Решетников раскрыл, как команда Басаргина манипулировала Прикамьем

22:23 17 апреля 2018 1

Максим Решетников на 2018 год поставил минимальную задачу в здравоохранении: нужно хотя бы добиться выполнения существующих госгарантий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников, назвавший здравоохранение приоритетным направлением своей работы, признал провал последних лет. Перед властями стоит задача добиться хотя бы того, чтобы жители могли «прорваться» на прием к «узкому» специалисту в течение положенных двух недель. Глава региона своим заявлением окончательно развеял миф, что в «пятилетку» Виктора Басаргина удалось улучшить доступность медицинской помощи. Наблюдатели полагают, что команда прежнего губернатора просто успешно манипулировала общественным сознанием.

Чего за пять лет добился Виктор Басаргин? У многих до сих пор нет ответа на этот вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накануне Решетников встречался с главными врачами ряда медицинских учреждений. Речь в основном шла об объединении больниц и оптимизации. Но большой интерес в отрасли вызвало заявление губернатора о приоритетах на ближайшее время: «Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения», — сказал Решетников.

Сегодня программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и так предполагает, что пациенту обязаны предоставить консультацию «узкого» специалиста в течение двух недель. Подвох истории в том, что в предыдущие годы команда губернатора Виктора Басаргина неоднократно заявляла о сокращении сроков ожидания врачебной помощи.

Ольга Ковтун вроде бы боролась за доступную медицину, но сегодня все приходится начинать сначала Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ключевым стал круглый стол «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в июне 2016 года — президентское движение тогда было очевидным противником Басаргина. Федеральные эксперты организовали масштабную атаку на министерство здравоохранения Прикамья. Подготовили доклад о недофинансировании пермской медицины, сокращениях врачей и закрытии медучреждений. Отбивалась от «фронтовиков» лично вице-премьер и министр Ольга Ковтун. Из ее уст и прозвучало, что установлен жесткий норматив предоставления медицинской помощи: ожидание консультации «узкого» специалиста не может превышать десять дней.

С Ольгой Ковтун (она теперь возглавляет Уральский медуниверситет в Екатеринбурге) по известному редакции номеру телефона связаться не удалось. Минздрав Прикамья оперативно не смог прокомментировать, как нормативы выполнялись в предыдущие годы.

Многие поликлиники просто не могут найти врачей — специалисты не идут работать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Источник «URA.RU» в медицинском сообществе отмечает, что в эпоху Басаргина много чего декларировалось, но мало что выполнялось. «Может, минздрав и ставил себе планку в 10 дней — все равно все поликлиники пытались хотя бы соблюдать пресловутые две недели. Губернатор сейчас фактически признал, что программа госгарантий в Пермском крае не выполнялась и не выполняется сегодня. С этим трудно спорить, хотя провалы происходят не повсеместно. Некоторых „узких“ специалистов („взрослых“ отоларингологов, к примеру) просто нет. Сейчас проблема не в том, чтобы заставить поликлиники лучше работать, а в том, где найти врачей», — говорит собеседник.

Десять дней, о которых говорили при Басаргине — это манипуляция общественным сознанием, уверен лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных. «Как я понимаю, речь шла о десяти рабочих днях, а это те же самые календарные две недели. И естественно, этот норматив не работал. Консультации приходилось ждать минимум 10-14 дней. Норматив и сегодня не выполняется, потому что укомплектованность поликлиник „узкими“ специалистами не превышает 65%. То есть врачей нужно в два раза больше, чем сейчас. Ситуация пока не становится лучше», — рассуждает общественник.