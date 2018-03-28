Четыре клана готовы взять МЧС под свой контроль

23:48 28 марта 2018 0

Глава МЧС Сергей Пучков теряет устойчивость во властной иерархии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В среду, 28 марта, стало известно, что бывшего высокопоставленного чиновника МЧС — экс-директора департамента развития министерства Александра Томашова — арестовали за нецелевое использование 1,7 млрд рублей. В политических кругах заговорили о том, что вслед за ним в СИЗО может отправиться сразу несколько руководителей ведомства. Анонимные telegram-каналы пошли еще дальше и стали сообщать, что в деле о растрате замешан лично глава МЧС Владимир Пучков, «а в свете кемеровской трагедии, которая была спровоцирована фиктивной работой пожнадзора МЧС, возможен арест министра».

Рядовые сотрудники МЧС жалуются на то, как обстоят дела при нынешнем руководстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В распространении компрометирующей информации против Пучкова могут быть заинтересованы те, кто претендует на его место в будущем кабмине, говорят эксперты. В отличие от большинства министров, у главы МЧС нет заступников в высоких кабинетах власти, поэтому время от времени на него организовываются информационные атаки. Они обычно совпадают с чрезвычайными ситуациями, за которые в стране отвечает его ведомство. На это обратил внимание директор центра политических исследований финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

«Момент для нынешней атаки напрашивался сам собой по совокупности нескольких факторов. Во-первых, приближается время формирования правительства, во-вторых, будут перестановки в силовом блоке, которые могут затронуть и главу Минобороны Сергея Шойгу. Третья причина — это трагедия в Кемерове, где под удар попал пожарный надзор, который входит в структуру МЧС», — объясняет логику происходящего эксперт. Салин утверждает, что Пучков стопроцентно не входит под покровительство своего предшественника. Он работал замом у Сергея Шойгу, но никогда не входил в его ближайшее окружение.

В данный момент, накануне формирования нового правительства, позиции Пучкова усугубила кемеровская трагедия, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Запас прочности Пучкова неизбежно размывается, поскольку пожарный надзор выглядит одним из виновников произошедшего, а собственный публичный бэкграунд у Пучкова невелик».

За место главы МЧС сейчас разворачивается серьезная кулуарная борьба, уверен Илья Гращенков. Он отмечает, что этот министерский портфель дает достаточный аппаратный вес и получить его хотят практически все элитные группы.

«Это ресурсное ведомство, оно прибавляет авторитет и обеспечивает место в Совете безопасности. А это очень узкий круг людей, который управляет страной», — отметил эксперт.

Министр обороны Сергей Шойгу имеет несколько кандидатур на пост главы МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нынешней ситуации, по мнению Гращенкова, на место главы МЧС могут претендовать вице-премьер Дмитрий Рогозин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, наверняка есть свои кандидаты у секретаря Совбеза Николая Патрушева. Среди фаворитов Шойгу на это место называют его замов Тимура Иванова и Руслана Цалихова, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева [против него в кулуарах уже ведется работа].

Ранее «URA.RU» писало о том, что глава МЧС Владимир Пучков может потерять место в кабмине по итогам реформы самого министерства после выборов президента России. Источник агентства в аппарате правительства рассказал, что последний год в Кремле согласовывается схема, при которой полномочия МЧС будут поделены между Минобороны и Росгвардией. По словам собеседника «URA.RU», главные претензии к Пучкову заключаются в том, что президенту чаще, чем при Шойгу лично приходилось вмешиваться в разные ЧС. И, как отмечают сами спасатели, еще никогда так часто не гибли рядовые сотрудники МЧС.

Напомним, что Владимир Пучков заменил на посту главы МЧС Сергея Шойгу в 2012 году. В мае его срок полномочий, как и всего правительства, истекает. После инаугурации Владимир Путин назначит премьера и сформирует новый состав кабмина.