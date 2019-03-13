12 марта 2019
11 марта 2019

Курган неожиданно стал столицей УрФО

Только за два дня сюда приедут 500 окружных боссов. Что нужно городу для нового статуса?

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 21:07
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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, драматический театр, улица гоголя, город курган, дворец детского творчества
Курган привыкает к статусу города принятия решенийФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган едва ли когда-то переживал такое: на текущей неделе ожидаются два мероприятия уровня УрФО. 14 марта на окружное совещание по исполнению президентского указа съедутся сотни чиновников со всего Урала. 15 марта в город на совещание прибудут губернаторы всех регионов УрФО во главе с полпредом Николаем Цукановым. При таком оживлении планы по строительству в Кургане отеля европейского уровня, озвученные первым замом губернатора Андреем Саносяном, звучат не так уж и фантастично, говорят курганцы.

Социолог Сергей Ширяев обратил внимание на то, что с назначением врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова в Курган стали чаще ездить чиновники высокого ранга. Так, в январе Зауралье посетил глава Минстроя Владимир Якушев, летом в Кургане ждут визита главы государства Владимира Путина. Ширяев отметил, что активность связана не только с предстоящими выборами: «Шумков имеет хорошую поддержку, он интересен как активный лидер, поэтому неудивительно, что на его приглашения охотно откликаются».

Рабочий визит главы Минстроя Владимира Якушева на продольный водопровод. Курган, шумков вадим, якушев владимир
Министр Владимир Якушев (слева) тоже надолго не задержался в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Чем больше политических и экономических мероприятий высокого уровня проходит в городе, тем активнее развивается экономика. Понятно, что чем больше к нам приезжают, тем лучше: кто-то забронирует номер, зайдет в ресторан, кто-то купит сувенир», — высказал мнение вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев.

Около месяца назад первый замубернатора, директор департамента промышленности Андрей Саносян рассказал журналистам, что в Кургане рассматривается возможность строительства сетевой гостиницы Hilton. По данным источников «URA.RU», участок под гостиницу могут выделить на улице Куйбышева. Однако будет ли эта идея воплощена в жизнь — еще большой вопрос.

Так, около пятисот чиновников из всех регионов УрФО примут участие в окружном совещании в Кургане четверг, 14 марта. Однако, по данным пресс-службы департамента образования Зауралья, лишь немногие из них будут в Кургане ночевать — ближайшие соседи разъедутся по домам в тот же день. А представители ХМАО и ЯНАО, как правило, предпочитают оставаться на ночь в Тюмени, до которой всего 200 километров. Не планирует долго задерживаться в Кургане и замминистра просвещения РФ Марина Ракова, которая возглавит совещание. «Она уезжает в тот же день, поэтому программу свернули», — уточнила планы московской делегации пресс-секретарь департамента Снежана Трофимец.

Курган, вид сверху, воробьевы горы, курганская филармония
Курганские гостиницы обычно не заполнены и наполовину
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также вряд ли надолго задержатся в Кургане главы соседних регионов, которые приедут 15 марта. По данным источников агентства, гостей такого уровня, как правило, размещают в загородной правительственной резиденции на озере Болдинцево.

«URA.RU» обратилось в пресс-службы правительства Курганской области и мэрии Кургана с просьбой предоставить информацию о номерном фонде региона и города. В Зауралье функционирует около 50 гостиниц, около пяти отелей имеют люксовые номера — то, что удалось узнать к вечеру. Точную статистику органы власти не ведут, что показательно.

«У нас обычно загрузка гостиниц на 30-40%, причем в последнее время активно строятся и вводятся новые. Дефицит может возникнуть лишь в одном случае — если в город приедет глава страны или чиновник очень высокого ранга. Вся надежда на визит Путина», — высказал мнение на правах анонимности источник, знакомый с ситуацией в гостиничном бизнесе.

«В 2013 году, когда приезжал Путин, была большая головная боль: куда разместить федеральную делегацию, — рассказал источник, близкий к правительству Зауралья. — Сейчас, в случае визита президента, эти проблемы возникнут вновь, поэтому самое время озаботиться».

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