Курган неожиданно стал столицей УрФО

Курган привыкает к статусу города принятия решений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган едва ли когда-то переживал такое: на текущей неделе ожидаются два мероприятия уровня УрФО. 14 марта на окружное совещание по исполнению президентского указа съедутся сотни чиновников со всего Урала. 15 марта в город на совещание прибудут губернаторы всех регионов УрФО во главе с полпредом Николаем Цукановым. При таком оживлении планы по строительству в Кургане отеля европейского уровня, озвученные первым замом губернатора Андреем Саносяном, звучат не так уж и фантастично, говорят курганцы.

Социолог Сергей Ширяев обратил внимание на то, что с назначением врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова в Курган стали чаще ездить чиновники высокого ранга. Так, в январе Зауралье посетил глава Минстроя Владимир Якушев, летом в Кургане ждут визита главы государства Владимира Путина. Ширяев отметил, что активность связана не только с предстоящими выборами: «Шумков имеет хорошую поддержку, он интересен как активный лидер, поэтому неудивительно, что на его приглашения охотно откликаются».

Министр Владимир Якушев (слева) тоже надолго не задержался в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Чем больше политических и экономических мероприятий высокого уровня проходит в городе, тем активнее развивается экономика. Понятно, что чем больше к нам приезжают, тем лучше: кто-то забронирует номер, зайдет в ресторан, кто-то купит сувенир», — высказал мнение вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев.

Около месяца назад первый замубернатора, директор департамента промышленности Андрей Саносян рассказал журналистам, что в Кургане рассматривается возможность строительства сетевой гостиницы Hilton. По данным источников «URA.RU», участок под гостиницу могут выделить на улице Куйбышева. Однако будет ли эта идея воплощена в жизнь — еще большой вопрос.

Так, около пятисот чиновников из всех регионов УрФО примут участие в окружном совещании в Кургане четверг, 14 марта. Однако, по данным пресс-службы департамента образования Зауралья, лишь немногие из них будут в Кургане ночевать — ближайшие соседи разъедутся по домам в тот же день. А представители ХМАО и ЯНАО, как правило, предпочитают оставаться на ночь в Тюмени, до которой всего 200 километров. Не планирует долго задерживаться в Кургане и замминистра просвещения РФ Марина Ракова, которая возглавит совещание. «Она уезжает в тот же день, поэтому программу свернули», — уточнила планы московской делегации пресс-секретарь департамента Снежана Трофимец.

Курганские гостиницы обычно не заполнены и наполовину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также вряд ли надолго задержатся в Кургане главы соседних регионов, которые приедут 15 марта. По данным источников агентства, гостей такого уровня, как правило, размещают в загородной правительственной резиденции на озере Болдинцево.

«URA.RU» обратилось в пресс-службы правительства Курганской области и мэрии Кургана с просьбой предоставить информацию о номерном фонде региона и города. В Зауралье функционирует около 50 гостиниц, около пяти отелей имеют люксовые номера — то, что удалось узнать к вечеру. Точную статистику органы власти не ведут, что показательно.

«У нас обычно загрузка гостиниц на 30-40%, причем в последнее время активно строятся и вводятся новые. Дефицит может возникнуть лишь в одном случае — если в город приедет глава страны или чиновник очень высокого ранга. Вся надежда на визит Путина», — высказал мнение на правах анонимности источник, знакомый с ситуацией в гостиничном бизнесе.

«В 2013 году, когда приезжал Путин, была большая головная боль: куда разместить федеральную делегацию, — рассказал источник, близкий к правительству Зауралья. — Сейчас, в случае визита президента, эти проблемы возникнут вновь, поэтому самое время озаботиться».