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15 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
21:55  15 марта 2018 0

Как Челябинск добился заветных саммитов ШОС и БРИКС

За два дня до выборов Путин делает подарок Дубровскому
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, назарбаев нурсултан, макет, дубровский борис, путин владимир, алейникова ольга, челябинск2020
Борис Дубровский во время Российско-Казахстанского форума в Челябинске в конце 2017 года показал Владимиру Путину, как преобразится город в случае проведения саммитаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
все новости сюжета

То, во что не верили еще три года назад, свершилось. Указ по проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году подписал президент РФ Владимир Путин. И произошло это за два дня до выборов, хотя областные власти рассчитывали на то, что указ появится максимум в мае. Скептики посрамлены: Челябинск, третий из нестоличных городов-миллионников после Екатеринбурга и Уфы, получает шанс на преображение и свежий воздух.

Впервые о возможностях проведения саммитов в Челябинск губернатор Борис Дубровский заявил в июне 2015 года на Петербургском экономическом форуме. Всерьез в эти перспективы не поверили даже тогда, когда идею одобрил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Региональные власти анонсировали, что к саммиту в Челябинске построят новый участок набережной реки Миасс, которая должна была стать не хуже, чем в Лиссабоне и Мадриде. Заявлялось, что отремонтируют дороги и построят несколько развязок, обновят общественный транспорт и полностью реконструируют аэропорт. Возведут 4-6 гостиниц, номера в которых затем продадут под апартаменты, и конгресс-холл на набережной. Все это казалось недостижимой мечтой, но Дубровский проявил редкое упорство: заставлял своих подчиненных начать подготовку и приходил в гнев, когда члены его команды тормозили процесс.

И вот долгожданный подарок. Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов. Это третий раз, когда они принимает Россия: в 2009 году впервые главы государств этих объединений собирались в Екатеринбурге, а в 2016 году — в Уфе.

День России. Челябинск, шос и брикс сад
В Челябинске еще прошлым летом разбит сквер, посвященный саммитам, в самом центре — рядом с пешеходной Кировкой напротив театра оперы и балета
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский в первом же комментарии после решения президента Владимира Путина подчеркнул, что региональные власти «планомерно, на протяжении нескольких лет» работали над тем, чтобы провести в Челябинске саммит стран-участников ШОС. «Для Челябинска и всего нашего региона это — исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно. Челябинск будет процветающим городом — ярким, комфортным, благополучным и современным. Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Куратор экономического блока в правительстве области, вице-губернатор Руслан Гаттаров отказался от комментариев. А руководитель Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко напомнил, что «многие относились со скепсисом к поставленной амбициозной и масштабной задаче» о проведении саммита ШОС в Челябинске. «Губернатор Борис Дубровский решил этот вопрос. И лично меня как подчиненного и члена его команды убедил, что нужно ставить только самые амбициозные и самые масштабные задачи, и их решать. Теперь надо упорно трудиться, чтобы в рамках такого глобального проекта все выполнить максимально качественно и в срок», — сказал Анатолий Лобко.

Две недели назад Путин, анонсируя подписание указа, заметил, что челябинский губернатор не просил федеральных денег. Но президент заявил, что без помощи Москвы не обойтись: «В рамках проектов о развитии российских городов мы можем часть денег, ресурсов направить и в Челябинск, для того чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС. Мы подумаем, поработаем над этим, думаю, что придём к правильному решению», — сообщил президент.

Пресс-подход к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в резиденции губернатора Челябинской области. Челябинск, макет конгресс-холла, конгресс-холл, шос, брикс
Так футуристично будет выглядеть конгресс-холл на набережной реки Миасс за цирком, сейчас там пустырь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что означали слова Владимира Путина? Челябинские VIP-наблюдатели считают, что в первую очередь областные власти ждут, что регион сменит очередность в федеральных программах. Так, на реконструкцию аэропорта требуется более 6 млрд рублей. Больше половины средств вложат частные инвесторы, в том числе челябинские авиапредприятие. 2,9 млрд рублей ждут из федерального бюджета, эти деньги уже заложены в федеральной целевой программе (ФЦП) Минтранса РФ. Но деньги поступят только в 2020 года, а субсидии уже нужны сейчас. После подписания указа Челябинск получит деньги на новый терминал.

Рекультивацию челябинской свалки, одного из главных источников загрязнения воздуха в Челябинске, включили в план подготовки к саммитам. Но федеральные деньги, 1 млрд рублей, область получила бы только в 2020 году. Во время визита в Челябинск министра природных ресурсов Сергея Донского, договорились о том, что финансирование начнется в этом году. «Как только подпишут указ!» — пообещал министр. Кстати, саммиты означают и то, что от предприятий будут жестче требовать экологической модернизации. И это тоже дает возможность на улучшение ситуации в городе.

Летом прошлого года экономический блок правительства сообщал, что смету подготовки к саммиту уменьшилась до 13 млрд рублей, а федеральный бюджет готов выделить не больше 3,7 млрд. Сейчас появился шанс что финансирование будет увеличено и город серьезно преобразится. На это очень надеется челябинский бизнес, взявший на себя обязательства по строительству апартаментов, новых гостиниц, двух конгресс-холлов и новой набережной.

Челябинский политолог Александр Подопригора был среди скептиков, которые не верили в саммиты на Южном Урале. Теперь, после подписания указа, политолог считает, что Челябинск вместе с Казанью и Екатеринбургом является одним из немногих городов восточной части России, способных провести саммит такого уровня. А ШОС — это восточная организация. «Рад решению президента, поскольку теперь значительные федеральные средства будут выделены, будет особый отдельный менеджмент и федеральное администрирование, значит, деньги не будут разбазарены, а будут потрачены на благо Челябинска. Как было с подготовкой саммита АТЭС во Владивостоке, где создавалась отдельная дирекция, а региональные власти имели крайне ограниченное отношение к проекту. Учитывая, что срок проведения — 2020 год, после губернаторских выборов, — если ничего не произойдет раньше, основная часть работ будет делаться при новой администрации. Рад, что выбран Челябинск, это пойдет на пользу городу», — резюмировал политолог.

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