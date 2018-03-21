У Решетникова хотят перехватить контроль над «партией власти»

19:00 21 марта 2018 0

Максим Решетников (справа) пока так и не дал понятных сигналов, что собирается делать с нынешними лидерами пермских единороссов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Президентские выборы закончились, и перед губернатором Пермского края Максимом Решетниковым вновь встает вопрос, кто же будет управлять региональным отделением «Единой России». С одной стороны, сильны позиции действующего лидера местных единороссов Николая Демкина, который был ключевым союзником прежнего главы региона, «варяга» Виктора Басаргина. А с другой стороны, в кулуарах уже зазвучало имя одного из сильнейших пермских политиков, которому «партия власти» может пригодиться для укрепления собственных позиций.

Валерий Сухих — одна из самых сильных фигур в пермской политике Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Речь о председателе Заксобрания Валерии Сухих. Собеседники в партии утверждают, что многие единороссы всерьез считают спикера регионального парламента своим потенциальным новым лидером. Это один из сильнейших политиков Прикамья с хорошими связями на федеральном уровне, с большим финансовым ресурсом (с именем спикера связывают ряд компаний, самого его называют одним из «королей госзаказа»). Взяв контроль над партией, Сухих серьезно усилился бы. Но вряд ли такое развитие событий понравилось бы губернатору — все-таки спикер Заксобрания хоть и избегает конфликтов, но является самостоятельной фигурой.

Наблюдатели рассуждают, что политического ресурса губернатора более чем достаточно для замены секретаря регионального отделения партии. Демкин руководит ячейкой с 2012 года, и помимо связей с командой прежнего губернатора, имеет еще один существенный недостаток — в этом году ему исполнится 68 лет.

Александра Бойченко по-прежнему многие считают потенциальным преемником Демкина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В конце прошлого года активно обсуждался сценарий замены Демкина на Александра Бойченко. Последний руководит региональной общественной приемной лидера партии Дмитрия Медведвева и возглавляет в Заксобрании комитет по госполитике. Бойченко тоже способен обеспечить финансирование реготделения — он контролирует «Пермскую ЦБК». И ментально он близок губернатору — довольно молод, является условным технократом, сторонится политических интриг.

Источник из числа пермских единороссов отмечает, что даже если губернатор и хотел произвести замену — удобного случая пока не было. Сначала Решетникову пришлось пройти праймериз «Единой России» и вести собственную кампанию. Затем началась подготовка к выборам президента, в которых единороссы принимали активное участие. Менять лидера реготделения в период кампаний было бы чересчур рискованно. Но и теперь момент неподходящий — Демкин уже ведет активную работу по муниципальным выборам, которые пройдут в сентябре.

Николай Демкин принес много пользы пермским единороссам, но слишком активно поддерживал команду Басаргина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Логика подсказывает, что замена вероятна, но произвести ее, видимо, получится только после выборов. Поэтому у Сухих, если он хочет взять под контроль отделение, есть достаточно времени, чтобы договориться с партийцами. Но даже если спикер Заксобрания лоялен Решетникову, он сразу станет неудобен во главе единороссов — слишком сильная и независимая фигура», — рассуждает собеседник-партиец.

Валерий Сухих уже имеет опыт руководства отделением «Единой России» — в 2011 году он был избран на пост секретаря и проработал немногим более полугода. Тогда «ячейка» была проблемной — при губернаторе Олеге Чиркунове партии большинства отводили второстепенные роли, значительных ресурсов в нее не вкладывали. Фактически именно Демкин, получив руководящий пост в декабре 2012 года, наладил и финансирование, и бесперебойную работу отделения. С того момента пермские единороссы вполне успешно выступают на выборах.

При Олеге Чиркунове пермским единороссам жилось весьма непросто Фото: Алексей Гущин © URA.RU

С Валерием Сухих и Николаем Демкиным по известным редакции номерам телефонов связаться не удалось. Впрочем, один из сторонников действующего секретаря отметил: в прошлом году Демкин через СМИ уже ответил на рассуждения о его возможном уходе — срок полномочий истекает в декабре 2021 года, желания уходить досрочно нет.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что сейчас у губернатора и Сухих складываются конструктивные отношения. Но сегодня его не рассматривают как потенциального лидера отделения «Единой России». «Что же касается Демкина — то, наверное, он уйдет. И дело не только в связях с Басаргиным и необходимости омолаживать партию. Ведь компания Демкина ПЗСП сейчас принимает участие в конфликте властей с пермскими застройщиками, то есть выступает политическим оппонентом губернатора», — говорит собеседник.

Вопрос смены лидера пермского отделения будет решать лично секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак — уверен политтехнолог Дмитрий Логинов. «На данном этапе полагаю, что Николай Демкин полностью соответствует занимаемой должности. И пока не прошли выборы 2021 года, считаю некорректным вопрос о смене руководства „Единой России“ в Пермском крае», — говорит собеседник.

Источник агентства в федеральных структурах партии сообщил, что действительно пока не стоит вопрос о смене Демкина. И Турчак в ближайшее время не собирается в Пермь.

У Юрия Борисовца еще есть время подумать и вступить в игру вокруг реготделения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минувшие президентские выборы точно не дают повода к уходу Демкина — отмечает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. К тому же полномочия секретаря истекают нескоро, и партия демонстрирует полную лояльность главе региона.

«Думаю, уход Демкина возможен только по его личному решению — в силу усталости, нежелания практически в одиночку тянуть на себе бремя финансирования партии в крае и из-за иных личных мотивов. Такой шаг с его стороны, на мой взгляд, вполне возможен, учитывая, что ранее Николай Иванович отошел от дел на своем родном ПЗСП, передав бразды управления предприятием сыну Алексею», — рассуждает эксперт.

А собеседники в партии напомнили, как Николай Демкин пришел к власти в «Единой России» в 2012 году. Виктор Басаргин тогда одержал одну из немногих политических побед — ведь первоначально руководящий пост собирались отдать лидеру фракции в Заксобрании Юрию Борисовцу, которого поддерживал тогдашний глава администрации губернатора Григорий Куранов. Оба — выходцы из команды экс-главы Прикамья Юрия Трутнева (сегодня он — вице-премьер правительства РФ). Многие не исключают, что теперь возможен реванш.