напоминает, что не все главы районов являются членами партии. Поэтому, их введение в руководящие органы «ЕР» невозможно. Если только непосредственно на конференции они не заявят об официальном вступлении в единороссовские ряды.
Получить комментарий у секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия и руководителя исполкома Александра Косинцева не удалось. Они не отвечали на звонки.