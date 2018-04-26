Сенатор Зауралья: куда приведут регион новые долги и банкротство КМЗ

18:21 26 апреля 2018 0

Елена Перминова нередко отстаивает интересы региона в Минфине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник финуправления Курганской области, а ныне — сенатор Елена Перминова внимательно следит за бюджетом региона и всегда может компетентно прокомментировать любые изменения. С ней корреспондент «URA.RU» обсудил самые важные для зауральцев вопросы последних дней: новые займы правительства области и судьбу единственного в России производителя БМП — Курганмашзавода, который переходит под руководство госкорпорации «Ростех» и готовится к банкротству.

— Насколько я знаю, на этой неделе наше правительство объявляет аукционы на открытие нескольких кредитных линий на общую сумму 3,5 млрд рублей.

На выплаты бюджетникам области придется искать дополнительные средства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Да, я обсуждала этот вопрос с губернатором и начальником финуправления Еленой Лукашук. Это такая подстраховка, потому что впереди у нас с 1 мая повышение МРОТ до прожиточного минимума, а потом уже в июне начнутся выплаты отпускных учителям. По закону не должно быть никаких задержек.

Я напомню, что буквально в ближайшее время область получит дополнительные средства на для реализации инициативы президента, 220 млн рублей — это уже второй транш на повышение минимальной заработной платы, до этого нам переводили 280 млн рублей. И это не предел.

Мы провели расширенное заседание нашего комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации и доказали представителям правительства, что статистика не дает нам точных результатов, которые нужно учитывать при подсчете необходимого фонда оплаты труда. Поэтому дополнительные деньги для всех субъектов РФ, я убеждена, будут предусмотрены в федеральном бюджете при его пересмотре.

Нужно отметить, что открытие кредитной линии не означает, что сегодня, завтра или даже послезавтра будут кредитные займы. Правительство области будет работать с Минфином над получением авансового трансферта для своевременной выплаты отпускных.

— По итогам года у нас не вырастет долг региона? Дефицит бюджета, насколько я знаю, по прогнозам должен составить около 2,5 млрд рублей?

— Я надеюсь, что мы сможем остаться в запланированных параметрах и сможем получить дополнительные собственные доходы. Наши финансисты заверили меня, что все условия соглашения с Минфином по реструктуризации существующего долга будут выполнены. Предельный уровень госдолга, уровень собственных доходов и другие параметры под пристальным контролем. Срыв по реструктуризации никому не нужен, губернатор за этим следит.

— В прошлый раз мы обсуждали введение модельных бюджетов, вы говорили о том, что такая форма гораздо выгоднее для нашей дотационной области, однако было неизвестно, к какому варианту склонится Минфин. Есть какие-то новости об этом?

— Две недели назад у нас было большое совещание на базе Плехановского университета. Мне пришлось отстаивать идею продвижения модульных бюджетов и точку зрения Совета Федерации. На примере Курганской области можно сказать, что в 2018 году введение такого инструмента как модельный бюджет позволило нам получить дополнительно два миллиарда трансфертами плюс миллиард дотаций на сбалансированность. И это позволило нам поднять уровень бюджетной обеспеченности с 0,6 до 0,7.

Сейчас стоит задача постепенно довести этот показатель до единицы. Модельные бюджеты должны учитывать расходы, связанные со сносом ветхого жилья, строительством дорог, школ, детсадов и других важных социальных объектов. Надеюсь, Министерство финансов нас услышало. Мы сейчас продолжаем работаем над внесением изменений в модельные бюджеты, чтобы с их помощью можно было формировать региональные бюджеты, которые могли бы обеспечивать конституционные права граждан.

— Тогда перейдем к еще одной проблемной теме для Зауралья — КМЗ.

Губернатор Алексей Кокорин пристально следит за ситуацией на КМЗ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы тоже обсуждали это с губернатором, он понимает всю глубину и серьезность проблемы и будет делать все возможное, чтобы сохранить все рабочие места и тот объем заказа по военной технике, который выполняет наш завод. Он планирует встретиться с Сергеем Чемезовым (руководитель Ростеха — прим. ред.) и все эти вопросы обязательно проговорить. Те мероприятия, которые разработаны Внешэкономбанком (а он является основным кредитором завода), — это часть плана, который сейчас реализуется.

— То есть панические настроения напрасны?

— Панических настроений быть не должно — у них нет оснований.

— Еще один момент, который хотелось бы уточнить. Много разговоров было о том, где все же КМЗ платит налоги. Еще год назад шла речь о том, чтобы перевести завод на налоговый учет в Курганскую область. Но, насколько я знаю, он продолжает, как крупный налогоплательщик, относиться к Санкт-Петербургу?

— Да, он находится на учете там, но все основные мощности находятся в Кургане. Здесь он платит налог на землю и на имущество. Самый главный налоговый доход от КМЗ в бюджет Курганской области — это налог на доходы физических лиц — людей, которые работают здесь и здесь же получают заработную плату. Вы знаете, что завод у нас давно является убыточным, поэтому налога на прибыль практически от него нет. Задача правительства области — сохранить КМЗ, чтобы предприятие дальше работало и платило все отчисления в бюджет региона.