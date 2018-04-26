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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
18:21  26 апреля 2018 0

Сенатор Зауралья: куда приведут регион новые долги и банкротство КМЗ

Елена Перминова объяснила, для чего Зауралье берет новые кредиты. Интервью
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Правительство Курганской области. Курган , перминова елена
Елена Перминова нередко отстаивает интересы региона в МинфинеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник финуправления Курганской области, а ныне — сенатор Елена Перминова внимательно следит за бюджетом региона и всегда может компетентно прокомментировать любые изменения. С ней корреспондент «URA.RU» обсудил самые важные для зауральцев вопросы последних дней: новые займы правительства области и судьбу единственного в России производителя БМП — Курганмашзавода, который переходит под руководство госкорпорации «Ростех» и готовится к банкротству.

— Насколько я знаю, на этой неделе наше правительство объявляет аукционы на открытие нескольких кредитных линий на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Клипарт., взятка, зарплата, коррупция, деньги
На выплаты бюджетникам области придется искать дополнительные средства
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Да, я обсуждала этот вопрос с губернатором и начальником финуправления Еленой Лукашук. Это такая подстраховка, потому что впереди у нас с 1 мая повышение МРОТ до прожиточного минимума, а потом уже в июне начнутся выплаты отпускных учителям. По закону не должно быть никаких задержек.

Я напомню, что буквально в ближайшее время область получит дополнительные средства на для реализации инициативы президента, 220 млн рублей — это уже второй транш на повышение минимальной заработной платы, до этого нам переводили 280 млн рублей. И это не предел.

Мы провели расширенное заседание нашего комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации и доказали представителям правительства, что статистика не дает нам точных результатов, которые нужно учитывать при подсчете необходимого фонда оплаты труда. Поэтому дополнительные деньги для всех субъектов РФ, я убеждена, будут предусмотрены в федеральном бюджете при его пересмотре.

Нужно отметить, что открытие кредитной линии не означает, что сегодня, завтра или даже послезавтра будут кредитные займы. Правительство области будет работать с Минфином над получением авансового трансферта для своевременной выплаты отпускных.

— По итогам года у нас не вырастет долг региона? Дефицит бюджета, насколько я знаю, по прогнозам должен составить около 2,5 млрд рублей?

— Я надеюсь, что мы сможем остаться в запланированных параметрах и сможем получить дополнительные собственные доходы. Наши финансисты заверили меня, что все условия соглашения с Минфином по реструктуризации существующего долга будут выполнены. Предельный уровень госдолга, уровень собственных доходов и другие параметры под пристальным контролем. Срыв по реструктуризации никому не нужен, губернатор за этим следит.

— В прошлый раз мы обсуждали введение модельных бюджетов, вы говорили о том, что такая форма гораздо выгоднее для нашей дотационной области, однако было неизвестно, к какому варианту склонится Минфин. Есть какие-то новости об этом?

— Две недели назад у нас было большое совещание на базе Плехановского университета. Мне пришлось отстаивать идею продвижения модульных бюджетов и точку зрения Совета Федерации. На примере Курганской области можно сказать, что в 2018 году введение такого инструмента как модельный бюджет позволило нам получить дополнительно два миллиарда трансфертами плюс миллиард дотаций на сбалансированность. И это позволило нам поднять уровень бюджетной обеспеченности с 0,6 до 0,7.

Сейчас стоит задача постепенно довести этот показатель до единицы. Модельные бюджеты должны учитывать расходы, связанные со сносом ветхого жилья, строительством дорог, школ, детсадов и других важных социальных объектов. Надеюсь, Министерство финансов нас услышало. Мы сейчас продолжаем работаем над внесением изменений в модельные бюджеты, чтобы с их помощью можно было формировать региональные бюджеты, которые могли бы обеспечивать конституционные права граждан.

— Тогда перейдем к еще одной проблемной теме для Зауралья — КМЗ.

XIII межрегиональная выставка "Строительство промышленность инфраструктура". Курган
Губернатор Алексей Кокорин пристально следит за ситуацией на КМЗ
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы тоже обсуждали это с губернатором, он понимает всю глубину и серьезность проблемы и будет делать все возможное, чтобы сохранить все рабочие места и тот объем заказа по военной технике, который выполняет наш завод. Он планирует встретиться с Сергеем Чемезовым (руководитель Ростеха — прим. ред.) и все эти вопросы обязательно проговорить. Те мероприятия, которые разработаны Внешэкономбанком (а он является основным кредитором завода), — это часть плана, который сейчас реализуется.

— То есть панические настроения напрасны?

— Панических настроений быть не должно — у них нет оснований.

— Еще один момент, который хотелось бы уточнить. Много разговоров было о том, где все же КМЗ платит налоги. Еще год назад шла речь о том, чтобы перевести завод на налоговый учет в Курганскую область. Но, насколько я знаю, он продолжает, как крупный налогоплательщик, относиться к Санкт-Петербургу?

— Да, он находится на учете там, но все основные мощности находятся в Кургане. Здесь он платит налог на землю и на имущество. Самый главный налоговый доход от КМЗ в бюджет Курганской области — это налог на доходы физических лиц — людей, которые работают здесь и здесь же получают заработную плату. Вы знаете, что завод у нас давно является убыточным, поэтому налога на прибыль практически от него нет. Задача правительства области — сохранить КМЗ, чтобы предприятие дальше работало и платило все отчисления в бюджет региона.

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