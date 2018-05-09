Спикер думы Тюмени заявил об отставке во время парада

19:09 09 мая 2018 0

Тюмень отметила главный патриотический праздник России — День Победы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюмень отметила 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничный парад в 10 утра открыл губернатор области Владимир Якушев. Глава региона оказался единственным спикером, выступавший с торжественным словом. Сразу после него прозвучал гимн, началось шествие и показ военной техники.

На почетной трибуне вместе с губернатором принимали парад его заместители Сергей Сарычев, Наталья Шевчик, Евгений Заболотный, а также сенатор Совфеда Степан Киричук. Компанию им составили глава администрации города Александр Моор, замглавы Вера Соловьева, председатель собрания Дмитрий Еремеев и его заместитель Николай Романов.

Принимал парад и держал торжественное слово губернатор Владимир Якушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Специально в честь праздника над зданиями правительства и Думы области были подняты красные флаги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С подходом «Бессмертного полка», Якушев, Сарычев, Шевчик, Степанчук, Моор, и Соловьева присоединились к шествию, взяв портреты своих близких. Спустя 15-20 минут представители тюменского истеблишмента вновь появились на трибуне.

Руководители области влились в общую колонну «Бессмертного полка» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2018 году в Тюмени акция собрала как минимум 80 тысяч человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Испытываю чувство гордости за наш народ. Он смог мобилизоваться в непростое время. Ведь вместе с победой в 45-м году закончилась и Гражданская война в России. Миллионы сдавались немцам в плен не потому, что боялись смерти, а просто ненавидели коммунистов. И вот после войны все точки над „и“ были расставлены. Ветеранам нужно сказать спасибо и за то, что сегодня у России есть эта объединяющая нас всех идея», — делится чувствами в разговоре с «URA.RU» Дмитрий Еремеев.

Еремеев в беседе также признался, что принял решение не участвовать в предстоящих выборах в думу Тюмени, и объяснил это необходимостью существенного обновления депутатского пула.

Свои дальнейшие карьерные планы спикер предпочел пока не раскрывать.

Дмитрий Еремеев (в центре) уверен: Победа положила конец не только Второй мировой, но и Гражданской войне в головах россиян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Николай Романов 9 мая вспоминает своего отца Владимира Кузьмича, дошедшего в войне с Гитлером до Будапешта, а оттуда мобилизованного на советско-японскую войну на Дальний Восток. Как говорит собеседник агентства, победа во Второй мировой войне принадлежит СССР, и отдавать ее союзникам (именно такая трактовка истории популярна сегодня) нельзя. В семье Романовых праздник отмечается ежегодно, и сегодня зампред думы после торжественной части поспешит праздновать к внукам.

Говоря о нынешних делах, Романов признается: новый созыв городского собрания сменится на 40%. Таким образом, в собрание смогут прийти новые лица. «Против чего я точно выступаю — это против большого количества бизнесменов в думе. Депутатами должны быть люди, отстаивающие интересы города, а не собственного предприятия», — говорит один из самых опытных управленцев Тюмени.

Главными гостями торжества по-прежнему остаются ветераны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министерство обороны выставило на парад новейшие образцы военной техники Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Но можно было увидеть и раритеты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Наталья Шевчик и Сергей Сарычев оказались одними из самых активных представителей VIP-трибуны. Оба замгубернатора то и дело спускались с постамента — Шевчик общалась с организаторами праздника и приветствовала знакомых на соседних трибунах, Сарычев решал государственные вопросы по мобильному телефону.

С выдающимися тюменцами губернатор Якушев здоровался лично Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский «генералитет» на параде 2018 года представили глава УМВД области Юрий Алтынов, руководитель управления МЧС Юрий Алехин, начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов. Прокурор области Владимир Владимиров, а также глава регионального управления СКР Михаил Богинский с супругой Ириной (она занимает пост замглавы Тюмени) на трибуне не появились. Предстоящий переезд Богинских на новое место службы в Екатеринбург уже стал среди тюменцев притчей во языцех. Однако сегодня в кругу наблюдателей выдвигалась версия, что высокопоставленные силовики пропустили парад из-за совпавших отпусков.

Юрий Алтынов также часто покидал VIP-трибуну — проверял работу подразделений, следящих за порядком на массовом мероприятии. Делал он это то собственноручно, то по телефону (генерал-майор приобрел новенький iPhone X в черном кожаном чехле).

Правая часть VIP-трибуны горела золотом из-за скопления людей с генеральскими погонами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава «Единой России» в Тюменской области Андрей Артюхов прошел мимо принимающих парад коллег в составе партийной колонны. Компанию ему составила депутат гордумы Альбина Селезнева, переодевшаяся по случаю в военную форму времен войны (ранее Селезнева уже подчеркивала свою страсть к переодеванию, нарядившись для церемонии открытия моста в костюм белого медведя). День Победы для главного единоросса области (Артюхов потерял деда, сражавшегося под Витебском) в первую очередь ассоциируется с подвигом советского народа. «Против нас воевала вся Европа. Немецкие танки строились во Франции и на чешской „Шкоде“. Сталь поставлялась из Швеции. Это общий символ и общая память», — делится эмоциями собеседник «URA.RU».

Комментируя актуальную политическую повестку с праймериз в городскую думу, Андрей Артюхов отмечает: ряд сильных кандидатов от «Единой России» действительно могут ждать последних чисел приема документов (по прогнозам собеседника, будут участвовать еще как минимум 15 человек).

VIP-трибуна была полна все 3 часа пока шел парад Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Не исключено, что электоральные лидеры подадут документы уже после того, как на предварительное голосование заявится подавляющее большинство кандидатов. «Будет понятнее на какой округ лучше идти. Такая хитрость может быть, да», — комментирует секретарь отделения, при этом опровергая существование какого-либо «запланированного сюрприза».

Вместе с российскими военными маршируют солдата дружественных африканских государств Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Парад занял три часа, и стал самым длительным подобным мероприятием за последние годы. В рядах «Бессмертного полка» прошли около 80 тысяч человек.