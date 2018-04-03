В правительстве Югры готовится отставка

20:37 03 апреля 2018 0

Большое финансирование из бюджета ХМАО стало причиной вылета Югры из большого хоккея Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После скандала с вылетом хоккейного клуба «Югра» из КХЛ в правительстве ХМАО подняли вопрос об увольнении директора департамента спорта ХМАО Игоря Губкина. Об этом 3 марта «URA.RU» сообщил источник в югорском Белом доме.

По словам собеседника, последней каплей стало заседание совета директоров КХЛ, где был утвержден список участников следующего сезона. На заседании сообщили, что главной причиной вылета ХК «Югра» стали не отвратительные результаты (команда закончила сезон на дне турнирной таблицы), а рекордная доля неоправданного госфинансирования (ежегодно на нужны клуба из бюджета ХМАО выделялось порядка 750 млн рублей).

Президент КХЛ назвал главную причину вылета Югры из большого хоккея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Самая высокая в лиге доля бюджетного финансирования — у „Лады“ (70%) и у „Югры“ (82%), ТВ-спрос совсем никакой. Платежная ведомость не позволяет брать тех хоккеистов, которые могли бы обеспечивать конкуренцию клубу. На клуб-аутсайдер тратились значительные средства региональных бюджетов. Мы рассчитываем на то, что сейчас, под контролем Федерации хоккея России, они будут направлены на детский, юношеский спорт, строительство катков. На то, что позволит растить новые таланты, игроков, которые потом придут в спорт высших достижений», — заявил в ходе заседания президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«В совете директоров лиги всегда были против повышенных дотаций из бюджета и поставили перед командами главную задачу в снижении такого рода финансирования, но Губкин целенаправленно скрывал эту информацию от губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Он, напротив, всегда лоббировал увеличение бюджетного финансирования команды в силу своих собственных интересов», — комментирует инсайдер агентства.

Как сообщил «URA.RU» сам Игорь Губкин, информация источника является вымыслом и не соответствует действительности. «Да действительно, в прошлом году было заявлено восемь критериев, один из них был в уменьшении бюджетного финансирования клубов. Но, на мой взгляд, главной причиной вылета стали именно плохие результаты клуба, а не его финансирование», — прокомментировал директор депспорта ХМАО. Также Губкин добавил, что какой-либо информации о своей отставки у него нет: «Я работаю в полном режиме. Впереди много важных мероприятий, подготовкой которых я и занимаюсь».

Как сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО, вопросы к Губкину остались не только у югорского правительства, но и у следователей, которые занимаются пересмотром уголовного дела с погибшими в ДТП спортсменами из Нефтеюганска.

Следователь Бастрыкина еще раз проверит югорских чиновников из-за страшного ДТП с погибшими детьми Фото: Wikimedia

« Председатель СКР Александр Бастрыкин лично заявлял, что недоволен расследованием этого уголовного дела, и отправил в ХМАО одного из своих лучших следователей, который должен перерасследовать дело и расширить круг фигурантов. Если в этом списке фигурантов появятся сотрудники депспорта Югры, которые занимались организацией соревнований и перевозкой спортсменов, то это приведет к очередному громкому скандалу», — комментирует источник.

Стоит отметить, что в департаменте общественных и внешних связей официально опровергли информацию о будущем увольнении Губкина. «Игорь Губкин продолжает работу как директор департамента физической культуры и спорта. На данной неделе готовит два крупных мероприятия — вручение наград „Спортивная элита Югры“ и Югорский лыжный марафон», — говорится в сообщении депсвязей.

Как ранее сообщало «URA.RU», 27 марта, совет директоров Континентальной хоккейной лиги исключил из ее рядов клуб «Югра». Команда продемонстрировала ужасные результаты и заняла последнее место в турнирной таблице. По данным источников «URA.RU» в силовых структурах автономии и Тюменской области, у правоохранителей появились вопросы к бухгалтерской отчетности клуба за последние пять лет. В частности, руководство клуба при содействии департамента физической культуры и спорта осуществляло различные финансовые манипуляции. Согласно отчетности «Югры», с которой удалось ознакомиться агентству, взносы и иные целевые поступления в клуб с 2014 по 2016 годы составили свыше трех миллиардов 378 миллионов рублей.

Еще одним громким скандалом для югорского департамента спорта стало страшное ДТП между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском. 4 декабря 2016 года автобус, перевозивший юных спортсменов, столкнулся с грузовым тягачом. В результате страшной аварии погибло 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Уже тогда деятельность руководителей депспорта, который занимался вопросами перевозки детей, подверглась жесткой критике общественности и СМИ, но громких отстранений не последовало и Игорю Губкину удалось сохранить место работы.