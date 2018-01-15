{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Пермского края
18:10  15 января 2018 1

«У меня даже не все успели взять одежду»

Как прожила этот день пермская школа, где с утра была поножовщина
Ирина Зайцева
© Служба новостей «URA.RU»
Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127
В школу №127, где произошло нападение на детей, не пускали даже учителейФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Рядом с пермской школой №127 днем, 15 января, небывалый ажиотаж: испуганные и заплаканные лица детей, напряженные родители, сотрудники СМИ и полиция, оцепившая учебное заведение и никого не пропускающая на его территорию. Всему виной — двое подростков, устроивших страшную резню. Из-за них в больницах Перми оказались 13 человек, в том числе и учительница, пытавшаяся остановить малолетних преступников. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Сами нападавшие также оказались в реанимации.

ЧП произошло сегодня утром. Два парня, 15 и 16 лет, зашли в класс, где шел урок у четвероклашек, и стали размахивать ножами. По версии СУ СКР по Пермскому краю, подростки подрались между собой, а учительница и дети, присутствующие в классе, кинулись их разнимать. Но остается неясным, зачем парни, чтобы подраться, зашли в класс, где шел урок. По отрывочным свидетельствам очевидцев, складывается немного другая картина: вооруженные подростки зашли в класс, где стали наносить детям раны. Учительница, пытавшаяся защитить учеников, получила самые сильные травмы. В ходе нападения малолетние преступники поссорились и стали наносить удары ножом друг другу.

1/3
Полиция никого не пропускала на территорию школы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…Старшеклассники возле школы не были непосредственными свидетелями трагедии и рассказывают, по чужим словам, обрывочные сведения. К месту происшествия прибежали ученики соседней 133-й школы: кто-то, чтобы узнать свежие подробности происшествия, кто-то — словить хайп и порассказывать небылицы о трагедии. «А к нам в класс вообще дымовую шашку бросили!» — с воодушевлением рассказывал парнишка лет 12. Учителя и вовсе не спешили общаться с журналистами. «Мы сами ничего не знаем, — говорит один из педагогов. — Прозвенел тревожный сигнал, после которого мы обязаны вывести детей на улицу. Так я и поступила. У меня даже не все успели взять одежду».

Статья по теме
Как поножовщина пермских подростков превратилась в захват заложников

Учителя, которые успешно провели эвакуацию детей, долго не могли вернуться в школу. Некоторые из них выбежали на мороз без верхней одежды, чтобы передать курточки ученикам, не успевшим их взять, а обратно их уж не пускала полиция. «За вами должен прийти кто-то из школы, так мы вас не пустим», — объясняли стражи порядка. «Но у нас совещание у директора, нам нужно быть в школе! А ей я звонить не буду, чтобы она бегала за нами на улицу — у нее и так забот хватает», — объясняла одна учительница. Ее коллега, мерзнущая в легком классическом костюме, пыталась достучаться до стража порядка: «Неужели вы думаете, что мы тут просто так стоим без верхней одежды, потому что мы посторонние люди и хотим попасть в школу? Хорошо, я постою. Пусть я замерзну, но никуда не уйду!» Такой напор убедил полицию, и педагоги все-таки смогли попасть внутрь, а вот родителей так и не пустили. Некоторым из них заявляли, что все дети находятся в соседней 133-й школе, а в 127-й уже никого не осталось. Тем не менее из школы продолжали выходить ученики: девочка-подросток обнимала заплаканную подругу, укрывая ее пледом, отец выносил на руках испуганную дочку-первоклассницу.

Оба нападавших уже задержаны. Они получили тяжелые травмы, и их вместе с учительницей увезли в ГКБ №4. Все трое были определены в реанимацию. Личности подростков известны. Старший — 16-летний Лев — учился в школе №127 ранее. У него остался пропуск, поэтому он смог беспрепятственно попасть на территорию учебного заведения.

Ученики школы рассказали «URA.RU», что юноша был психически неуравновешенный, склонный к агрессии и даже пытался покончить с собой. При этом, говорят, парень неплохо учился. Также в СМИ появилась информация, что он пил и употреблял наркотики.

В Сети уже начинают появляться комментарии якобы от лица подростка, устроившего поножовщину
Фото: соцсети

Появилась также информация, что парень пошел на преступление из-за обидного поста в паблике, который организовали учащиеся 127-й школы. «С Новым 2008 Годом, псы))) люблю вас», — гласит та самая надпись, из-за которой якобы парень и пошел на преступление. Под постом он оставил комментарий: «За псов ответишь на второй волне Садовика (пермский микрорайон рядом с той самой 127-й школой — прим. ред.) в 23:00», — пишет подросток. В самом паблике уже появилось заявление о том, что сообщество непричастно к ужасной трагедии. «Конченные СМИ искажают и коверкают все факты как хотят, вам лишь бы найти инфоповод и растрезвонить на всю страну дикую ложь, паблик на 100% карикатурный, и все, кто на него подписан, понимают, что тут постят и для чего, и принимают информацию уж точно не близко к сердцу. Лев был в хороших отношениях с пабликом, и даже просил сам сделать про него мемы, его комментарии абсолютно саркастичны, и никакого серьезного подтекста в нем нет, прошу прекратить заливать дичь в умы пользователей всего интернета», — обращается админ.

Новость по теме
Все подробности ЧП в пермской школе: на учеников напали с ножами. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Также в сообществе появилось сообщение от имени Льва, в котором говорится, что наркотиков он не употреблял и резню устроил совсем не из-за мема. Мог ли молодой человек оставить это послание — неизвестно. В минздраве «URA.RU» рассказали, что ему, его товарищу, а также учительнице уже сделали операцию и все трое находятся в тяжелом состоянии. Между тем на странице Льва указано, что он был в сети сегодня, в 16:48.

Что касается школы №127, то она, с углубленным изучением иностранных языков, на хорошем счету. Там учатся дети не только по месту жительства, но и из других районов — получить здесь образование, может, не так престижно, как в элитных школах Перми, но тоже очень неплохо. Однако, как выяснилось, в учебном заведении были проблемы с безопасностью — не работало видеонаблюдение.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров