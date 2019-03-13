Депутаты гордумы Челябинска добровольно сдают кресла

Среди депутатов думы, кто хочет отказаться от борьбы — Михаил Вербитский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более десятка депутатов гордумы Челябинска отказались участвовать в сентябрьских выборах в райсоветы. За их округа началась борьба, пока незаметная в публичной повестке. Почему действующие народные избранники, имеющие все ресурсы для успешного переизбрания, ставят крест на политической карьере?

В гордуме Челябинска — 49 мест. Согласно реформе местного самоуправления (Челябинск был городом, где проходил эксперимент с районными думами, которые формировали городскую), в нее пройдут по семь депутатов от каждого из семи райсоветов. Таким образом, на депутате гордумы лежит двойная нагрузка.

Воложанин не хочет связываться с МГЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Четыре полных рабочих дня в месяц уходит только на заседания в райсовете и думе, комиссии и сессии. Плюс партийные мероприятия, — говорит „URA.RU“ на условиях анонимности один из депутатов-бизнесменов. — Не вижу в этом смысла. Мое время очень дорого стоит. Лучше отдам округ кому-нибудь из своих людей, не столь загруженному. Пусть занимается политикой».

Есть и другие причины. По данным «URA.RU», не будет участвовать в выборах депутат гордумы Александр Воложанин (Калининский райсовет). Причина — в конфликте с «Молодой гвардией „Единой России“». МГЕР решило выставить против Воложанина своего кандидата.

В Советском есть вопросы по директору ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрию Холоду, в рамках уголовного дела по факту мошенничества в сфере муниципального транспорта. «Если силовики не предъявят ему претензии, пойдет на выборы», — утверждает источник.

Андрею Пязоку надо решать свои проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском не будет баллотироваться гендиректор СК «Легион» Александр Букреев. В Ленинском — руководитель холдинга «Фасад» Марк Болдов и гендиректор ООО «Модерн Гласс» Михаил Дедович. В Тракторозаводском не станет заявляться владелец «Речелстроя» Андрей Пязок (Тракторозаводский райсовет), ставший фигурантом уголовного дела по делу обманутых дольщиков. В Металлургическом районе не будет баллотироваться на выборах экс-директор горбольницы №6 Михаил Вербитский.

В Центральном райсовете все депутаты планируют попробовать переизбраться.

Политолог Александр Мельников считает, что ротация депутатов гордумы может быть вызвана их разочарованностью от реформы МСУ. «У каждого может быть разная история. Но точно есть разочарование в системе и возможностях нынешней конфигурации местного самоуправления. Кто-то переоценил возможности депутатов районов и гордумы. Поработав, понял, что это неинтересно», — считает эксперт.

Некоторых депутатов утомила «двойная нагрузка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все решат праймериз», — заявил «URA.RU» депутат Госдумы, куратор сентябрьских выборов от «ЕР» в регионе Владимир Бурматов. Уже стартовали праймериз по выборам в райсоветы Челябинска по 170 округам. Пока они не вызвали ажиотажа. Обозначился только бывший член облизбиркома Александр Лебедев, не имеющий отношения к «ЕР», но подавший заявление на округ спикера гордумы Станислава Мошарова.

«Пока заявлений, кроме того, что подал Лебедев, нет, — сообщил „URA.RU“ руководитель регионального отделения „ЕР“, спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Заявления будут приниматься до 30 апреля. Сами праймериз состоятся 26 мая».

По данным «URA.RU», 26 марта состоится закрытое заседание оргкомитета по праймериз, где сверят все списки. Там же будет решено, на какие округа будут ставить «технических кандидатов» — против тех действующих депутатов, которые не могут быть выдвинуты от «ЕР» (например, из-за судимости), но нужны власти и пойдут самовыдвиженцами. Заодно пропишут округа, которые отдадут, по договоренности, другим партиям, выставив на праймериз будущих спойлеров. Только потом начнется массовая подача заявлений, и имена депутатов, отказавшихся от выборов, станут известны всем, сообщает источник «URA.RU». Пока ни один из депутатов, до кого удалось дозвониться, не стал публично говорить об отказе от дальнейшей борьбы.