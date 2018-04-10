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Главные новости Курганской области
22:22  10 апреля 2018 0

Курганские зеки ставят брагу, заказывают еду, вызывают проституток

В колониях Зауралья хозяйничают заключенные: «Самая ценная поблажка — УДО»
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, сотрудники сизо, заключенные
В колонию можно заказать еду и позвать даму для свиданияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская исправительная колония №1, в которой недавно восемь зеков порезали себе руки в знак протеста против перевода в другой отряд, вновь прогремела в СМИ. На этот раз прокуратура выявила массовые нарушения режима в ИК: заключенные завешали спальные места, курили в помещениях отряда и свободно гуляли по территории колонии в обычной одежде, а их тумбочки были забиты продуктами. О том, как зеки «забрали» власть у надзирателей в Зауралье и почему проверки не смогут изменить расклад — в материале «URA.RU».

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, зеки, дети, колония для несовершеннолетних, детская колония, зэки, кировградская колония для несовершеннолетних
Заключенные бесконтрольно ходят по территории колонии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зауральские колонии считаются особыми в воровском мире: в них больше свободы, утверждают эксперты криминального мира. «Подобные нарушения режима, как озвученные сегодня, говорят о том, что заключенные не подчиняются администрации колонии, а живут своей жизнью», — считает источник, близкий к системе исполнения наказания.

По его словам, спальное место заключенные завешивают по нескольким причинам. «За «шторкой» можно спать днем, когда нужно работать, играть в карты или пить брагу. Брагу, кстати, могли ставить из тех продуктов, которые нашлись в тумбочках при проверке.

Еще за «шторкой» общаются с «опущенными», без этой завесы прилюдно никто этого делать не будет», — продолжает он. Другой источник отмечает, что «опущенных» дальше отведенного им места не пускают в отряде.

Перемещение зеков «из локалки в локалку» — это вообще нонсенс, считает собеседник (локальные участки — территории при бараках, которые должны быть огорожены и закрыты). «Такое „путешествие“ по зоне не исключает свободный оборот предметов, в том числе, и запрещенных. Это могут быть телефоны, спиртное, да хоть наркотики — это уже будет неконтролируемый процесс, и отдел безопасности не справится», — отмечает он. По его мнению, тот факт, что прокуратура выявила нарушения после масштабной проверки ФСИН, выглядит странным.

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИНКурган31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник одного из курганских исправительных учреждений на правах анонимности подтвердил: «У кого из заключенных за душой есть что-то (деньги), тот живет в других условиях. Поблажки, привилегии в виде благоустройства мест, продуктов, походов в магазин, дополнительных свиданий и передачек, возможности не работать. Вообще, в колонии есть все — от кондома до патрона. А вот режима нет. Сотрудники ограничены в инструментах воздействия на заключенных — трогать их нельзя, чуть что — жалоба, многие этим пользуются».

По словам сотрудника, самая ценная поблажка — досрочное освобождение: «Схему я не знаю, но все оформляется по закону, на два-три месяца раньше срока легко могут освободить, а то и больше».

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИНКурган31.10.2013г, повар, кухня сизо
Привилегированные сидельцы могут заказывать себе еду
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еще одна популярная привилегия заключенных курганских колоний — свидания. Причем нередко они проходят не с женами, а с другими женщинами. Лазейки для оформления дополнительных свиданий «на законных основаниях» есть, продолжает источник. «Был случай в колонии №2 бывший чиновник с „мохнатой лапой“ устроился очень хорошо. Питание у него было отдельное, специально для него приготовленное, на работу не ходил, мог спать или книги читать в рабочее время. Думаю, со сменой руководства УФСИН и колонии, ситуация могла измениться и для него», — отметил он.

Шадринский правозащитник Александр Андрюков отмечает, что нарушения режима — частое явление. «В них еще следует разобраться. Например, по продуктам питания: оборудовано ли помещение для хранения продуктов? Форма может быть выполнена из некачественной ткани: были случаи, когда форма приходила в негодность после первой стирки, а ее выдают на три года. Передвижение по колонии — это нарушение, согласен», — отметил он.

По мнению правозащитника, нужно ставить вопрос о перепрофилировании колоний: «Заключенные живут в бараках по 50 человек. Нужно перестраивать их на отдельные комнаты, типа американской тюрьмы с общей территорией. Но это большие затраты, в России к ним не готовы». Курганские колонии, по его мнению, действительно отличаются, хотя бы тем, что жалоб на пытки и насилие из них не поступало.

Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, тату, татуировки на пальцах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В УФСИН Курганской области проверку прокуратуры назвали «обычной практикой» и удивились вниманию прессы к ее результатам. «Такие нарушения выявляются постоянно, причем в учреждениях по всей стране. К каждому заключенному сотрудника не приставить», — прокомментировал начальник пресс-службы регионального УФСИН Руслан Бурсин.

По его словам, только за 2017 год сотрудники зафиксировали 7400 нарушений режима заключенными. С нарушителями проводят беседы, наказывают дисциплинарно, помещают в штрафной изолятор. На особом контроле 140 непокорных режиму. «Обстановка в колониях стабильная. „Предателей службы“, кто за деньги просит в колонию телефоны, водку, наркотики, выявляет служба собственной безопасности», — отметил Бурсин. В апреле, например, был задержан младший инспектор группы надзора отдела безопасности ЛИУ3 города Кургана с пакетиком наркотиков, возбуждено уголовное дело. По словам бурсина, таких преступников в год выявляют два-три, увольняют и судят.

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