«Негодяй-олигарх зарабатывал на недрах, теперь бросил людей страдать»

20:36 09 февраля 2018 3

Владелец ЧУК Константин Струков банкротит компанию и бросает угольный разрез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральские ученые презентовали проект ликвидации Коркинского угольного разреза, главной экологической проблемы Челябинской области в последние недели. Если этот план будет реализован, самая большая яма в Евразии исчезнет к 2042 году. Промышленникам их инициатива обойдется в 100 млн долларов, передает корреспондент «URA.RU».

Вице-президент РМК (компании, которой предстоит, строя Томинский ГОК, рекультивировать Коркинский разрез) Олег Медведев рассказал, что подготовил на комплексный доклад, уже представленный в Общественную палату региона. Компания оформляет последние документы по отказу от гидрометаллургии и размещению хвостохранилища на площадке строящегося Томинского ГОК — это реакция на протесты горожан. Освобождается огромная территория, которая будет возвращена в собственность федеральных и областных властей. Готов новый проект санитарно-защитной зоны.

Олег Медведев предложил общественникам критиковать проект после прокурорской проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из лидеров протестного движения «СтопГОК» Сергей Белогорохов предложил пустить активистов на объект, чтобы те взяли пробы на площадке будущего комбината. Медведев напомнил, что общественники сами же обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку. И предложил дождаться выводов надзорного ведомства, к компетенции и независимости которого ни у одной из сторон нет сомнений.

И обсуждение вернулось к разрезу, который в последние две недели так горит, что от дыма страдают жители Коркино, Розы, Октябрьского, Калачево и части Челябинска. Руководитель уральского филиала Научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевого научного центра ВНИМИ Николай Тресцов отчитался об исследованиях, проведенных по просьбе РМК (компания хотела оценить безопасность объекта). Работы проводились в три этапа. В 2016 году просчитали устойчивость бортов, в 2017 году — параметры закладочной смеси (которую будут доставлять с Томинского ГОК по специальным пульпопроводам), а несколько месяцев назад — контуры разреза.

«Заполнение смесью положительно скажется на устойчивости бортов. Чем быстрее это начнется, тем будет лучше. После этого можно заново строить на этом борту поселок Роза, в том месте, где снесли дома и переселили жителей», — заверил эксперт. Его коллега Игорь Четверкин подтвердил, что специально изучались физико-химические свойства закладочного материала, воздействия на него воды и специальной пульпы. И никакой опасности не выявлено.

Известный эколог Максим Шингаркин (в центре) обвинил челябинского олигарха в самоустранении от проблем простых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Презентацию ликвидации Коркинского разреза проводил директор по производству ООО «НТЦ Геотехнология» Олег Савельев. Эксперт подчеркнул, что выбор варианта рекультивации исходил из двух задач — тушение эндогенных пожаров и обеспечение устойчивости бортов разреза. Ученые выполнили необходимые изыскания, научно-исследовательские, геомеханические, гидрологические и другие работы. Оказалось, что на засыпку карьера надо 1,3 млрд кубометров закладочного материала. А полностью ликвидировать разрез можно будет только к 2042 году.

«На первом этапе предполагается тушение пожаров, размещение трассы трубоконтуров, создание рва для предотвращения попадания на объект людей и животных. На втором — подача закладочного материала и укрепление Восточного борта. На третьем — заполнение уже выработанного участка, Восточного и Западного участков, создание призмоупора на Восточном борту. Четвертый этап — рекультивация. Затем демонтаж сооружений, выравнивание бортов, нанесение плодородного слоя почвы и высадка растительности», — говорил Олег Савельев и показывал слайды.

Во время обсуждения проекта эколог Максим Шингаркин напомнил, что «негодяй олигарх [бывший владелец разреза Константин] Струков зарабатывает деньги на богатствах челябинских недр, но бросил людей страдать». Более того, бизнесмен предлагал выделить ему из бюджета 29 млрд рублей на рекультивацию Коркинского разреза. «РМК предлагает за 100 млн долларов собственных денег засыпать разрез!» — сравнил подходы двух бизнесменов Максим Шингаркин. Эколог заявил, что с этого момента его организация берет под контроль выбросы в районе разреза.

Депутат Заксобрания области Михаил Махов впервые участвовал в заседании в качестве главы только созданной экологической организации «Антисмог». Он заметил, что все обсуждают далекое и не очень будущее. И спросил, что делается прямо сейчас, чтобы люди перестали дышать дымом из Коркинского разреза?

Члены СПЧ Иван Засурский (слева) и Сергей Цыпленков называют челябинский опыт обсуждения экологического вопроса уникальным для России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент РМК Олег Медведев рассказал, что «Промрекультивация» юридически не может в полном объеме заниматься разрезом, потому что компании не переданы ни сам объект, ни земля. Специалисты Ростехнадзора заявляют, что ответственность за разрез прямо сейчас несет ЧУК Константина Струкова. Но компания прикрывается тем, что начала процесс ликвидации. И не может заниматься пожарами. «Поэтому „Промрекультивация“ добровольно взяла на себя обязательства по тушению пожаров», — подчеркнул топ-менеджер.

Член СПЧ Иван Засурский назвал «уникальным событием» челябинскую дискуссию вокруг экологических аспектов строительства Томинского ГОК. «То, что вопрос обсуждается, стороны говорят друг с другом, это чрезвычайно важно. Если стороны придут к совместному решению, Челябинск создаст прецедент. Ваш город стал экспериментальной площадкой. Другие территории должны будут воспользоваться этим опытом. Мой коллега Сергей Цыпленков, как представитель „Гринписа“, затруднился назвать хотя бы один город в России, где проблемные вопросы решались бы в таком формате», — резюмировал столичный эксперт.