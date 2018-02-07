Арест чиновника ускорил зачистку кадров в челябинском правительстве

20:09 07 февраля 2018 2

Губернатор Борис Дубровский скоро отправит в отставку начальника главного управления лесами Виктора Блинова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержание рядового чиновника из главного управления лесами полностью меняет расклад в правительстве Челябинской области. Увольняется начальник арестанта, усиливается вице-губернатор, а глава региона отказывается от важных реформ и назначения министра.

Виктор Блинов покинет должность начальника главного управления лесами региона из-за претензий к его ведомству. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, осенью 2017 года управление проверяли аудиторы. О найденных нарушениях не сообщается, но итоги проверки совпали с изменениями в структуре исполнительной власти. Главное управление лесами и минэкологии стал курировать вице-губернатор Сергей Сушков. Ранее оба ведомства были подконтрольны Олегу Климову.

Источник «URA.RU» сообщает: ознакомившись с итогами аудита, губернатор Борис Дубровский дал поручение Сушкову искать нового руководителя «на леса». Но сначала надо было решать вопрос с отставкой министра экологии Ирины Гладковой и согласовывать нового руководителя минсельхоза региона Алексея Кобылина. Теперь дело дошло до лесов.

В ведомстве Виктора Блинова много нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блинов работает в главном управлении лесами почти 20 лет, из них 16 лет он был на должности заместителя. В октябре 2014 года возглавил ведомство. Считается возрастным руководителем, летом Виктору Блинову исполнится 63 года. Его отставку ускоряет задержание начальника отдела государственного лесного реестра региона Эльдара Гайнутдинова. Гайнутдинов уже признался в получении двух взяток за оформление участков. Суммы мелкие, но операция готовилась несколько недель, и могут появиться новые фигуранты с крупными суммами.

Когда Блинов уволится, и.о главы управления скорее всего назначат Александра Барановского, замначальника. Но руководить управлением будет другой человек. Ожидается, что и заместители со временем уйдут в отставку — Барановский, Валерий Нигматуллин и Наталья Куликова. «На леса ищут руководителя, раньше в этой структуре не работавшего, но знающего тематику и желательно с профильным образованием. Сушков также получил у Дубровского карт-бланш на обновление управления в целом, так как это было с минэкологии. По лесам со времен Сумина не было хорошей чистки», — рассказывает источник.

В министерстве экологии также ожидается кадровая чистка. Здесь в течение года могут уйти все заместители, кроме Ирины Хариной. Речь идет об Андрее Новоселове, которому в декабре исполнится 60 лет, и Лидии Рахимовой. И.о. министра Яна Куприкова, после того как появится постоянный руководитель, займет одну из ставок заместителя. Обновление министерства Сергей Сушков также согласовал с Борисом Дубровским.

Ирина Харина не захотела быть министром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это правильно, когда руководителю доверили высокий пост и при этом дают самостоятельность, — прокомментировал „URA.RU“ эксперт, депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко усиление вице-губернатора Сергея Сушкова. — Проблемы у Сушкова могут быть в том, что на него начнут жаловаться те, чьи интересы будут ущемлены, если он сохранит равноудаленность от всех групп в сфере экологии и лесов. Жаловаться будут губернатору и тем, кто может эту жалобу до губернатора донести. Если Сушков с этим справится, у него все получится».

Ирина Харина, а также еще несколько человекрассматривались на пост министра. По слухам, она сразу попросила, чтобы ее в список претендентов не включали. Как стало известно «URA.RU», все остальные кандидатуры отклонили. Кастинг продолжается. К примеру, в губернаторской приемной видели руководителя экологического фонда «Моя планета» Виталия Безрукова. Но Безруков, как говорят в резиденции, еще молод и не имеет опыта. Нового министра назначат после выборов президента, потому что согласование займет больше двух месяцев. Требования все те же — министр не должен быть связан ни с одной из промышленных групп региона. Что касается самого министерства, то оно сохранится в прежнем виде.

«Вопрос о преобразовании министерства экологии в главное управление снят с повестки», — сообщил «URA.RU» источник в правительстве области.

По словам источника, такую реформу предлагал вице-губернатор Олег Климов, когда курировал минэкологии. Во многом это было связано с попыткой ослабления министра Ирины Гладковой, с которой у Климова сложились сложные отношения. Теперь, когда ведомство подконтрольно Сушкову, а сама Гладкова уволилась, напряжение снято. Одним из доводов в пользу реорганизации был тот факт, что у ведомства слишком мало полномочий в природоохранной сфере.

Как сообщили «URA.RU» в правительстве области, власти будет добиваться того, чтобы Южный Урал стал пилотным регионом, с получением полномочий, ранее закрепленных за федералами. В Госдуму уже внесен проект соответствующего закона, на основании которого область может попасть в такой список.

«8 февраля состоится заседание рабочей группы, — рассказал „URA.RU“ председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов. — Обсудим доработку законопроекта. Ожидается, что до конца весенней сессии документ внесем и примем». По словам Бурматова, после принятия закона Минприроды РФ определит список регионов, кому в качестве эксперимента могут предать часть полномочий. В первую очередь это касается тех субъектов, где в региональных центрах есть вопросы по качеству воздуха. В список должны попасть Челябинск и Красноярск.