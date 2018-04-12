Каким будет пятое уголовное дело Михаила Юревича

15:41 12 апреля 2018 0

За проблемы дольщиков «Гринфлайта» будет отвечать и экс-губернатор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не успел экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич порадоваться тому, что отбился от трех из четырех уголовных дел, силовики уже готовятся предъявить ему новые претензии. На этот раз связанные с финансовым крахом строительной компании «Гринфлайт». Какие показания дал на своего бывшего руководителя его экс-заместитель Сергей Мануйлов, получивший за это сравнительно небольшой срок заключения? И почему силовики придерживали историю с «Гринфлайтом»?

«Фактическое управление строительной компанией, по словам Мануйлова, осуществлял с самого начала губернатор», — прозвучало на заседании Центрального районного суда Челябинска перед приговором экс-директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову. Речь шла о том периоде, когда областью руководил Михаил Юревич. Строительная компания «Гринфлайт» формально Юревичу не принадлежит, но считалась его личным и весьма успешным проектом. Проблемы с крупнейшим проектом, строительством микрорайона Академ Риверсайд, возникли в марте 2016 года, когда работы прекратились и выяснилось, что со счетов выведены миллиарды рублей.

Сергей Мануйлов буквально бежал из суда, закрыв лицо капюшоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За вывод денег в итоге ответил Мануйлов. Сегодня, 12 апреля, за злоупотребление служебными полномочиями его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Все три дня, пока читали решение суда, Сергей Мануйлов выглядел подавленным. И даже тот факт, что ему до вступления приговора в силу еще 10 дней оставаться на свободе, не доставил радости бывшему вице-мэру Челябинска. Чтобы лишний раз не светиться перед фото- и видеокамерами, Мануйлов натянул на голову капюшон толстовки, схватил сумку с вещами и поспешно покинул здание суда. От комментариев прессе отказывался все три дня, просто проходил мимо, не отвечая на вопросы.

«Когда фирмой руководил Дмитрий Карабинцев, там не было такого безобразия, — рассказывает „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией в „Гринфлайте“. — Но потом у Карабинцева возник конфликт с Юревичем, и тот поставил директором Мануйлова. Мануйлов, когда работал заместителем Юревича в мэрии Челябинска, беспрекословно выполнял все указания. Да и сам порядком „косячил“».

Дольщики «Гринфлайта», хотя и желали экс-директору фирмы отправиться в места заключения, все же отдают отчет в том, что требовать от Мануйлова вернуть миллиарды, выведенные со счетов фирмы, не имеет смысла. Микрорайон достраивается бизнесменом Олегом Лакницким, но дольщикам пришлось согласиться принимать квартиры без отделки для удешевления работ. Иски хотели подавать к Мануйлову. «У меня денег нет!» — заявил экс-директор «Гринфлайта» на суде дольщикам, когда те стали говорить, что будут с него взыскивать ущерб, чтобы покрыть расходы на отделку.

Все три дня экс-директор «Гринфлайта» выглядел подавленным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Куда ушли деньги «Гринфлайта»? 40% процентов фирмы принадлежит бывшему водителю экс-губернатора Александру Москалюку, скрывшемуся в Израиле. Ни для кого не секрет, что на Москалюка записана часть бизнеса экс-губернатора. Он даже дал показания на Юревича по «медицинскому делу», но по истории с «Гринфлайтом» его допросить не успели. Не допросили и Юревича, уехавшего в ноябре 2016 года в Израиль, а оттуда в Лондон. Зато с лета 2016 года опрашивали несколько десятков чиновников, бизнесменов, и всем задавали вопросы об участии в управлении «Гринфлайтом» Юревича.

По поручению Дубровского была проведена ревизия строительной компании. Как писало «URA.RU», аудиторы отследили судьбу 2,5 млрд рублей из выведенных 8 млрд. 320 млн рублей в качестве благотворительной помощи перечислили ХК «Динамо», 664 млн рублей — за земельные участки которые «Гринфлайту» были не нужны. Один участок, кстати, выкупили у учредителя строительной компании Маргариты Бутаковой, тещи Вадима Белоусова, бизнес-партнера Юревича. 767 млн рублей — займ московской «дочки» фирмы, хотя у головного предприятия уже были свои крупные долги. Более сотни миллионов на иные цели — оплата услуг адвокатов и сторонних организаций. 202 млн рублей — спонсорские турнир по средства по дзюдо, 364 млн рублей — штрафные санкции «СМП-банку». Все это звучало при оглашении приговора Мануйлову, он лично давал указания переводить деньги, зная, что это скажется на финансовом состоянии фирмы.

«Спонсорство, хоккей, займ — можно сказать, внутренние дела. Штрафные санкции — показатель плохого менеджмента, — комментирует „URA.RU“ источник в силовых структурах. — А вот покупка участка у Бутаковой — это уже серьезно. Вывод средств, как и оставшихся 6 млрд рублей. Не все, что сказал Мануйлов (а сказал он на следствии предостаточно), прозвучало в суде. Теперь есть хорошая, закрепленная фактура. По ней будут предъявлять новые претензии Юревичу».

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича, призвал не относиться серьезно к словам Сергея Мануйлова. «Это выглядит смешно. Как будто он ведет торги с правоохранительной системой, где ему что-то обещают, если он что-то скажет. Очевидно, что Юревич не был в „Гринфлайте“ ни учредителем, ни директором — вообще никем. Попытки переложить свою ответственность на кого-то еще встречаются часто. Но взрослый мужчина должен нести ответственность за свои поступки», — заявил Игорь Трунов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что три уголовных дела в отношении Юревича могут быть закрыты — с подстрекательством к клевете и со взятками в дорожном строительстве. Силовики эту информацию опровергают.