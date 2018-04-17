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22:23  17 апреля 2018 1

Решетников раскрыл, как команда Басаргина манипулировала Прикамьем

Губернатор заявил «план минимум» на второй год работы. Так выяснилась ложь предшественника
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». Пермь, решетников максим
Максим Решетников на 2018 год поставил минимальную задачу в здравоохранении: нужно хотя бы добиться выполнения существующих госгарантийФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников, назвавший здравоохранение приоритетным направлением своей работы, признал провал последних лет. Перед властями стоит задача добиться хотя бы того, чтобы жители могли «прорваться» на прием к «узкому» специалисту в течение положенных двух недель. Глава региона своим заявлением окончательно развеял миф, что в «пятилетку» Виктора Басаргина удалось улучшить доступность медицинской помощи. Наблюдатели полагают, что команда прежнего губернатора просто успешно манипулировала общественным сознанием.

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, басаргин виктор
Чего за пять лет добился Виктор Басаргин? У многих до сих пор нет ответа на этот вопрос
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накануне Решетников встречался с главными врачами ряда медицинских учреждений. Речь в основном шла об объединении больниц и оптимизации. Но большой интерес в отрасли вызвало заявление губернатора о приоритетах на ближайшее время: «Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения», — сказал Решетников.

Сегодня программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и так предполагает, что пациенту обязаны предоставить консультацию «узкого» специалиста в течение двух недель. Подвох истории в том, что в предыдущие годы команда губернатора Виктора Басаргина неоднократно заявляла о сокращении сроков ожидания врачебной помощи.

Пленарное заседание Заксобрания. 22.10.15. Пермь, ковтун ольга
Ольга Ковтун вроде бы боролась за доступную медицину, но сегодня все приходится начинать сначала
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ключевым стал круглый стол «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в июне 2016 года — президентское движение тогда было очевидным противником Басаргина. Федеральные эксперты организовали масштабную атаку на министерство здравоохранения Прикамья. Подготовили доклад о недофинансировании пермской медицины, сокращениях врачей и закрытии медучреждений. Отбивалась от «фронтовиков» лично вице-премьер и министр Ольга Ковтун. Из ее уст и прозвучало, что установлен жесткий норматив предоставления медицинской помощи: ожидание консультации «узкого» специалиста не может превышать десять дней.

С Ольгой Ковтун (она теперь возглавляет Уральский медуниверситет в Екатеринбурге) по известному редакции номеру телефона связаться не удалось. Минздрав Прикамья оперативно не смог прокомментировать, как нормативы выполнялись в предыдущие годы.

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, прием у врача, терапевт, грипп, педиатр, курганская детская поликлиника, больной ребенок, орз
Многие поликлиники просто не могут найти врачей — специалисты не идут работать
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Источник «URA.RU» в медицинском сообществе отмечает, что в эпоху Басаргина много чего декларировалось, но мало что выполнялось. «Может, минздрав и ставил себе планку в 10 дней — все равно все поликлиники пытались хотя бы соблюдать пресловутые две недели. Губернатор сейчас фактически признал, что программа госгарантий в Пермском крае не выполнялась и не выполняется сегодня. С этим трудно спорить, хотя провалы происходят не повсеместно. Некоторых „узких“ специалистов („взрослых“ отоларингологов, к примеру) просто нет. Сейчас проблема не в том, чтобы заставить поликлиники лучше работать, а в том, где найти врачей», — говорит собеседник.

Десять дней, о которых говорили при Басаргине — это манипуляция общественным сознанием, уверен лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных. «Как я понимаю, речь шла о десяти рабочих днях, а это те же самые календарные две недели. И естественно, этот норматив не работал. Консультации приходилось ждать минимум 10-14 дней. Норматив и сегодня не выполняется, потому что укомплектованность поликлиник „узкими“ специалистами не превышает 65%. То есть врачей нужно в два раза больше, чем сейчас. Ситуация пока не становится лучше», — рассуждает общественник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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