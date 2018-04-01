«Он запомнится как политик, который ушел 1 апреля»

16:50 01 апреля 2018 0

Теперь уже бывший губернатор Кемеровской области выбрал очень странную дату для ухода Фото: с официального сайта правительства Кемеровской области

В России создан исторический прецедент. Впервые губернатор подает в отставку под давлением протестных настроений, возникших после произошедшей в его зоне ответственности трагедии. Крайне неудачно завершив политическую карьеру, Аман Тулеев, уверены многие из опрошенных «URA.RU» политологов, вписал свое имя в учебники. Его история теперь — предмет для изучения и написания диссертаций. Регион же в свою очередь получил необходимый шанс для решения накопившихся проблем, хотя и оказался в результате еще в более опасной ситуации, чем это было до ухода теперь уже бывшего губернатора.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» шокировала всю страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос о грядущей отставке Амана Тулеева возник практически зразу после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Трагедия вызвала шок в стране, массовые стихийные траурные митинги по всей России.

Тем не менее всего пару дней назад Владимир Путин, комментируя возможную отставку Алана Тулеева, заявил: «Под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения». Возможность подобного шага отрицали и различные источники в Кремле. В конечном счете многие эксперты сходились во мнении, что губернатор досидит до июня — тем самым выборы следующего перенесутся на год, в течение которого преемник получит возможность относительно спокойно разобраться со всеми проблемами.

Заявление Амана Тулеева, сделанное 1 апреля, стало неожиданностью. Поначалу даже не все поверили, что это не розыгрыш — в конце концов несколько лет назад хакеры, взломав правительственный сайт, уже «отправляли» в отставку главу РЖД. Но все сомнения развеяло выложенное следом видеообращение. В тщательно рассчитанной обстановке, с портретом президента, выглядывающим с края кадра, и со значком «народный губернатор» — наградой, которой, судя по всему, больше всего гордился уходящий глава региона, Тулеев зачитал свое послание, периодически подглядывая в лежащий перед ним лист. Извинялся, каялся, брал ответственность за произошедшее на себя.

«Тулеев — безусловно талантливый политик и обращение проникновенное, но обращение запоздавшее и день выбран странный — 1 апреля, день дурака, что мешало подождать до 2 апреля? Конечно, заявление об отставке должно было прозвучать либо чуть раньше, либо чуть позже»,

— считает российский политтехнолог Константин Калачев. При этом эксперт отмечает, что сам кейс может теперь стать темой для научных диссертаций на тему «Как политику уйти вовремя». В том числе и с учетом всех ошибок в части пиара, допущенных им в последнее время. Дата отставки одна из таких неудач: «В понедельник с утра, может быть, все звучало бы по-другому. А так он запомнится как политик, который ушел 1 апреля. Главное, чтобы второго апреля мы не услышали опровержения», — отмечает Калачев.

«Дата на самом деле — это первый показатель того, что общественное мнение, а отставка явно была сделана под давлением общественного мнения, работает,

— считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, — Он принял для себя крайне тяжелое решение. Губернатор отвечает за все в регионе, но непосредственно к этому инциденту отношения не имел, но некоторые его действия привели к тому, что в прошлом популярный губернатор уходит в такой негативной ситуации. Он совершил правильный поступок — пример для глав других регионов. Но с точки зрения пиара, тоже самое перечисление дневного заработка, имевшее скорее отрицательный результат, это провал. 20 лет у власти и такой печальный уход».

Неожиданную дату отставки Тулеева многие связывают с недавним визитом в регион Алексанлра Бастрыкина — возможно, что после разговора с ним у главы региона не оставалось выбора и счет шел на минуты Фото: Официальный сайт президента РФ

Но есть и другая версия. Как отмечает Калачев, со ссылкой на свои источники в регионе, многие в Кемеровской области связывают уход Тулеева с поста с недавним визитом в регион главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Некоторые считают, что отъезд Бастрыкина ускорил решение. Видимо, Тулеев до последнего надеялся еще как-то продлить существование в качестве губернатора», — рассуждает политтехнолог.

