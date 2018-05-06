Лужа крови под именем Куйвашева стала «фишкой» вечера ММА Алтушкина

02:22 06 мая 2018 0

Емельяненко не подвел фанатов, отправив в нокаут знаменитого соперника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург 5 мая ожидал разрешения главной семейной драмы российского спорта, а получил доказательство того, что «Академия единоборств РМК», основанная главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным, нужна отечественным бойцам, чтобы ответить профессионализму иностранцев. Уральцы не дождались примирения братьев Емельяненко, однако смогли повлиять на один из красивейших боев года, который прошел на арене КРК «Уралец».

Сам Игорь Алтушкин сидел в первом ряду с самого начала вечера, вскоре к нему присоединились глава региона Евгений Куйвашев, боксер Костя Цзю, актеры Михаил Пореченков и Михаил Галустян. Последние сразу же начали что-то живо обсуждать, периодически смеясь, в то время как глава РМК аккуратно переговаривался со свердловским губернатором. Спустя несколько зрелищных боев, практически весь первый ряд покинул зал, переместившись в ВИП-зону. Губернатор так и не вернулся на свое место, с которого мог бы увидеть небольшую «лужу» крови, которая появилась слева от его имени на полу клетки для ММА.

Алтушкин первым появился на ВИП-местах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмены бились до крови с начала вечера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Примечательно, что этот вечер был посвящен не столько смешанным единоборствам, сколько теме патриотизма — между боями на экранах транслировали ролики с историями ветеранов Великой отечественной войны, а бойцы обращались к залу с призывом помнить подвиг предков. Кроме того, гости вечера напоминали об открытии академии единоборств в Екатеринбурге, которое прошло 4 мая. «Екатеринбург — мой любимый город, здесь проходят замечательные мероприятия, здесь мои друзья. Я приехал поддержать своего друга Игоря Алтушкина, открытие „Академии единоборств РМК“ — это важное событие в масштабе России», — воскликнул Пореченков во время интервью, после чего его бурно поддержал весь зал.

Главной неожиданностью стал исход боя Ивана Штыркова с бразильцем Джеронимо дос Сантосом, который сумел дать достойный отпор уральцу, едва не лишив его титула «непобежденного».

«В этом бою однозначно кто-то получит. И это будешь ты, Иван», — обратился иностранец к сопернику в приветственном видео.

Во время боя появилось впечатление, что Штырков заметно выдохся после первого раунда, а когда бойцы перешли в партер, в зале пошел неодобрительный гул. Вскоре рефери пришлось разнять спортсменов, однако ситуация повторилась. В результате судьи не смогли прийти к единому мнению, однако большинством голосов итогом встречи стала ничья. Гостя из Бразилии очевидно не устроило такое решение: по итогам трех раундов он поднял руки и готовился узнать о своей победе. Не дождавшись такого решения, Джеронимо дос Сантос покинул клетку и с недовольным видом прошел мимо ВИПов.

В свою очередь Иван Штырков взял слово, несколько раз попросив прощения у публики. «Я извиняюсь перед вами. Несмотря на вашу поддержку… я не знаю, что сказать. Простите меня. С наступающим вас великим праздником, Днем победы», — произнес он со сцены под овации зала. «Все порядке, Ваня», — выкрикивали зрители в ответ.

Для Штыркова выдался по-настоящему сложный бой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на ничью, уральцу аплодировал весь зал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед последней встречей вечера к микрофону подошел еще один знаменитый гость, который присоединился к ВИПам позднее — чемпион самой известной в мире бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов, который также участвовал в открытии академии единоборств 4 мая. «Я впервые в Екатеринбурге — мне у вас понравилось, многонациональный город. Наш вид спорта тяжело развить, спасибо за это», — обратился он к организаторам, признавшись, что болеет за Александра Емельяненко.

Александра Емельяненко (стоит в черной куртке) заметили в аэропорту Кольцово еще 30 апреля Фото: читатели «URA.RU»

Как стало известно «URA.RU», Емельяненко-младший прибыл в Екатеринбург еще 30 апреля обыкновенным рейсом лоукостера «Победа» из Грозного. Эту информацию подтвердили агентству организаторы. «Это так, потому что из Грозного не летают никакие другие рейсы», — заявили в RCC boxing promotions. При этом неизвестно, удалось ли ему встретиться с братом Федором Емельяненко, участвовавшем в открытии «Академии единоборств РМК». Между ними год назад произошел сильный конфликт, после чего наблюдатели расценивали визит «последнего императора» как шаг к миру. Однако Федор Емельяненко не пришел поболеть за младшего брата в КРК «Уралец».

Первый раунд встречи Александра Емельяненко с бразильцем Габриэлем Гонзага прошел значительно динамичнее, чем все другие встречи вечера. Однако уже во втором раунде россиянин оказался в партере под своим соперником. После продолжительного гула зала бойцы продолжили встречу в стойках, которую Емельяненко удалось завершить уверенным нокаутом, сорвав овации публики.

«Я был готов к бою, знал, что Гонзага будет стараться переводить все в партер. Но я своим примером доказал всей России, что человек, который находится снизу, не всегда проигрывает. Я был уверен, что в стойке я его перебью, что и случилось», — заявил он после встречи. Несмотря на то, что вечер завершился, зрители еще долго не покидали зал: в клетку, где несколько минут назад были бойцы, хлынули поклонники ММА, чтобы сделать снимки на память изнутри.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Емельяненко одержал красивую победу Фото: Анна Майорова © URA.RU

За него болел и Хабиб Нурмагомедов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений Куйвашев сидел в компании Игоря Алтушкина и Кости Цзю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бои в Екатеринбурге стали событием и для столичных знаменитостей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU