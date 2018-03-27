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28 марта 2018
27 марта 2018
23:55  27 марта 2018 0

Как россиян объединила трагедия в Кемерове. На стихийные митинги идут тысячами, с горожанами толпятся VIP. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мемориал у Александровского сада по погибшим в ТЦ
Люди массово несут цветы и мягкие игрушкиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Россияне 27 марта массово несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в своих городах: стихийные траурные митинги из-за пожара в Кемерове собирают тысячи жителей городов на площадях. К мероприятиям присоединяются также местные чиновники и артисты. Как это происходит по всей стране — в материале «URA.RU».

Самые многочисленные митинги прошли в Москве, где 27 марта появились сразу три площадки для желающих выразить соболезнования. В 17:00 прошел официальный митинг на Манежной площади, в 19.00 — неофициальный на Пушкинской площади, кроме того в течение дня люди несли цветы к представительству Кемеровской области в столице. В Санкт-Петербурге на траурный митинг собралось 20 тысяч человек. Он проходил на Дворцовой площади, в историческом центре города. Мероприятие началось с коллективного молебна за упокой душ погибших.

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Возложить цветы пришел рэпер Тимати Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подобные акции состоялись и по всей стране: во Владимире на митинг на Соборной площади пришло 3,5 тысячи человек, в Кемерове в митинге приняли участие порядка четыре тысяч человек, траурные собрания прошли в Вологде, Тамбове, Воронеже, Новосибирске и других городах. В ряде регионов помимо митингов в местных храмах отслужили также панихиды по погибшим. Торжественные службы прошли, в частности, в Магадане и Туле.

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В Петербурге на траурный митинг собралось порядка 20 тысяч горожан Фото: из соцсетей

Жители Урала 27 марта целый день несли цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в своих городах. В Екатеринбурге шокированные произошедшим горожане приходили к фонтану «Каменный цветок» на площади Труда и к памятнику Татищеву и де Геннину. В память о жертвах уральцы ставили свечки, купленные в часовне поблизости. Многие не могли сдержать слез. В Челябинске акция прошла у памятника Орленку на Алом поле. Многие пришли с детьми и принесли воздушные шары. Все вместе выпустили шары в небо над Алым полем. Акции памяти также состоялись и в других городах Южного Урала — в Магнитогорске, Троицке, Чебаркуле, Копейске, Златоусте и Троицке.

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Уральцы в память о жертвах ставили свечки, купленные в часовне поблизости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы собрались на Цветном бульваре, на площадке байкеров, около монумента Матери возле перинатального центра и храма Всех Святых. У памятника маме сейчас лежат игрушки: заяц, крокодил, машинки и много цветов. На траурное мероприятие пришли более ста человек. Оно продолжалось около часа — в спокойной и молчаливой обстановке. В городах Югры участие в акциях приняли несколько тысяч человек. Так, в Нижневартовске акция солидарности с жителями Кемерова началась еще днем — она прошла у монумента «Добрый ангел мира». Среди участников акции были замечены местные чиновники и депутаты. Подобные мероприятия прошли также в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Особенно беда в Кемерове задела пермяков, в марте 2009 года переживших подобную же трагедию, когда при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. В сквере Уральских Добровольцев 27 марта собрались все неравнодушные, чтобы почтить память погибших в торговом центре.

Игорь Чукреев
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