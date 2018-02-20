Провал политического проекта ударил по пермскому вице-премьеру

22:35 20 февраля 2018 0

Родной для Романа Кокшарова Кунгур удивляет весь Пермский край, и вице-премьер уже стал мишенью Telegram-каналов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Процесс образования в Пермском крае городских округов, поддержанный губернатором Максимом Решетниковым, может серьезно ослабить вице-премьера Романа Кокшарова. Родная территория влиятельного чиновника не спешит объединяться. Политический проект близок к провалу.

Решетников ранее одобрил объединительные процессы, но с оговоркой: если население поддержит. А жителям обещают выгоду в виде «единого окна» местных властей, экономии за счет упразднения «лишних» чиновников, более простое и быстрое участие территории в различных программах (благоустройство, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог и дворов) — сейчас процессы согласования на разных уровнях власти довольно сложные и долгие.

Максим Решетников дал однозначную установку: объединяйтесь, но если жители этого хотят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У властей региона тоже есть своя очевидная выгода. Во-первых, проще выделять средства из бюджета и контролировать развитие территории, если она не поделена на муниципалитеты и поселения. Во-вторых, продавливать решения, договариваться с местными элитами через одного главу проще, чем через двух, трех и более.

Наиболее энергично объединительный процесс пошел в проблемных и конфликтных Краснокамском и Чайковском районах. Там тему курируют главы — Виктор Соколов и Юрий Востриков соответственно. Все идет к тому, что уже в этом году в Прикамье появятся два новых городских округа.

Было анонсировано также объединение Кунгура и Кунгурского района. Причем неформальным куратором процесса называют первого вице-премьера, министра территориального развития Романа Кокшарова. Последний прекрасно знаком с местными элитами, до перехода в правительство в 2015 году он на протяжении семи лет как раз был мэром Кунгура. Но что-то пошло не так.

Депутаты села Калинино, к примеру, 14 февраля приняли однозначное решение отклонить проект объединения. Следом были приняты аналогичные решения в Кыласовском и Голдыревском сельских поселениях.

Вадим Лысанов говорит, что неплохо было бы сперва как следует продумать реформу Фото с сайта Кунгурского района

Жители Кунгурского района на публичных слушаниях выступали и «за», и «против», поэтому сейчас нет понимания, состоится ли объединение — говорит глава территории Вадим Лысанов. «Я понимаю, что реформы должны быть. Но их необходимо продумать, чтобы они принесли реальную пользу народу. А губернатор ранее говорил, что готов прислушаться к мнению жителей», — отметил собеседник.

В случае объединения вероятен сценарий, при котором городской округ оказался бы под управлением сегодняшней администрации Кунгура. А это прямой удар по элитам Кунгурского района, который отличается, в частности, развитым сельским хозяйством и обладает значительными земельными ресурсами.

Источник агентства, близкий к властям региона, отмечает, что провал объединения в Кунгурском районе может пошатнуть позиции Романа Кокшарова: «Изначально у губернатора, может быть, и не было больших ожиданий. Но на фоне успехов на проблемных территориях такая неудача выглядит странно. Ведь если вице-премьер не может найти общий язык с „родными“ элитами — это просто удивительно».

Роман Кокшаров, к слову, пришел в правительство при прежнем губернаторе Викторе Басаргине на пост «территориального» министра и вице-премьера. Чиновнику приписывали союз то с теневым главой региона Олегом Демченко, то с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым (главным оппонентом Басаргина). Но в итоге Кокшаров закрепился в новой команде, причем в правительстве говорили о сильных позициях вице-премьера.

Сам Роман Кокшаров полагает, что неуместно говорить о провале объединения и неправильно приписывать кураторство этого проекта ему: «Если сами территории желают объединения — мы поддерживаем. Решение остается за ними. Они пока думают».

Сама идея объединения у многих вызывает вопросы — отмечает депутат Кунгурской городской Думы Сергей Рынков. Он знает, что идет «обработка» Кунгурского района, где боятся объединения: «У меня тоже остаются вопросы, зачем это нужно».