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Главные новости Ямала
16:16  19 марта 2018 0

На Ямале может вылезти на свет дело, которое прятали до выборов

Поствыборная интрига округа решена: случится отставка, которая потрясет многих чиновников
Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
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Закончились выборы, и ямальская элита заговорила об отставке военкома округаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После успешно проведенных округом президентских выборов на Ямале осталась одна интрига — усидит ли на своем месте окружной военком. Информация о продаже военных билетов, которая стала доступна «URA.RU» незадолго до выборов, говорила о том, что Василию Чачкову пора готовиться к отставке.

Военный комиссар ЯНАО Василий Чачков, чачков василий
Появилось первое официальное подтверждение: прокурор Ямала может уйти в отставку
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Все началось с проверки комиссариата ЯНАО 20 февраля. Как сообщили «URA.RU» источники в военкомате, это была не просто проверка — в здании провели обыск и изъяли документоы следователи военного следственного управления Центрального военного округа (ЦВО) Следственного комитета России. В разговоре с «URA.RU» Василий Чачков тогда сказал, что это плановая проверка, а за подробной информацией порекомендовал обратиться в пресс-службу ЦВО. Тогда и сейчас в ЦВО МО РФ отказываются говорить по существу. Начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин называл информацию агентства не соответствующей действительности и порекомендовал обратиться в ведомство, которое проводило проверку.

В военном следственном управлении заместитель руководителя отдела ВСУ по ЦВО СК РФ Алексей Садовский рассказал« URA.RU», что уголовного дела в отношении ямальского военкома пока нет, но обещал удивить серьезной информацией сразу после выборов.

Потенциальное разоблачение Чачкова, подтверждает источник «URA.RU», было отложено на период после избирательной кампании: «Это могло сказаться на стабильности голосования в регионе».

Сегодня, 19 марта, господин Садовский подтвердил, что «заведение уголовного дела в отношении Василия Чачкова — дело времени».

Сегодня «URA.RU» не удалось связаться с окружным военкомом. В комиссариате ответили, что его нет на месте, в ответ, а на просьбу прокомментировать информацию о его возможной отставке бросили трубку. Как сообщают наши источники, в Салехарде очень напряжены по поводу возникшей ситуации.

Источник агентства сообщает, что в военном комиссариате беспокоятся о своем будущем, а некоторые из окружных чиновников опасаются, как бы этим скандалом не зацепило их.

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Секретом Полишинеля в округе является возможность освободиться от службы в армии, купив военный билет. Но и кроме этого, утверждают источники, в деятельности окружного военкома могут быть обнаружены многочисленные нарушения с отчуждением движимого и недвижимого имущества комиссариата, незаслуженные начисления премий и другие факты превышения должностных полномочий, сообщают источники «URA.RU».

Начавшиеся серьезные проверки в военных комиссариатах Урала наблюдатели связывают с самой крупной ротацией комсостава в Центральном военном округе за последнее время. В конце прошлого года сменился непосредственно командующий ЦВО Минобороны РФ. Им стал генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин, бывший начштаба группировки войск ВС РФ в Сирии. В начале текущего года в ЦВО с Балтийского флота приехал новый военный прокурор Александр Антюфеев. В начале февраля Военное следственное управление ЦВО СК РФ возглавил генерал-лейтенант Радик Гараев.

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