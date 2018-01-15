«У меня даже не все успели взять одежду»

18:10 15 января 2018 1

В школу №127, где произошло нападение на детей, не пускали даже учителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рядом с пермской школой №127 днем, 15 января, небывалый ажиотаж: испуганные и заплаканные лица детей, напряженные родители, сотрудники СМИ и полиция, оцепившая учебное заведение и никого не пропускающая на его территорию. Всему виной — двое подростков, устроивших страшную резню. Из-за них в больницах Перми оказались 13 человек, в том числе и учительница, пытавшаяся остановить малолетних преступников. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Сами нападавшие также оказались в реанимации.

ЧП произошло сегодня утром. Два парня, 15 и 16 лет, зашли в класс, где шел урок у четвероклашек, и стали размахивать ножами. По версии СУ СКР по Пермскому краю, подростки подрались между собой, а учительница и дети, присутствующие в классе, кинулись их разнимать. Но остается неясным, зачем парни, чтобы подраться, зашли в класс, где шел урок. По отрывочным свидетельствам очевидцев, складывается немного другая картина: вооруженные подростки зашли в класс, где стали наносить детям раны. Учительница, пытавшаяся защитить учеников, получила самые сильные травмы. В ходе нападения малолетние преступники поссорились и стали наносить удары ножом друг другу.

1/3 Полиция никого не пропускала на территорию школы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…Старшеклассники возле школы не были непосредственными свидетелями трагедии и рассказывают, по чужим словам, обрывочные сведения. К месту происшествия прибежали ученики соседней 133-й школы: кто-то, чтобы узнать свежие подробности происшествия, кто-то — словить хайп и порассказывать небылицы о трагедии. «А к нам в класс вообще дымовую шашку бросили!» — с воодушевлением рассказывал парнишка лет 12. Учителя и вовсе не спешили общаться с журналистами. «Мы сами ничего не знаем, — говорит один из педагогов. — Прозвенел тревожный сигнал, после которого мы обязаны вывести детей на улицу. Так я и поступила. У меня даже не все успели взять одежду».

Учителя, которые успешно провели эвакуацию детей, долго не могли вернуться в школу. Некоторые из них выбежали на мороз без верхней одежды, чтобы передать курточки ученикам, не успевшим их взять, а обратно их уж не пускала полиция. «За вами должен прийти кто-то из школы, так мы вас не пустим», — объясняли стражи порядка. «Но у нас совещание у директора, нам нужно быть в школе! А ей я звонить не буду, чтобы она бегала за нами на улицу — у нее и так забот хватает», — объясняла одна учительница. Ее коллега, мерзнущая в легком классическом костюме, пыталась достучаться до стража порядка: «Неужели вы думаете, что мы тут просто так стоим без верхней одежды, потому что мы посторонние люди и хотим попасть в школу? Хорошо, я постою. Пусть я замерзну, но никуда не уйду!» Такой напор убедил полицию, и педагоги все-таки смогли попасть внутрь, а вот родителей так и не пустили. Некоторым из них заявляли, что все дети находятся в соседней 133-й школе, а в 127-й уже никого не осталось. Тем не менее из школы продолжали выходить ученики: девочка-подросток обнимала заплаканную подругу, укрывая ее пледом, отец выносил на руках испуганную дочку-первоклассницу.

Оба нападавших уже задержаны. Они получили тяжелые травмы, и их вместе с учительницей увезли в ГКБ №4. Все трое были определены в реанимацию. Личности подростков известны. Старший — 16-летний Лев — учился в школе №127 ранее. У него остался пропуск, поэтому он смог беспрепятственно попасть на территорию учебного заведения.

Ученики школы рассказали «URA.RU», что юноша был психически неуравновешенный, склонный к агрессии и даже пытался покончить с собой. При этом, говорят, парень неплохо учился. Также в СМИ появилась информация, что он пил и употреблял наркотики.

В Сети уже начинают появляться комментарии якобы от лица подростка, устроившего поножовщину Фото: соцсети

Появилась также информация, что парень пошел на преступление из-за обидного поста в паблике, который организовали учащиеся 127-й школы. «С Новым 2008 Годом, псы))) люблю вас», — гласит та самая надпись, из-за которой якобы парень и пошел на преступление. Под постом он оставил комментарий: «За псов ответишь на второй волне Садовика (пермский микрорайон рядом с той самой 127-й школой — прим. ред.) в 23:00», — пишет подросток. В самом паблике уже появилось заявление о том, что сообщество непричастно к ужасной трагедии. «Конченные СМИ искажают и коверкают все факты как хотят, вам лишь бы найти инфоповод и растрезвонить на всю страну дикую ложь, паблик на 100% карикатурный, и все, кто на него подписан, понимают, что тут постят и для чего, и принимают информацию уж точно не близко к сердцу. Лев был в хороших отношениях с пабликом, и даже просил сам сделать про него мемы, его комментарии абсолютно саркастичны, и никакого серьезного подтекста в нем нет, прошу прекратить заливать дичь в умы пользователей всего интернета», — обращается админ.

Также в сообществе появилось сообщение от имени Льва, в котором говорится, что наркотиков он не употреблял и резню устроил совсем не из-за мема. Мог ли молодой человек оставить это послание — неизвестно. В минздраве «URA.RU» рассказали, что ему, его товарищу, а также учительнице уже сделали операцию и все трое находятся в тяжелом состоянии. Между тем на странице Льва указано, что он был в сети сегодня, в 16:48.

Что касается школы №127, то она, с углубленным изучением иностранных языков, на хорошем счету. Там учатся дети не только по месту жительства, но и из других районов — получить здесь образование, может, не так престижно, как в элитных школах Перми, но тоже очень неплохо. Однако, как выяснилось, в учебном заведении были проблемы с безопасностью — не работало видеонаблюдение.