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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Челябинской области
18:23  19 марта 2018 0

На утро после выборов Дубровский перенастроил правительство. Инсайд

Перед ШОС и БРИКС усилен замминистра, а вице-губернатор получил аппаратный удар
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Пресс-подход к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в резиденции губернатора Челябинской области. Челябинск, макет конгресс-холла, конгресс-холл, шос, брикс
Сразу после выборов челябинским властям поставили новые цели. Конгресс-холл должен быть построен к июню 2020 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
все новости сюжета

На следующий день после выборов, 19 марта, челябинские власти возвращаются к организации саммитов ШОС и БРИКС в столице Южного Урала. В понедельник губернатор Борис Дубровский провел закрытое аппаратное совещание, на котором назвал, сколько осталось до масштабных мероприятий — 2,5 года или 27 месяцев.

«Мы все понимаем, что это серьезный шанс для нас, которым мы должны воспользоваться, — источники „URA.RU“ передают слова Дубровского, который обратился к опыту организации аналогичных саммитов Башкирией в 2015 году. — Мы с Хамитовым [Рустэмом, главой республики] общались. Он сказал, что у них, как и у нас, ровно за 27 месяцев был подписан указ о проведении саммитов. То есть у нас такие же стартовые позиции, как у Уфы».

В эту минуту вице-губернаторы и министры стали считать, когда именно должны состояться саммиты в Челябинске. Выходил июнь 2020 года. Позже они уточнили, что речь идет о конце июня — начале июля.

Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, техника, стройка, самосвал
Площадку под главный объект готовят на берегу реки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единственное отличие: количество членов ШОС и БРИКС выросло — мы должны принимать более масштабное мероприятие, — заметил губернатор (по информации „URA.RU“, приедет на пять иностранных делегаций больше, каких — пока неизвестно). — У нас и город масштабнее, но мы, коллеги, должны это доказать!»

Борис Дубровский напомнил о скептиках, которые не верили в проведение саммитов в Челябинске, и инвесторах, что сомневались, стоит ли вкладывать средства, так как ждали подписания указа. Сейчас, считает губернатор, с этими сомнениями покончено.

Сегодня же, как стало известно «URA.RU», Дубровский пошлет официальное приглашение на переговоры в Челябинск турецкой компании Saridaglar. Компания выразила готовность строить объект и вложить собственные средства в большой конгресс-холл на набережной реки Миасс. Но у вице-губернатора Руслана Гаттарова, курирующего экономический блок, был свой кандидат в инвесторы, туркам выставили жесткие условия. Теперь Борис Дубровский решил лично выслушать предложения турок. «Правительство области сделало условия для инвестора более удобными, — пояснил „URA.RU“ руководитель Уральского экономического союза Олег Витковский. — Для Saridaglar это представляется интересным».

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, дубровский борис, гаттаров руслан
Руслан Гаттаров получил аппаратный удар: губернатор зовет в гости турок, которым его зам выставлял жесткие условия
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади.

Ответственным за оргмероприятия назначен первый заместитель министра экономического развития региона Антон Бахаев. Еще в январе Бахаев возглавил межведомственную дирекцию по подготовке к саммитам. Это произошло после визита в Челябинск «облетной группы» из администрации президента, проверявшей готовность города к саммитам.

Напомним, президентский указ о проведении саммитом БРИКС и ШОС был подписан 15 марта, в четверг. Как заявил Владимир Путин, регион получит дополнительную финансовую поддержку. На следующий день после подписания столь важного документа губернатор Борис Дубровский провел закрытое совещание с представителями стройиндустрии. Уточнялось число гостиничных номеров, уже имеющихся, а также тех, что пока в проекте.

Возглавлять организацию саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Челябинске будет помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков, отвечающий в аппарате президента за внешнеполитические вопросы, должен будет в месячный срок утвердить состав оргкомитета. Согласно указу Путина, оргкомитет обязан представить ему основной план мероприятий.

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