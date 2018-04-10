Экс-губернатор Юревич отбился от трех уголовных дел

20:13 10 апреля 2018 0

Михаил Юревич заявил, что к лету будет чист перед законом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три уголовных дела в отношении губернатора Челябинской области Михаила Юревича можно считать закрытыми, так, как стало известно «URA.RU», бывший глава региона сообщил своему ближайшему окружению. От четвертого дела Юревич обещает избавиться к лету. «URA.RU» попыталось разобраться, о каких именно эпизодах идет речь и если Юревич не виноват, кому придется ответить, в первую очередь, за «откаты с дорожной революции». Силовики заявляют, что бывшего главу региона просто обманывают адвокаты.

Михаил Юревич заочно арестован решением суда. Проживает в Лондоне, на днях в СМИ появился видеоролик с экс-губернатором. Бывший глава региона занимается в тренажерном зале и несмотря на озвученные проблемы со здоровьем находится в хорошей форме.

Дело №1

Самой понятной историей в обвинениях, предъявленных экс-губернатору Михаилу Юревичу, является подстрекательство к клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина. Срок давности по данному эпизоду истек еще в декабре 2014 года. Но чтобы дело прекратили, Юревич должен сам подать ходатайство следователю, тем самым частично признать свою вину. Вяткин же, как указывали юристы, сможет после этого подать в суд на экс-губернатора о возмещении морального ущерба. Но в любом случае уголовного преследования уже не будет.

По делу у клевете у Юревича истек срок давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело №2

Самой крупной взяткой, инкриминируемой Юревичу, стали 3,4 млрд рублей, полученных им в период строительства дорог. Посредниками по этому делу, по версии следствия, были Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера Юревича, и помощник Белоусова, экс-менеджер «Макфы» Андрей Чуркин. Но в ноябре 2017 года Бутаковой и Чуркину изменили статьи. Теперь они оба обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). В пресс-службе Челябинского областного суда «URA.RU» сообщили, что, при рассмотрении апелляций по избранию меры пресечения Чуркину, его дело до сих пор квалифицируется именно по этой статье. «То, что им вменяется такая статья, означает, что они взяли часть взяток на себя или их уговорили это сделать», — комментирует юрист на условиях анонимности.

Как писало «URA.RU», в материалах Восемнадцатого арбитражного суда есть документы по неуплате налогов ЗАО «Южуралавтобан». В них полностью прописана схема вывода нескольких бюджетных миллиардов за тот период, когда ЗАО принадлежало Белоусову. «Здесь все еще проще. Преступление явное, но вину за это могут возложить на менеджеров или на самого Белоусова», — комментирует юрист. По данным «URA.RU», силовые структуры уже готовят материалы на делового партнера Юревича, но чтобы привлечь Белоусова к ответственности, потребуется запрос генпрокурора в Госдуму о снятии с депутата неприкосновенности.

Дело №3

Отдельным эпизодом идет исчезнувший миллиард рублей на строительстве дорожной развязки на Братьев Кашириных в Челябинске. Показания на Юревича дал бывший начальник филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмостострой» Андрей Черемисов. Но, как следует из материалов суда, деньги ушли через МУП «Челябметротрансстрой», руководил которым бывший менеджер Юревича Ильдар Усманов. Но Усманов умер в июне 2015 года и может оказаться единственным фигурантом, которому уже ничего не предъявить.

Дело №4

Еще одним эпизодом в делах Юревича считается взятка в 27 млн рублей, полученная им от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко, признанного виновным в коррупции и уже вышедшим на свободу по УДО. На закрытую часть приговора в сентябре 2014 года прессу не пустили, так как Тесленко заявил, что прозвучат очень громкие имена и он опасается за свою жизнь. Но кое-что можно угадать в апелляции по делу Тесленко.

История о взятке Юревичу от Тесленко уже озвучена в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Большая часть денежных средств фактически была передана вышестоящему должностному лицу и в распоряжении осужденного не поступала, что смягчает степень ответственности и общественной опасности его действий», — приводятся слова адвоката в материалах облсуда. Вышестоящим должностным лицом у Тесленко был Михаил Юревич. Это означает, что взятка уже фигурировала в материалах, но озвучили ее только в марте 2017 года.

Пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева заявила «URA.RU», что «никакой информации, кроме сплетен, нет и комментировать нечего, не будет ничего комментировать и Юревич». Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича, сообщил корреспонденту «URA.RU», что в рамках «медицинского дела» следствие рассматривает вопрос о прекращении расследования в отношении фигурантов.

«Мы категорически против этого. Постановление о прекращении уголовного дела в отношении Москалюка обжаловали. Потому что настаиваем на другой формулировке прекращения уголовного преследования — в связи с отсутствием состава преступления в действиях Москалюка. Такая ситуация и по остальным фигурантам. Но так как мы не представляем их интересы, не знаем, что там происходит. Сейчас дело приостановлено по всем фигурантам, кроме Москалюка», — сказал собеседник.

Адвокат Игорь Трунов: «В действиях Юревича нет состава преступления» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках «дорожного дела», по словам адвоката, идут бухгалтерские экспертизы. «Следователь в конце недели передаст нам результаты экспертизы. Мы проводим параллельное расследование. Собираем доказательства, что в отношении Юревича нет объективных доказательств. В его действиях нет состава преступления. Ни с кем из фигурантов он не контактировал. Нет фактов о том, что кто-то ему что-то передавал. Все завуалировано в такую форму, что непонятно кто и когда, но дал взятку. Думаю, это кончится тем же, что и по „медицинскому делу“. Мы писали и будем настаивать на возбуждении уголовного дела на следователей, которые нарушили уголовное законодательство и вышли за рамки полномочий. У нас есть определенный объем материалов для этого», — резюмировал представитель Михаила Юревича.

В силовых структурах тот факт, что Юревич может избежать наказания, никак не комментируют. «Предостаточно доказательств его вины, — заявил „URA.RU“ один из источников. — Расследование продолжается, будут названы новые фигуранты. А его просто успокаивают адвокаты».