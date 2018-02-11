Кириенко напомнил «Лидерам России» о практике Латинской Америки

В Сочи завершился конкурс «Лидеры России» — реакция российских властей на запрос о кадровом лифте в стране. Из 200 тысяч, подавших заявки на участие, до финала дошли триста — в том числе тридцать жителей УрФО и Прикамья. Среди 103 победителей (несколько человек набрали одинаковое количество баллов, и цифра оказалась некруглой) — 11 выходцев из Пермского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. При этом свердловчане вывели свой регион на третье место в «зачете победителей».

Каждый из трехсот финалистов получит образовательный грант на 1 млн рублей, а 103 победителя еще и наставников из числа топ-менеджеров крупнейших корпораций и высших чиновников России.

Организаторы считают прошедший первый конкурс успешным и уже в воскресенье анонсировали новый тур «Лидеров России». «Соберется Наблюдательный совет, члены которого поделятся впечатлениями от первого опыта, не исключено, что в программу будут внесены какие-то изменения. Одно могу сказать точно — задания нового конкурса будут совершенно другими. Рассчитывать на победу, используя знания о прошедшем, не получится», — рассказал «URA.RU» руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

По его словам, организаторы не ставили перед собой задачу трудоустройства его участников или пополнения какого-то кадрового резерва. «Другое дело, что мы увидели интерес региональных властей, губернаторов не только к победителям, но даже к финалистам и полуфиналистам. Кто-то из них, насколько я знаю, уже получал какие-то предложения, — рассказал руководитель конкурса корреспонденту „URA.RU“. — Но не факт, что они эти предложения примут. У большинства участников и без того хорошие позиции на нынешнем месте работы, кто-то вообще занимается собственным бизнесом».

Член Экспертного совета конкурса — профессор МГУ им. Ломоносова и НИУ ВШЭ Тахир Базаров — считает его огромным вкладом именно в развитие субъектов РФ. «Общаясь с ребятами с мест, я не заметил каких-либо отличий от столичных претендентов. Уровень региональных управленцев, не хочу употреблять слово „элита“ — не ниже. В чем убедились не только мы, но и они сами. Это огромный стимул для того, чтобы избавиться от комплекса провинциальности, если он у кого-то из них был», — заметил он корреспонденту «URA.RU».

Эксперты обратили внимание и на неожиданно прозвучавшее на церемонии награждения предложения первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко «взять на буксир» воспитанников местных детдомов. Один из инициаторов «Лидеров России» напомнил победителям о латиноамериканской практике, когда успешно сделавшие карьеру люди помогают пробиться в жизни перспективной смене, кроме энергии и интеллекта не располагающей к тому иными возможностями.

«Я думаю, что это было своего рода неожиданностью, „спровоцированной“ вчерашним походом финалистов в сочинские школы. Они уже не столь юные люди, но после этого, по моим наблюдениям, как-то ощутимо повзрослели, — поделился впечатлениями Тахир Базаров. — Надо было видеть, как они выплескивали эмоции после „интерактива“ со старшеклассниками, в том числе на встрече с Кириенко. Возможно, так у него возникла эта идея. Если кто-то из победителей ее осуществит, это позволит выстроить отличную цепочку преемственности».

Алексей Комиссаров уточнил, это была именно рекомендация — «социальную нагрузку» на победителей вопреки их желанию и склонностям навешивать не будут.

Политолог Дмитрий Гусев считает, что анонсированный «социальный лифт» по факту уже заработал: «Даже те, кто не прошли в финал, располагают ценным опытом и объективными результатами тестов, четко обрисовавших их сильные и слабые стороны. Это колоссальный стимул к саморазвитию, а стремление и мотивацию к нему они уже показали».

Далее следует ожидать расширения проекта. «Это часть долговременной президентской стратегии. Под нее уже выстроили целую инфраструктуру — от „Артека“ до образовательного центра „Сириус“. В нее вложены деньги, и она будет продолжать работать», — считает Дмитрий Гусев.

Как уже сообщало «URA.RU», конкурс «Лидеры России» — главный проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Инициатива ее создания принадлежит президенту России Владимиру Путину.