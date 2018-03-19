Челябинцы думали, что выбирают президента, а получили и губернатора

05:02 19 марта 2018 0

Выборы вопреки прогнозам оказались успешными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий глава государства Владимир Путин на Южном Урале набирает от 73 до 74%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин около 13%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский чуть больше 7%. Остальные кандидаты не смогли выйти за 2%. Это средние данные по стране и такими цифрами удивить сложно. Челябинская область выиграла в другом. Окончательная явка на выборах президента станет известна только к 19 марта, когда ЦИК РФ подведет итоги. Но уже понятно, что Челябинская область с этим показателем справится, ожидается за 66%. Это выше, чем в 2012 году, и точно не хуже, а может и лучше, чем в соседних Свердловской и Курганской областях.

Самая тревожная ситуация перед выборами сложилась в Миассе, где прогнозировался провал. За пять дней до голосования решение губернаторской резиденции и областного политсовета «Единой России» в город отправили группу депутатов Заксобрания и те перевели кампанию в ручной режим управления. На 18 часов явка в Миассе была 56%, только у нескольких территорий результаты были хуже.

Команда Бориса Дубровского показала, что может справиться с выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Даже если Миасс вытянет явку, для мэра Геннадия Васькова это будет уже сотое предупреждение, но, возможно уже последнее. Низкие результаты были также в Златоусте и Локомотивном. Для мэра Златоуста Вячеслава Жилина, предупреждение может стать пока предпоследним. Главе Локомотивного Александру Мордвинову и сити-менеджеру Владимиру Моисеенко нужно быть готовым ко всему. Отметим, что во всех трех муниципалитетах силовики проводят оперативно-следственные действия и активизируются после выборов.

Президентская избирательная кампания в Челябинской области длилась на два месяца дольше, чем по всей России. Все произошло вечером 9 ноября 2017 года, когда президент России Владимир Путин с борта самолета позвонил двум жителям Южного Урала. Это был новый формат общения главы государства с избирателями, отмечали потом политологи. Путин поднял на федеральный уровень две темы — экологию промышленного мегаполиса и проблемы обманутых дольщиков. Но если по дольщикам «Речелстроя» уже были готовы «дорожные карты» и вопрос решался, то с лидером «СтопГОКа» Василием Московцом получилось иначе.

Владимир Мякуш показывает Ивану Квитке часы, подаренные за прошлые выборы президента. Надо ждать новых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экологическую повестку вывели в протестную, отметил директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Событийный ряд региона оказался буквально заполнен митингами и пикетами разного содержания и численности. И уже появились разговоры, что губернатор Борис Дубровский не справляется с выборами.

Слухи усилились после того, как Южный Урал взял под личный контроль руководитель Уральского МКС «Единая Россия» Иван Квитка. Он стал бывать в Челябинске чаще, чем в родной Тюмени, от которой был избран в Госдуму. По его требованию местные единороссы внедрили программу «Мобилизатор». За несколько дней до выборов Иван Квитка собрал челябинских депутатов Госдумы, одномандатников и напомнил о персональной ответственности. О том, насколько эффективно сработал проект, будет известно, когда будет известна окончательная явка, и ее сопоставят с данными проекта по округам.

В политической тусовке даже стали называть имена кандидатов, которые сменят главу региона после провала с явкой. Спасение пришло также из Москвы — за два дня до выборов Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Это был очевидный пас Дубровскому — он может готовиться к выборам 2019 года (заканчивается нынешний срок полномочий губернатора). Результаты голосования 18 марта подтверждают, Дубровский показал, что контролирует территорию.

«Явка — это, безусловно, успех региональной власти. Причин несколько. Прежде всего это консолидация элит. Первоначально велась игра против команды губернатора Бориса Дубровского. И играли многие игроки, — считает Дмитрий Орлов.

— В итоге кому-то из них пришлось встроиться в общую командную логику, а кто-то оказался на периферии. В регионе проведена, на мой взгляд, эффективная мобилизационная кампания. Очевидно, что эта кампания была чётко ориентирована на основные целевые группы. Но главное — внимание к области федерального центра. Посещение области президентом, решение о строительстве ВСМ, подписание указа о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС — конечно, это был пас региональной элите, губернатору Дубровскому. Но и население также восприняло все это как поддержку федерального центра».

Политолог Алексей Швайгерт отмечает, как усиливалась федеральная кампания. «Вроде бы такая лобовая, топорная пропаганда, но достаточно эффективно сработала, — говорит Швайгерт. — Региональная часть также была эффективной».