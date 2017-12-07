Девять известных свердловских единороссов уйдут в отставку

10:07 07 декабря 2017 0

Единороссы ждали, что Виктор Шептий учтет их мнение при подготовке к конференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские политики обсуждают главную интригу намеченной на 9 декабря конференции регионального отделения «Единой России». Помимо отчета об итогах участия партийцев в предвыборных кампаниях 2017 года и избрания делегатов на федеральный съезд «ЕР» партийцы должны на 10% обновить состав своего регионального политсовета. В партийный орган входит 89 человек. Значит, 9 из них должны сложить полномочия, передав их девяти новым преемникам.

Александра Маслова скорее всего выведут из состава политсовета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщило «URA.RU» несколько действующих членов политсовета, некоторое время назад партийцы обсуждали, кто должен покинуть их ряды. Звучали предложения освободить от исполнения полномочий единороссов, постоянно прогуливающих заседания, а также тех, кто потерял свои основные посты и звания. Среди последних бывший лидер нижнетагильских единороссов, экс-спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов и бывший руководитель партийной ячейки в Нижней Туре Олег Телятников.

Знакомые с ходом подготовки к мероприятию единороссы сообщают, что их мнение не было учтено. Секретарь свердловского отделения «ЕР» замкнул решение вопроса на себя и лично обсуждает возможные кадровые перестановки с первыми лицами администрации губернатора. «О ходе переговоров никакой информации нет. Окончательный вариант «черного списка», по всей видимости, будет представлен членам президиума политсовета лишь в субботу за полчаса до начала конференции. Обсудить его и внести в него свои предложения вряд ли уже получится.

Так как неизвестны принципы отбора, то под сокращение может попасть кто угодно», — считает известный член политсовета.

У администрации Екатеринбурга появились агенты во всех районных ячейках ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интригующим для партийцев является и вопрос о девяти кандидатурах на вхождение в состав политсовета. По словам представителя областных структур власти, идут переговоры о включении в их число всех глав районов Екатеринбурга. Этот ход должен усилить позиции администрации Екатеринбурга в ходе подготовки к праймериз по подбору кандидатов в депутаты гордумы и последующих думских выборов.

Ранее с этой же целью во все екатеринбургские районные политсоветы «Единой России» по разнарядке сверху были введены по два аффилированных с мэрией человека. Руководитель одной из районных партячеек поясняет, что им вменили в обязанность оперативно сообщать руководителям горадминистрации обо всех происходящих в районных отделениях событиях и любых попытках отклониться от заданного мэрией предвыборного курса.

В ноябре активно обсуждался вопрос о замене лидеров районных отделений «ЕР». В частности, ставилась задача снять с должности секретарей кировского отделения Александра Худякова и ленинского отделения Александра Иванова. Также ходили слухи о замене находящегося в конфликте с городскими чиновниками лидера Орджоникидзевской партячейки Игоря Володина.

По одной из версий их места должны были занять главы соответствующих районов. Однако от этих планов пришлось отказаться. В частности, сообщает партийный инсайдер, городские идеологи усомнились в надлежащей лояльности экс-министра экономики, а ныне руководителя Ленинской райадминистрации Дмитрия Ноженко. Кировскому префекту Александру Лошакову припомнили плохие результаты партии на выборах в 2016 и 2017 годах.

Руководство свердловских единороссов намерено досконально разобраться с конфликтом вокруг Вячеслава Трапезникова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вячеслава Трапезникова подвело поданное в правоохранительные структуры председателем Совета ветеранов завода УЭТМ Евдокией Малюгиной заявление с просьбой привлечь главу района к уголовной ответственности за оскорбления и физическое насилие (в заявлении указывается, что префект схватил 83-летнего ветерана за плечи). На официальном сайте регионального отделения «ЕР» в разделе «Официальная позиция» содержится заявление, что в случае возбуждения против Трапезникова уголовного дела его членство в партии будет приостановлено.

Представитель городской власти не исключает, что вопрос о смене секретарей районных партячеек будет снова поднят после мартовских выборов президента РФ. «А пока они будут успешно выполнять поставленные задачи в региональном политсовете. Благодаря им екатеринбургские власти будут и далее усиливать свое влияние на областное отделение», — считает он.

С ним спорит высокопоставленный член областного политсовета. Он напоминает, что не все главы районов являются членами партии. Поэтому, их введение в руководящие органы «ЕР» невозможно. Если только непосредственно на конференции они не заявят об официальном вступлении в единороссовские ряды.

Получить комментарий у секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия и руководителя исполкома Александра Косинцева не удалось. Они не отвечали на звонки.