Как именно главный следователь страны мог повлиять на ситуацию — неизвестно. Но не исключено, что отставка губернатора была вынужденной, необходимой мерой для спасения региона от еще больших репутационных потерь. «Не исключаю, что люди из его окружения будут нести ответственность за выдачу разрешений на строительство комплекса, либо за создание условий, при которых комплекс освобождался от необходимости эти разрешения получать, — рассуждает президент Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Не исключаю, что для Тулеева это вынужденный ход, связанный с целым рядом угроз, возникших в данной ситуации».

Вне зависимости от причин, сам ход многие рассматривают как прецедент в новейшей российской истории. «Тулеев фактически взял на себя ответственность, и это означает изменение подхода к такого рода ситуациям. И если политик однажды шел под угрозой расследования, под давлением общественного мнения — то будут и другие, создан прецедент», — считает Дмитрий Орлов.

«Все сейчас смотрят на Кемерово — это будет „образцовый“ регион, и все губернаторы, все политические деятели будут калькировать происходящее там на себя, в том числе и в части работы правоохранительных органов, и кадровые изменения, и работу с общественным мнением и протестами»,

— отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Во многом результат данного «эксперимента» будет зависеть от преемника. Уже назначенный президентом врио главы региона Сергей Цивилев принимает регион, который и до трагедии считался непростым. «Вообще в регионе крайне тяжелая ситуация — огромное количество проблем, решение которых откладывалось на потом. Там безумное количество социальных обязательств, взятых на себя регионом, огромный дефицит бюджета. Кроме того назрела необходимость реструктуризировать угольную отрасль. Идут экологические протесты — там используется открытый способ добычи угля», — перечисляет руководитель «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Сергею Цивилеву предстоит непростой экзамен и на подготовку лишь несколько непростых месяцев Фото: с официального сайта правительства Кемеровской области

В том, что Цивилев может решить проблемы региона — никто из опрошенных экспертов не усомнился. Вопрос возник в его возможностях выстроить диалог с населением и вернуть доверие к власти. В том числе неоднозначно эксперты оценивают его действия во время протестных митингов после пожара. Тогда руководитель региона отметился двумя основными поводами: обвинил отца погибших детей в том, что тот «пиарится на проблеме», и тем, что встал на колени и принес извинения жителям области. Последний ход как раз и вызвал споры. «Именно вот этот его поступок многими расценивается как негативный, как слабость», — считает Вячеслав Смирнов. «Очень рад, что комментаторы, которые говорили, что им якобы не понравилось, что он встал на митинге на колени и просил прощения — очень рад, что эти комментаторы посрамлены. Я как раз считаю, что он принял удар на себя, это было такое крещение, выступил в роли громоотвода, выступил как кандидат, готовый стать руководителем такого большого и сложного региона», — уверен Константин Калачев. Евгений Минченко так же отметил, что ход был скорее неудачный, отнес его к числу «коммуникативных проблем человека, не имеющего опыта публичной политики», но при этом уточнил, что проблема не является большой: «Я думаю, что это дело наживное и при соответствующем тренинге это корректируется».

Экзамен Сергею Цивилеву предстоит держать уже этой осенью, когда должны будут состояться выборы нового губернатора.

При этом ему неизбежно придется вступить в «соревнование» с результатом предыдущего главы региона — Аман Тулеев набрал в сентябре 2015 года 96,69% голосов. Это больше, чем у президента

— Владимир Путин в регионе этой весной получил 85,57%. С другой стороны, как отмечает Евгений Минченко: «У него серьезная поддержка в Политбюро 2.0, есть картбланш на решение многих застарелых проблем. К тому же успел какое-то время побыть вице-губернатором, то есть не „с колес“ вступает в должность».