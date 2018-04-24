20:45 24 апреля 2018 0

Руслан Гаттаров присматривает себе место в столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, курирующий в правительстве региона экономический блок, близок к исполнению своей главной мечты. Он собирается окончательно перебраться в Москву, откуда четыре года назад чиновника вернули на родину. Гаттаров уже провел две недели в министерстве, где надеется в будущем работать. Но и оставлять область без контроля вице-губернатор не хочет и пытается расставить нужных людей. Помогает ему в этом старый приятель, депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Гаттаров увлекся проектом уральской ВСМ больше, чем подготовкой к ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первую половину апреля вице-губернатор Руслан Гаттаров провел в Москве. Как стало известно «URA.RU», Гаттаров был на учебе в Министерстве транспорта РФ. Формальный повод — подготовка к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом. Но, как сообщают «URA.RU» собственные источники, Гаттаров хочет получить должность в министерстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина и перезагрузки российского правительства. Министра транспорта РФ Максима Соколова называют в числе тех, кто сохранит свой пост, но в самом ведомстве могут произойти изменения.

Ни для кого не секрет, что с февраля 2014 года, когда сразу после смены власти в регионе Гаттарова вызвали из Совета Федерации и назначили вице-губернатором, бывший сенатор мечтал вернуться в Москву. Даже функционал куратора саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, не уменьшил этого желания.

«В Москве живет его семья, есть квартира. Вице-губернатор летает в столицу едва ли не каждые выходные. В очень узком кругу экономического блока уже знают, что Гаттаров может перебраться в Минтранс РФ,

— рассказывают «URA.RU» собственные источник в Минэкономразвития. — И уже оттуда курировать строительство уральской ВСМ. В последнее время он очень сосредоточился на этой теме, даже больше, чем на саммитах».

Так, на неделе государственно-частного партнерства, которая проходит в Москве с 24 по 26 апреля, Гаттаров выступит с докладом именно по ВСМ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства экономического развития области, но от комментариев, что вице-губернатор ожидает повышения, воздержались. Сам вице-губернатор для комментариев недоступен.

Анатолий Лобко — кандидат в мэры Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между тем, по словам источника «URA.RU», несколько ключевых фигур, близких к Гаттарову, ищут другие варианты работы, если челябинский вице-губернатор переберется в Москву. Так, стало известно «URA.RU», директор «Агентства инвестиционного развития», подведомственного министерству, Анатолий Лобко рассматривается как кандидат в мэры Миасса, на тот случай, если действующий глава Геннадий Васьков получит 27 апреля на сессии горсобрания второй «неуд» и уйдет в отставку. Кандидатуру Лобко на Миасс двигает сам Гаттаров, по информации «URA.RU», на пост главы Миасса в правительстве области рассматриваются и другие кандидаты.

В эти дни в министерстве имущества и природных ресурсов региона готовят документы по созданию информационного холдинга. В него войдут СМИ, находящиеся в собственности правительства: издательский дом «Губерния», объединивший областные газеты, и ТРЦ «Первый областной», в состав которого год назад вошел телеканал «Восточный экспресс».

«Пока готовятся только документы. Челябинская область не является первопроходцем, подобные проекты реализованы в других регионах, в отдельных из них — давным-давно», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Курировать новый холдинг будет вице-губернатор Евгений Голицын. Но пока не решен вопрос о том, кто будет руководить холдингом.

Олег Дубровин может возглавить прогубернаторский медиахолдинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В губернаторской резиденции рассматривают несколько кандидатур, называть их Федечкин отказался. По данным «URA.RU», Руслан Гаттаров предлагает на эту должность председателя общественной палаты региона, проректора Южно-Уральского госуниверситета Олега Дубровина. Сам же Дубровин заявил «URA.RU», что у него слишком большая нагрузка и в палате, скоро состоится первое заседание нового состава, и по основному месту работы в вузе.

«Если Гаттаров уходит в Москву, то лоббирует на холдинг Дубровина по просьбе Бурматова, — поясняет источник. — [Депутату Госдумы] Владимиру Бурматову, учитывая его интерес к выборам в райсоветы Челябинска в 2019 году, нужен контроль над СМИ».

Бурматов заявил «URA.RU», что не знает о подборе кандидатур на руководство холдингом. «Но если эта должность достанется Дубровину, я за него порадуюсь, — пояснил депутат Госдумы. — Главное, чтобы холдинг работал эффективно и в интересах области, а решение по нему принимать губернатору».

Из перестановок в минэкономразвития уже состоявшихся: 23 апреля распоряжением министра экономического развития региона Сергея Смольникова директором «Центра кластерного развития Челябинской области», «дочки» министерства, назначена Яна Коваленко. Ранее Коваленко работала в должности замдиректора областного фонда развития промышленности. Прежний руководитель центра Ольга Углева, вышедшая в финал «Лидеров России», приняла предложение занять пост управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк».