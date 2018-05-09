Спикер думы Тюмени заявил об отставке во время парада

Тюмень отметила 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничный парад в 10 утра открыл губернатор области Владимир Якушев. Глава региона оказался единственным спикером, выступавший с торжественным словом. Сразу после него прозвучал гимн, началось шествие и показ военной техники.
На почетной трибуне вместе с губернатором принимали парад его заместители Сергей Сарычев, Наталья Шевчик, Евгений Заболотный, а также сенатор Совфеда Степан Киричук. Компанию им составили глава администрации города Александр Моор, замглавы Вера Соловьева, председатель собрания Дмитрий Еремеев и его заместитель Николай Романов.
С подходом «Бессмертного полка», Якушев, Сарычев, Шевчик, Степанчук, Моор, и Соловьева присоединились к шествию, взяв портреты своих близких. Спустя 15-20 минут представители тюменского истеблишмента вновь появились на трибуне.
«Испытываю чувство гордости за наш народ. Он смог мобилизоваться в непростое время. Ведь вместе с победой в 45-м году закончилась и Гражданская война в России. Миллионы сдавались немцам в плен не потому, что боялись смерти, а просто ненавидели коммунистов. И вот после войны все точки над „и“ были расставлены. Ветеранам нужно сказать спасибо и за то, что сегодня у России есть эта объединяющая нас всех идея», — делится чувствами в разговоре с «URA.RU» Дмитрий Еремеев.
Еремеев в беседе также признался, что принял решение не участвовать в предстоящих выборах в думу Тюмени, и объяснил это необходимостью существенного обновления депутатского пула.
Свои дальнейшие карьерные планы спикер предпочел пока не раскрывать.
Николай Романов 9 мая вспоминает своего отца Владимира Кузьмича, дошедшего в войне с Гитлером до Будапешта, а оттуда мобилизованного на советско-японскую войну на Дальний Восток. Как говорит собеседник агентства, победа во Второй мировой войне принадлежит СССР, и отдавать ее союзникам (именно такая трактовка истории популярна сегодня) нельзя. В семье Романовых праздник отмечается ежегодно, и сегодня зампред думы после торжественной части поспешит праздновать к внукам.
Говоря о нынешних делах, Романов признается: новый созыв городского собрания сменится на 40%. Таким образом, в собрание смогут прийти новые лица. «Против чего я точно выступаю — это против большого количества бизнесменов в думе. Депутатами должны быть люди, отстаивающие интересы города, а не собственного предприятия», — говорит один из самых опытных управленцев Тюмени.
Наталья Шевчик и Сергей Сарычев оказались одними из самых активных представителей VIP-трибуны. Оба замгубернатора то и дело спускались с постамента — Шевчик общалась с организаторами праздника и приветствовала знакомых на соседних трибунах, Сарычев решал государственные вопросы по мобильному телефону.
Тюменский «генералитет» на параде 2018 года представили глава УМВД области Юрий Алтынов, руководитель управления МЧС Юрий Алехин, начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов. Прокурор области Владимир Владимиров, а также глава регионального управления СКР Михаил Богинский с супругой Ириной (она занимает пост замглавы Тюмени) на трибуне не появились. Предстоящий переезд Богинских на новое место службы в Екатеринбург уже стал среди тюменцев притчей во языцех. Однако сегодня в кругу наблюдателей выдвигалась версия, что высокопоставленные силовики пропустили парад из-за совпавших отпусков.
Юрий Алтынов также часто покидал VIP-трибуну — проверял работу подразделений, следящих за порядком на массовом мероприятии. Делал он это то собственноручно, то по телефону (генерал-майор приобрел новенький iPhone X в черном кожаном чехле).
Глава «Единой России» в Тюменской области Андрей Артюхов прошел мимо принимающих парад коллег в составе партийной колонны. Компанию ему составила депутат гордумы Альбина Селезнева, переодевшаяся по случаю в военную форму времен войны (ранее Селезнева уже подчеркивала свою страсть к переодеванию, нарядившись для церемонии открытия моста в костюм белого медведя). День Победы для главного единоросса области (Артюхов потерял деда, сражавшегося под Витебском) в первую очередь ассоциируется с подвигом советского народа. «Против нас воевала вся Европа. Немецкие танки строились во Франции и на чешской „Шкоде“. Сталь поставлялась из Швеции. Это общий символ и общая память», — делится эмоциями собеседник «URA.RU».
Комментируя актуальную политическую повестку с праймериз в городскую думу, Андрей Артюхов отмечает: ряд сильных кандидатов от «Единой России» действительно могут ждать последних чисел приема документов (по прогнозам собеседника, будут участвовать еще как минимум 15 человек).
Не исключено, что электоральные лидеры подадут документы уже после того, как на предварительное голосование заявится подавляющее большинство кандидатов. «Будет понятнее на какой округ лучше идти. Такая хитрость может быть, да», — комментирует секретарь отделения, при этом опровергая существование какого-либо «запланированного сюрприза».
Парад занял три часа, и стал самым длительным подобным мероприятием за последние годы. В рядах «Бессмертного полка» прошли около 80 тысяч человек.