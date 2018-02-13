Пермские коммунисты использовали Грудинина для своей борьбы за власть

23:25 13 февраля 2018 0

В Перми вокруг имени Павла Грудинина внезапно возникла активность с непонятными целями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье внезапное обращение обманутых дольщиков к кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину породило разговоры о возможном политическом конфликте. Тусовка говорит о появлении неофициального предвыборного штаба, желающего захватить региональное отделение коммунистов.

Пермские дольщики вдруг переметнулись к «красному» кандидату Кадр видеообращения обманутых дольщиков

Дольщики, которые ранее пытались привлечь внимание Владимира Путина, опубликовали свое видеообращение «дяде Паше», Грудинину, накануне. Поскольку Грудинин не наделен властью и не имеет никакого отношения к Пермскому краю, то сразу возникла политическая трактовка происходящего: дольщики в обход официального штаба «приватизируют» повестку кандидата в президенты, а их акцию координирует кто-то из пермяков. К тому же пик кампании Грудинина в Прикамье впереди: баннеры на улицы еще не вывешены, а приезд кандидата ожидается в марте.

Обсуждаемой стала версия, что выступление дольщиков — это еще и попытка ударить по КПРФ. «Рассказывают, что за активностью обманутых дольщиков в Перми все сильнее просматриваются коммунисты. А именно старая гвардия, которую олицетворяет недавно смещенный с поста руководителя крайкома КПРФ Владимир Корсун. Мы раскладывали суть противостояния в компартии из-за выдвижения Грудинина кандидатом в президенты. Партийная номенклатура испугалась за свое будущее в том случае, если Грудинин покажет на выборах хороший результат», — пишет популярный telegram-канал «Проводник».

Владимира Корсуна заподозрили в тайном союзе с дольщиками Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Фигура Владимира Корсуна действительно остается значимой для пермских коммунистов. В ноябре прошлого года он лишился поста первого секретаря (после почти 11 лет работы), но остается лидером фракции КПРФ в Заксобрании. И что любопытно — уход Корсуна произошел не по решению партийцев, а по инициативе «верхушки». Конкретно — с подачи заместителя председателя Центрального комитета КПРФ Юрия Афонина. В пермском отделении устроили масштабную проверку якобы из-за «нездоровых тенденций», после которой Корсун ушел «по собственному желанию». Против отставки выступили сторонники политика, опубликовавшие открытое обращение к Геннадию Зюганову, но ответа не последовало. Руководящий пост достался члену Избирательной комиссии Пермского края, экс-депутату Заксобрания Ксении Айтаковой.

Источник агентства в партии отмечает, что у Корсуна были и покровители в руководстве КПРФ. А Ксения Айтакова возглавляет отделение в статусе исполняющей обязанности. «Теоретически назначение можно переиграть после оценки результатов президентских выборов. Но вряд ли в пользу самого Корсуна. Однако у него остаются сильные товарищи и сторонники. На данный момент замена руководства не является проблемой», — отметил собеседник.

Ксения Айтакова во главе пермских коммунистов пока не избавилась от статуса «и.о.» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Есть еще любопытная деталь: лидер обманутых дольщиков Наталья Трушникова и Владимир Корсун оказались в числе 17 политиков, обратившихся к губернатору Максиму Решетникову с предложением встретиться и обсудить проблемы региона. Коммунист — единственный действующий депутат Заксобрания среди подписавшихся. Обращение поддержали в том числе бывший вице-губернатор Вадим Чебыкин, экс-депутат Заксобрания Геннадий Кузьмицкий и лидер движения «Выбор» Константин Окунев — в период правления Корсуна все они имели большое влияние на пермское отделение КПРФ.

Выделяется среди названных персон Окунев: его, во-первых, подозревают в поддержке протеста обманутых дольщиков, а во-вторых — в 2011 году он фактически был лицом пермских коммунистов на выборах и боролся за место в Заксобрании. Но оппонент губернатора Олега Чиркунова не получил мандат по партийным спискам — депутатом стала как раз упомянутая выше Ксения Айтакова.

Константин Окунев подтвердил «URA.RU», что контактирует со штабом обманутых дольщиков и делится с ними своими соображениями, но это не имеет никакого отношения к КПРФ. Относительно кандидата Грудинина политик отметил, что не участвует в работе избирательного штаба, но в дальнейшем сотрудничество возможно.

Константин Окунев допустил возможность нового союза с коммунистами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Я для себя не исключаю возможности поддержать этого кандидата не только морально, но и физически. Например, организовать микроштаб, вовлечь в работу сторонников движения „Выбор“, которые есть на многих территориях Пермского края. Опыт взаимодействия с адекватными коммунистами у нас есть», — говорит Окунев.

Владимир Корсун в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что его безосновательно приписывают к каким-либо политическим альянсам: «Я подписал обращение к губернатору, потому что разделяю озвученные идеи и предложения. Но иных контактов с другими подписавшимися у меня не было. Я как раз вовлечен в работу пермского штаба Грудинина. А что касается обращения дольщиков к кандидату — народ, как говорится, зря не скажет».

Собеседники в штабе обманутых дольщиков отметили, что обращение к Грудинину не имеет политических целей. Агитировать за кандидата или каким-то иным образом участвовать в кампании дольщики не планируют.

Сами дольщики точно далеки от политических игр вокруг КПРФ, и их выступление может принести пользу как раз действующему руководству пермского отделения, а не каким-то иным силам, рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Уверен, что они не поддадутся на провокации отдельных „бывших“ персон. Дольщики своим обращением не только не ослабляют, а усиливают коммунистов. Ведь местный штаб Грудинина сам не суетится привлекать на свою сторону протестный электорат», — полагает собеседник.